В жизни простые вещи подчас оказываются самыми сложными. Иногда от одной мысли о том, что каждый из нас - это живая, развивающаяся и связанная с другими личность, я испытываю почти благоговейный трепет. С момента пробуждения и до самого отхода ко сну мы чувствуем, мыслим, принимаем решения, говорим и совершаем поступки не как изолированные индивидуумы, а как люди среди людей.

И все строится на доверии. От детской дружбы до соглашений между народами жизнь основана на доверии. Полагаться на людей- это доверие. Находить радость в человеческом общении - это доверие. Доверие - это понимание без слов, обмен взглядами, дружеское прикосновение. Крик о помощи, рукопожатие, поцелуй - это тоже доверие. Им порождены высочайшие достижения жизни и любви. «Кому я могу доверять? Почему я в этом уверен?• Существуют ли для каждого из нас более важные вопросы?

Мы же изобретаем тысячи способов, способных разрушить доверие. Считая, что доверие делает нас уязвимыми, мы стремимся защитить себя (с помощью подозрений, например). Но когда-то каждый из нас находился в полной зависимости от другого, испытывая при этом абсолютное доверие - доверие к своей матери в начале жизни. А на вершине жизни мы имеем возможность достигнуть подобных отношений, если познаем Бога и получим от Него дар веры как выражение наивысшего доверия, проистекающего из нашей полной от Него зависимости.

Вот почему, когда исчезает доверие, появляются сомнения, омрачающие жизнь, ранящие нас, оставляющие опустошенными и встревоженными.

Оз Гиннесс - Бог во тьме

Пер. с англ. - СПб.: «Мирт», 2016. - 203 с.

ISBN: 5-88869-081-3

Оз Гиннесс - Бог во тьме - Содержание