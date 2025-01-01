Я родилась и воспитывалась в израильском кибуце, секулярной коммуне, структура которой была основана на просвещении, морали и социальных идеалах. Когда я была маленькой девочкой, те люди, которые воспитывали меня, постоянно говорили мне, что Бога нет. Я никогда не сомневалась в этих почтенных людях, поэтому верила этому важному утверждению. Ведь эти люди, в действительности, были моими верными хранителями - мужчинами и женщинами, преданными визионерскому идеализму.

Окруженная непоколебимой верой в возможность построения совершенной человеческой жизни посредством научного, экономического и социального прогресса, я была убеждена, что все феномены должны пониматься строго в рамках разума и логики. Очевидно, что в идеологической структуре коммуны неизвестным психическим реальностям не было места, они рассматривалась как иррациональные, или, в лучшем случае, считались чем-то устаревшим.

В кибуце нет места для благоговения и трепета от мистического. В нем отсутствует область трансцендентного, святость была недоступна, ощущение нуминозности чуждо. В результате, сфера возвышенного, целая область человеческого знания, осталась вытесненной. Конечно, идеологическая обработка не может полностью уничтожить детское чувство удивления и богатое воображение ребенка, однако она, безусловно, может вмешиваться в эти области и приводить к отделению живого опыта от сознания.

Поэтому появление ощущения священного, спонтанно возникшее во мне независимо от внешнего влияния, было неожиданным. В нежном возрасте шести или семи лет во мне пробудилось стремление к поискам территории души, и я знала, что эта часть меня требует постоянной заботы. Несмотря на то, что я еще не встречалась с различными религиозными ритуалами, существовавшими на протяжении истории, на инстинктивном уровне я знала, что мои открытия нуждаются в ритуале. Это была de facto моя личная декларация веры. В это время я еще не была знакома с такими архетипическими идеями, как «Божественность» или «Святость». Однако, на практике я приняла в себя эти идеи и дала им возможность войти в мою жизнь.

Более того, я инстинктивно понимала, что мои непроизнесенные желания должны оставаться скрытыми, никогда не рассказанными другим. Тщательно выбрав уединенное место для своего личного ритуала, я интуитивно создала сосуд, которым могла питать свою душу. Никто даже не подозревал о моих действиях, когда я выбрала отдаленное место - широкий луг, спрятанный за яблочным садом. Этот надежный, земной храм стоял на противоположных основаниях; он представлял собой открытую свету площадку, окруженную темными деревьями.

Рэйчел Гиллель - Искупление женской эротической души

М.: «Касталия», 2025. — 160 с.

ISBN 978-5-521-24463-8

Рэйчел Гиллель - Искупление женской эротической души – Содержание

Предисловие

Введение

Благодарности

Пролог

Глава 1. Осознание современной проблемы феминности

Сновидение: Юнг и вульва

Сновидение: исцеление раненой вульвы

Большие сновидения: для кого они снятся?

De profundis: цель работы

Глава 2. Домой: введение в женскую чувственность - реальность богини в вуали

Богоявление: признаки

Бельведер: Панорамы из Волшебного Павильона

Другая почитательница Богини

Страдающий герой

Амбивалентность: ограниченное искупление женской эротической чувственности

Восход

Глава 3. Свобода от прошлого

Урожай: есть тут кто-нибудь?

Что беспокоит моих пациенток: утрата священной вульвы Богини

Возвращение священной вульвы Богини с помощью работы со сновидениями

Глава 4. Возвращение феминности внутри монотеизма

Сновидение о Масаде: Диагноз женского коллективного самоубийства

Сновидение о Цфате: Весть о грядущем освобождении

Сновидения о Масаде и Цфате

Активное воображение: автономное противодействие со стороны бессознательного - диалог между современным женским эго и арабской женщиной

Глава 5. Эротико-чувственная феминность - утраченная земля священной страсти

Сновидение: святое соединение

Блудница: Древняя Богиня и её представители - Священная Жрица и обычная проститутка

Священная жрица: почитание божественности Богини. Психопомп, наставница, посредник

Могут ли современные женщины искупить феминную эротическую душу?

Эпилог. Реальность психе

Пророческое сновидение

Глоссарий юнгианских терминов

Библиография