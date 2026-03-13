Гладков - Благовествование четырех Евангелистов

Книга Б. И. Гладкова «Благовествование четырех Евангелистов, сведенное в одно последовательное повествование» представляет собой масштабный труд по гармонизации евангельских текстов, ставший классикой русской духовной литературы начала XX века. Автор ставит перед собой задачу устранить кажущиеся противоречия и хронологические неясности, объединив свидетельства Матфея, Марка, Луки и Иоанна в единую, логически выверенную историю земной жизни Иисуса Христа. Основная идея произведения заключается в том, чтобы дать читателю целостную и непрерывную картину евангельских событий, позволяя проследить путь Спасителя от Рождества до Вознесения как единый величественный процесс.

Содержательная часть труда представляет собой не просто механическое соединение стихов, а глубокое текстологическое исследование. Гладков сопровождает повествование обширными комментариями, в которых объясняет исторический контекст, географические особенности Палестины того времени и тонкости перевода оригинальных греческих терминов. Автор уделяет особое внимание Нагорной проповеди, притчам и последним дням земной жизни Христа, стремясь сделать их смысл максимально ясным для широкого круга читателей. Благодаря такому подходу, книга превращается в учебник по изучению Нового Завета, где каждая деталь одного Евангелия дополняет и освещает свидетельства других апостолов.

Текст написан живым, ясным и убедительным языком, что сделало книгу чрезвычайно популярной как среди духовенства, так и среди светской интеллигенции того времени. Б. И. Гладков, будучи юристом по образованию, привносит в исследование строгую логику и доказательность, при этом сохраняя глубокое благоговение перед священным текстом. Работа служит незаменимым пособием для тех, кто хочет увидеть «полную версию» евангельской истории, не упуская ни одной важной подробности. Это чтение помогает современному человеку преодолеть фрагментарность восприятия Писания и ощутить подлинную глубину и единство Благой Вести.

Благовествование четырех Евангелистов, сведенное в одно последовательное повествование Б. И. Гладковым

Минск: Братство в честь св. архистратига Михаила, 2016. – 226 с.

ISBN 978-985-7102-43-3

ISBN 978-985-6914-64-8

Благовествование четырех Евангелистов - Содержание

I. История рождения и первых дней жизни Иисуса Христа до начала открытого служения Его спасению человеческого рода

1. Ангел возвещает Захариио рождении Предтечи

2. Ангел благовествует Деве Мариио рождении Сына Божия от Нее

3. Пресвятая Дева Мария посещает Елисавету

4. Рождение Иоанна Предтечи

5. Открытие Иосифу тайнывоплощения Сына Божия

6. Родословие Иисуса Христа по Евангелию от Матфея

7. Рождество Иисуса Христа

8. Славословие Ангелов. Поклонение пастухов

9. Обрезание Младенца Иисуса. Принесение Его в храм

10. Поклонение волхвов

11. Бегство Св. Семейства в Египет. Избиение младенцев. Возвращение из Египта

12. Двенадцатилетний Иисус в Иерусалимском храме

13. Иоанн Креститель и его проповедь

14. Крещение Иисуса Христа

15. Родословие Иисуса Христа по Евангелию от Луки

16. Искушения Иисуса Христа

17. Посольство к Иоанну Крестителю от синедриона. Свидетельство Иоанна об Иисусе Христе

18. Первые ученики Иисуса Христа. Возвращение Его в Галилею

19. Первое чудо в Кане Галилейской

II. История открытого служения Господа Иисуса Христа спасению человеческого рода

Первый год служения Христова

20. Первая Пасха. Очищение храма от торговцев

21. Беседа с Никодимом

22. Пребывание Иисуса Христа в Иудее. Свидетельство о Нем Иоанна Крестителя

23. Заключение Иоанна Крестителя в темницу

24. Уход Иисуса Христа из Иудеи в Галилею. Беседа с Самарянкой

25. Заочное исцеление сына царедворца

26. Возвращение Господа в Галилею

27. Призвание Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Проповедь с моря и чудесный лов рыбы

28. Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге;, исцеление .тещи Симона и множества, больных. Исцеление бесноватых

29. Иисус Христос в Назарете

30. Исцеление расслабленного, спущенного с кровли

31. Призвание мытаря Левия Матфея

32. Беседа с Иоанновыми учениками о посте

Второй год служения Христова

33. Вторая Пасха. Исцеление расслабленного у овечьей купальни

34. Слова Иисуса Христа о Себе и об Отце

35. Прохождение засеянными полями. Учение о значении субботы

36. Исцеление сухорукого в субботу и обличение фарисеев

37. Избрание двенадцати Апостолов. Исцеление многих больных

38. Нагорная проповедь

39. Продолжение Нагорной проповеди

40. Продолжение Нагорной проповеди

41. Продолжение Нагорной проповеди

42. Продолжение Нагорной проповеди

43. Окончание Нагорной проповеди

44. Исцеление прокаженного

45. Исцеление слуги Капернаумского сотника

46. Иисус Христос в доме Симона фарисея. Раскаяние грешницы. Притча о двух должниках

47. Исцеление бесноватого слепо-немого. Клевета фарисеев на Господа и обличение их

48. Требование книжниками и фарисеями знамения. Духовное родство с Господом

49. Поучения в притчах а) Притчи, сказанные народу б) Притчи, сказанные одним только Апостолам

50. Ответы Иисуса Христа желавшим следовать за Ним. Укрощение бури

51. Исцеление Гадаринских бесноватых

52. Исцеление кровоточивой. Воскрешение дочери Иаира

53. Исцеление двух слепых и бесноватого немого

54. Воскрешение сына Наинской вдовы

55. Посольство от Иоанна Крестителя. Прославление Господом Иоанна. Обличение фарисеев и законников

56. Укоризна городам Галилейским. Призыв труждающихся и обремененных

57. Отправление Апостолов на проповедь

58. Смерть Иоанна Крестителя

59. Возвращение Апостолов. Чудесное насыщение пяти тысяч пятью хлебами и двумя рыбами

60. Хождение по водам. Спасение утопающего Петра

61. Беседа о хлебе жизни

62. Обличение фарисеев и книжников в предпочтении преданий человеческих закону Божию. Слова о том, чтб оскверняет человека

Третий год служения Христова

63. Третья Пасха. Путешествие Господа в пределы Тирские и Сидонские. Исцеление дочери Хананеянки

64. Исцеление глухого косноязычного

65. Чудесное насыщение народа семью хлебами

66. Отказ фарисеям и саддукеям в знамении. Предостережение учеников от закваски фарисейской и саддукейской

67. Исцеление слепого в Вифсаиде

68. Смятение Ирода

69. Исповедание Петром Иисуса Христа Сыном Божиим

70. Первое предсказание Господа о Своей смерти и воскресении

71. Слово о несении креста

72. Преображение Господне. Второе предсказание Господа о предстоящем воскресении. Речь о пришествии Илии

73. Исцеление бесноватого отрока

74. Третье предсказание Господа о Его смерти и воскресении. Прибытие в Капернаум. Чудо со статиром

75. Наставление о смирении и о соблазнах

76. Об исправлении согрешающих. Дарование Апостолам власти прощать грехи

77. О прощении согрешающих. Притча о немилосердном должнике

78. Путешествие Господа в Иерусалим на праздник кущей

79. Господь в Иерусалимском храме на празднике кущей

80. Господь Иисус в храме в последний день праздника кущей

81. Женщина, взятая в прелюбодеянии

82. Слово Господа о Себе и об Отце

83. Исцеление слепорождённого, толки о сем народа, расследование фарисеев и уверование исцеленного

84. Слово о добром пастыре

85. Избрание семидесяти учеников, наставление им и отправление на проповедь

86. Беседа с законником о заповедях. Притча о милосердном Самарянине

87. Самарянское селение не приняло Христа

88. Молитва Господня. Наставление о неотступности в молитве

89. Обличение фарисеев и законников на обеде у фарисея

90. Предостережение от лицемерия любостяжания. Притча о богаче, которому Бог дал обильный урожай в поле

