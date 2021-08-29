Гласхауэр - Как возник наш мир

Можно ли верить Библии — не только в вопросах спасения души, но и там, где она говорит об истории и природе? Может ли современный мыслящий и научно образованный человек верить тому, что написано в первых одиннадцати главах книги Бытия, первой книги Библии?

За 140 лет, прошедших со дня опубликования книги Дарвина „Происхождение видов", эволюционная теория глубоко укоренилась в мышлении и жизни нашего общества. Повествование Библии о сотворении всего живого всемогущим Творцом, всего несколько тысяч лет назад, кажется большинству людей совершенно несовместимым с современными открытиями науки. Уже в школе нам преподносят почти завершенную и зачастую кажущуюся совершенно очевидной картину эволюции: случай, время и законы природы позаботились о том, чтобы за миллионы лет постепенно развились сегодняшние формы жизни.

В действительности же растущее число естественнонаучных открытий указывает на то, что эволюционная теория была слишком поспешно принята за факт. Следствием этих открытий является то, что даже крупнейшие ученые-эволюционисты ставят под вопрос основные положения эволюционной теории. Известный писатель и ученый Артур Костлер метко описывает сложившуюся ситуацию: аргумент, что, например, глаз никогда не мог возникнуть по воле слепого случая, „приобрел к середине века все больший вес, так что почти не осталось видных эволюционистов, которые не позволили бы себе каких-либо еретических высказываний об определенных аспектах фундаментального учения, в то же время решительно отвергая ересь своих коллег. Хотя эти критические высказывания и сомнения пробили изрядную брешь в стене, замок неодарвинизма все еще прочно стоит - как говорят, в основном потому, что никто не может предложить удовлетворительной альтернативы" (A. Koestler, The Ghost in the Machine. New York, 1967 p. 115).

Один из критически настроенных эволюционистов - Г.А. Киркут, руководитель физиологического и биохимического отделения университета Саутхемптона. Он утверждает, что нет никаких доказательств тому, что жизнь случайным образом возникла из неживой материи. Он также считает невероятным, что все сегодняшние формы жизни произошли от одноклеточных организмов. Тот факт, что эволюционная теория повсеместно принимается совершенно некритично, он объясняет следующим образом: „Большинство студентов усваивает расхожие эволюционные представления биологии еще в школе - то есть в таком возрасте, когда большинство людей настроено некритично. Если они позже глубже изучают теорию эволюции, в их сознании уже укоренились различные искаженные факты и предположения, которые мешают им увидеть положение дел с другой стороны. К тому же большинство студентов, занимавшихся в школе по одной программе, чаще всего бывают воспитаны в одной среде, поэтому они занимают в дискуссиях одну и ту же ложную позицию и согласны друг с другом в выводах, которые следуют из их общих заблуждений" (G.A. Kerkut, Implications of Evolution. Oxford, 1960, p. 160).

У. Дж. Гласхауэр - Как возник наш мир