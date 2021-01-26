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Гинзбург - Факел перед рассветом - Том 2

Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics
Эта книга является замечательным сборником хасидских историй о праведниках, и особенно о легендарной и удивительной личности - рабби Исраэле Бааль-Шем-Тове, выдающемся знатоке сокровенного учения, основателе хасидского движения, жившего в Закарпатье в начале и середине 18-го века. Сей сборник необычен тем, что, кроме захватывающих рассказов, он содержит глубокие и в то же время понятные комментарии рабби Ицхака Гинзбурга, проливающие свет на неясности в текстах.
После впечатляющего успеха распродажи первого тома (и уже пришло время повторно его напечатать), мы с волнением и радостью предоставляем вниманию читателя второй том этой серии книг. Ждем ваших отзывов и пожеланий, они нам очень важны и помогут положительно решить судьбу третьего тома этих сборников.
Если в первом томе мы намеренно выпустили ссылки на первоисточники и дополнительные комментарии, полагая, что читателю не будет важно смотреть их в первоисточнике, то во втором томе было решено приводить все ссылки и приме-чания. Тому причиной был наивный вопрос, заданный подругой, не пропускающей ни одной нашей новой книги: «А где здесь источники цитат?! Мы с мужем каждый шабат читаем ваши книги и хотим знать, откуда взяты цитаты!» Значит, и она не читала введение к первому тому, где объяснялось, почему опущены ссылки. Поэтому была специально проделана огромная работа, и в этом томе уже приводятся все ссылки и дополнения для тех вдумчивых читателей, которым это необходимо!
В конце каждого рассказа приведено также место в книге на иврите, чтобы облегчить желающим поиск рассказа в трехтомнике. Например, Ор Исраэль, 1,43 (название книги, номер тома и номер страницы).

Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов

«Галь Эйнай», 2019. - 320 с.
ISBN: 978-965-532-053-4

Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов - Содержание

Предисловие к русскому изданию
Врата 1: В начальном замысле
  • Я сплю, но сердце мое бодрствует
  • Чтобы не был отвергнут от Него отверженный
Врата 2: Живущий под покровом
  • Свет и огонь
  • Думай хорошо - будет хорошо!
  • Изменил он одеяние и речь
Врата 3: Утренняя звезда
  • Дни сокрытия
  • Открывается и скрывается
  • Искры раскрытия
Врата 4: И взошло солнце
  • Секрет шинкаря
Врата 5: Раскрытие тайн
  • Слушающий — услышит
  • «Тот, кто велел маслу гореть...»
  • Тот, кто знает свое место
Врата 6: Нет случайностей
  • Глядя в Тору
  • В начальном замысле
  • Владыка правосудия
Врата 7: Иной и Элияу
  • Лошадь остается лошадью
Врата 8: Хвала праведнику
  • Как прекрасны ноги твои в сандалиях
Врата 9: Действие праведника
  • Простая мудрость торговца лошадьми
  • Смиренным посылает спасение
  • И ночь, как день, светит
  • «И исцеление для всей его плоти»
  • На опасной дороге
  • Что он говорит
  • Понюшка табаку
  • Совет и находчивость
Врата 10: Древо жизни
  • Удивительная история: Земля жизни
  • Который один лишь творит чудеса великие
Примечания и ссылки
Подход к переводу
Еврейский алфавит и числовое значение букв
Книги рабби Гинзбурга на русском
Views 343
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (2)

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