Эта книга является замечательным сборником хасидских историй о праведниках, и особенно о легендарной и удивительной личности - рабби Исраэле Бааль-Шем-Тове, выдающемся знатоке сокровенного учения, основателе хасидского движения, жившего в Закарпатье в начале и середине 18-го века. Сей сборник необычен тем, что, кроме захватывающих рассказов, он содержит глубокие и в то же время понятные комментарии рабби Ицхака Гинзбурга, проливающие свет на неясности в текстах.

После впечатляющего успеха распродажи первого тома (и уже пришло время повторно его напечатать), мы с волнением и радостью предоставляем вниманию читателя второй том этой серии книг. Ждем ваших отзывов и пожеланий, они нам очень важны и помогут положительно решить судьбу третьего тома этих сборников.

Если в первом томе мы намеренно выпустили ссылки на первоисточники и дополнительные комментарии, полагая, что читателю не будет важно смотреть их в первоисточнике, то во втором томе было решено приводить все ссылки и приме-чания. Тому причиной был наивный вопрос, заданный подругой, не пропускающей ни одной нашей новой книги: «А где здесь источники цитат?! Мы с мужем каждый шабат читаем ваши книги и хотим знать, откуда взяты цитаты!» Значит, и она не читала введение к первому тому, где объяснялось, почему опущены ссылки. Поэтому была специально проделана огромная работа, и в этом томе уже приводятся все ссылки и дополнения для тех вдумчивых читателей, которым это необходимо!

В конце каждого рассказа приведено также место в книге на иврите, чтобы облегчить желающим поиск рассказа в трехтомнике. Например, Ор Исраэль, 1,43 (название книги, номер тома и номер страницы).

Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов

«Галь Эйнай», 2019. - 320 с.

ISBN: 978-965-532-053-4

Рабби Ицхак Гинзбург - Факел перед рассветом. Том 2. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Врата 1: В начальном замысле

Я сплю, но сердце мое бодрствует

Чтобы не был отвергнут от Него отверженный

Врата 2: Живущий под покровом

Свет и огонь

Думай хорошо - будет хорошо!

Изменил он одеяние и речь

Врата 3: Утренняя звезда

Дни сокрытия

Открывается и скрывается

Искры раскрытия

Врата 4: И взошло солнце

Секрет шинкаря

Врата 5: Раскрытие тайн

Слушающий — услышит

«Тот, кто велел маслу гореть...»

Тот, кто знает свое место

Врата 6: Нет случайностей

Глядя в Тору

В начальном замысле

Владыка правосудия

Врата 7: Иной и Элияу

Лошадь остается лошадью

Врата 8: Хвала праведнику

Как прекрасны ноги твои в сандалиях

Врата 9: Действие праведника

Простая мудрость торговца лошадьми

Смиренным посылает спасение

И ночь, как день, светит

«И исцеление для всей его плоти»

На опасной дороге

Что он говорит

Понюшка табаку

Совет и находчивость

Врата 10: Древо жизни

Удивительная история: Земля жизни

Который один лишь творит чудеса великие

Примечания и ссылки

Подход к переводу

Еврейский алфавит и числовое значение букв

Книги рабби Гинзбурга на русском