Гинзбург - Факел перед рассветом - Том 2
Эта книга является замечательным сборником хасидских историй о праведниках, и особенно о легендарной и удивительной личности - рабби Исраэле Бааль-Шем-Тове, выдающемся знатоке сокровенного учения, основателе хасидского движения, жившего в Закарпатье в начале и середине 18-го века. Сей сборник необычен тем, что, кроме захватывающих рассказов, он содержит глубокие и в то же время понятные комментарии рабби Ицхака Гинзбурга, проливающие свет на неясности в текстах.
После впечатляющего успеха распродажи первого тома (и уже пришло время повторно его напечатать), мы с волнением и радостью предоставляем вниманию читателя второй том этой серии книг. Ждем ваших отзывов и пожеланий, они нам очень важны и помогут положительно решить судьбу третьего тома этих сборников.
Если в первом томе мы намеренно выпустили ссылки на первоисточники и дополнительные комментарии, полагая, что читателю не будет важно смотреть их в первоисточнике, то во втором томе было решено приводить все ссылки и приме-чания. Тому причиной был наивный вопрос, заданный подругой, не пропускающей ни одной нашей новой книги: «А где здесь источники цитат?! Мы с мужем каждый шабат читаем ваши книги и хотим знать, откуда взяты цитаты!» Значит, и она не читала введение к первому тому, где объяснялось, почему опущены ссылки. Поэтому была специально проделана огромная работа, и в этом томе уже приводятся все ссылки и дополнения для тех вдумчивых читателей, которым это необходимо!
В конце каждого рассказа приведено также место в книге на иврите, чтобы облегчить желающим поиск рассказа в трехтомнике. Например, Ор Исраэль, 1,43 (название книги, номер тома и номер страницы).
Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов
«Галь Эйнай», 2019. - 320 с.
ISBN: 978-965-532-053-4
Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Врата 1: В начальном замысле
- Я сплю, но сердце мое бодрствует
- Чтобы не был отвергнут от Него отверженный
Врата 2: Живущий под покровом
- Свет и огонь
- Думай хорошо - будет хорошо!
- Изменил он одеяние и речь
Врата 3: Утренняя звезда
- Дни сокрытия
- Открывается и скрывается
- Искры раскрытия
Врата 4: И взошло солнце
- Секрет шинкаря
Врата 5: Раскрытие тайн
- Слушающий — услышит
- «Тот, кто велел маслу гореть...»
- Тот, кто знает свое место
Врата 6: Нет случайностей
- Глядя в Тору
- В начальном замысле
- Владыка правосудия
Врата 7: Иной и Элияу
- Лошадь остается лошадью
Врата 8: Хвала праведнику
- Как прекрасны ноги твои в сандалиях
Врата 9: Действие праведника
- Простая мудрость торговца лошадьми
- Смиренным посылает спасение
- И ночь, как день, светит
- «И исцеление для всей его плоти»
- На опасной дороге
- Что он говорит
- Понюшка табаку
- Совет и находчивость
Врата 10: Древо жизни
- Удивительная история: Земля жизни
- Который один лишь творит чудеса великие
Примечания и ссылки
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Еврейский алфавит и числовое значение букв
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