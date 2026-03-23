Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Гилберт - Кто такой Иисус?

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series 9 признаков (10 books)

Иисус просто три с половиной года учил людей нравственности и духовности, разъяснял иудейскому народу его священное писание и, если верить очевидцам, довольно необычно поступал. С другой стороны, Он не поладил с тогдашними властями, и вскоре после начала публичной деятельности Иисуса распяли на кресте по приказу одного из прокураторов, управлявших многочисленными римскими провинциями. Для тех, кто обладал в Римской империи настоящей властью, прокураторы были вроде менеджеров среднего звена. К тому же все произошло около двух тысяч лет назад. Почему же мы продолжаем говорить об Иисусе? Почему о Нем невозможно забыть?

Грег Гилберт - Кто такой Иисус?

пер. с англ.

Чернигов : In Lumine Media, 2019. 144 с.

ISBN 978-617-7168-58-3

Грег Гилберт - Кто такой Иисус? - Оглавление

Предисловие

  • 1 А вы как думаете?

  • 2 Необыкновенный человек и даже больше

  • 3 Царь Израиля, Царь царей

  • 4 Великий «Я есмь»

  • 5 Один из нас

  • 6 Триумф последнего Адама

  • 7 Агнец Божий, жертва за людей

  • 8 Воскресший и воцарившийся Господь

Послесловие. За кого вы почитаете Его?

О книгах «9 Признаков»

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

