Гиндикин - Гурьева - Психопатология и власть

В истории человечества время от времени возникают периоды, когда во главе того или иного государства становится человек, значительно выбивающийся из «общего ряда» правителей: Александр Македонский, Цезарь, Чингисхан, Иван Грозный, Петр Великий, Наполеон... Все они оставили глубокий след в истории и как бы искусственно пытались менять ее ход. Как правило, эти люди были необыкновенными, более или менее выходящими за пределы психической нормы. При этом их действия часто приводили к неоправданным страданиям и гибели огромного количества людей.

Вглядываясь в прошлое, трудно не заметить, что XX век вполне мог бы оказаться последним этапом истории человечества - либо в силу деградации, которая была бы неизбежна при победе фашизма, либо в силу частичного или полного уничтожения человечества в результате мировой революции в условиях технического прогресса. Поэтому анализ того, что же способствовало историческим катаклизмам в XX веке, имеет большое значение для осмысления проблемы - личность и история, личность и общество.

Судя по историческим данным, наличие психических расстройств не исключает возможности возглавлять государство. Психическое недомогание из поколения в поколение переходило в роду Габсбургов, явно психически больными были Петр III и Иван V, никаких сомнений в возможности психических заболеваний у ряда французских королей не оставляют исторические романы М. Дрюона, созданные на фактическом материале. Иван Грозный был параноиком, Петр Великий и Наполеон страдали истероэпилепсией (П. И. Ковалевский, 1995).

Владимир Яковлевич Гиндикин, Валерия Александровна Гурьева - Психопатология и власть

М.: Институт консультирования и системных решений, 2020. - 148 с.

ISBN 978-5-91160-107-2

Владимир Яковлевич Гиндикин, Валерия Александровна Гурьева - Психопатология и власть - Содержание

Предисловие

Введение

Современное состояние учения о психопатиях

Некоторые типы психопатий

Возбудимые (импульсивные по МКБ-10)

Истеричные

Паранойяльные (в МКБ-10 параноидное расстройство личности)

Шизоиды

Группа мозаичных (смешанных по МКБ-10)

Фанатики

Синдром сверхценных идей

Состояния психопатических личностей

Психопатические личности во власти

Биографическая история болезни И. В. Сталина

Анамнестические сведения

Структура и анализ личностной аномальности

Биографическая история болезни Адольфа Гитлера

Анамнестические сведения

Структура и анализ личностной аномальности

Биографическая история болезни Л. Д. Троцкого

Анамнестические сведения

Структура и анализ личностной аномальности

Биографическая история болезни Л. П. Берии

Анамнестические сведения

Структура и анализ личностной аномальности

Заключение

Литература