91. Наставления быть всегда готовыми к ответу за прожитую жизнь

92. Слова о покаянии по поводу казни Пилатом Галилеян и о падении башни Силоамской. Притча о смоковнице

93. Исцеление скорченной женщины в субботу

94. Галилея. Господь в доме Марфы

95. Господь в Иерусалиме на празднике обновления. Уход Его за Иордан

96. Предостережение фарисеями Господа, что Ирод хочет убить Его

97. Обед у фарисея. Исцеление страждущего водяной болезнью

98. Притча о званом ужине

99. О спасающихся

100. О несении креста и самоотречении

101. Возвращение семидесяти учеников. Прославление Господом Отца

102. Притчи о милосердии Божием к грешникам а) Притча о заблудшей овце и потерянной драхме б) Притча о блудном сыне в) Притча о неверном управителе г) Притча о богаче и Лазаре

103. Последнее путешествие Господа в Иерусалим. Исцеление десяти прокажённых

104. Беседа о Царстве Божием и о втором пришествии Господа

105. Притча о судье неправедном

106. Притча о мытаре и фарисее

107. Беседа о разводе, святости брака и девстве

108. Благословение детей

109. Беседа с богатым юношей. О богатстве. Кто может спастись

110. Обетования всё оставившим Господа ради

111. Притча о работниках в винограднике

112. Болезнь и смерть Лазаря

113. Воскрешение Лазаря

114. Заговор первосвященников и фарисеев. Уход Господа в Ефраим

115. Возвращение Господа в Иудею. Просьба Саломии и ее сыновей, ответ им Господа и негодование прочих Апостолов. Наставление о смирении. Притча о рабах, исполнивших свои обязанности

116. Господь в Иерихоне а) Госцодь в доме Закхея мытаря б) Притча о минах в) Исцеление слепого

117. Господь в доме Лазаря. Помазание Марией ног Господа миром

III. История последних дней жизни Иисуса Христа

118. Торжественный въезд Господа в Иерусалим

119. Понедельник. Чудо со смоковницей. Изгнание тррговцев из храма. Прославление Господа детьми

120. Вторник. Последний день пребывания Господа в храме а) Вопрос о власти Господа. Притчи о двух сыновьях и о злых виноградарях б) Притча о брачном пире в) Искушение податью кесарю г) Вопрос саддукеев о воскресении и ответ, Господа д) Вопрос законника о наибольшей заповеди. Чей Сын Христос е) Обличение книжников и фарисеев ж) Лепта вдовы. Приход Еллинов. Притча о пшеничном зерне. Голос с неба. Слова Господа о Себе

121 Беседа на горе Елеонской с Петром, Иаковом, Иоанном и Андреем а) О разрушении Иерусалима б) О кончине мира в) Притча о десяти девах г) Притча о талантах д) Речь Господа о страшном суде

122. Среда. Господь в доме Симона прокаженного

123. Предательство Иуды

124. Великий Четверг. Тайная вечеря а) Начало вечери до установления таинства Евхаристии б) Установление таинства Евхаристии. Прощальная беседа Господа с одиннадцатью Апостолами

125. Наставления Апостолам, сказанные по пути в Гефсиманию

126. Молитва Господа

127. Предсказание Господа, что все Апостолы оставят Его, а Петр трижды отречется от Него

128. Господь в Гефсиманском саду. Моление о чаше

129. Взятие Господа под стражу

130. Господь перед первосвященником Анной

131. Господь на суде синедриона в доме Каиафы

132. Отречение Петра. Издевательства над Господом

133. Вторичный, на рассвете, суд синедриона. Раскаяние и смерть Иуды

134. Господь на суде Пилата

135. Господь на суде Ирода

136. Господь вторично на суде Пилата. Бичевание. Предание Господа на распятие

137. Шествие на Голгофу

138. Голгофа. Крестные страдания и смерть Господа

139. Снятие тела Господа со креста и погребение

140. Приставление стражи ко гробу Господню

IV. История пребывания Господа на земле от воскресения до вознесения Его на небо