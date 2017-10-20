Понятие времени является одним из основных в таких науках, как, например, физика. В статье «К электродинамике движущихся тел» А.Эйнштейн обращает особое внимание на понятие одновременности и делает вывод: «что понятию одновременности нельзя придавать абсолютное значение». Вопрос о возможности физиков, исследующих явления материального мира, определить абсолютное время пока остаётся открытым.

Мы же стоим на позициях Иудаизма, главная тайна которого - это Творение. Проникновение в тайны Творения основано на текстах Священного Писания, на Торе, ибо это - подлинное слово Б-га, и в нём можно найти ответы на все жизненные вопросы и проблемы. В среде людей, занимающихся Иудаизмом, известно, что все буквы Ивритского Алфавита рассматриваются как инструменты и средства, с помощью которых Г-сподь создал Вселенную.

«В творимом постоянно должна действовать сила Творящего для оживления и поддержания его существования - и это «буквы речи» Десяти Речений, которыми творения созданы. Слово «ты» ( ллх ) - это все буквы от «алеф» до «тав» и буква «хэй» - пять путей произношения, т.е. источники букв». Именно поэтому буквы Алфавита занимают особо важное место в каббалистических исследованиях и способны вступать в прямые разговоры и дискуссии с Б-гом. Заметим попутно, что в книге Зоар Берешит, сказано: «Вся Каббала - это Тора. Это не нечто иное.

Это Тора углублённая, с её секретами, в том виде, в каком она была дана. Она была дана вместе с секретами. Люди, отрицающие это, отрицают Тору, не дай Б-г». В духовном мире отсутствуют такие понятия, как время, температура, размеры, гравитация и т.п. , которые возникают в самом нижнем, самом грубом, в нашем материальном мире. И здесь нужно сослаться на Основную Аксиому Иудаизма: наш материальный мир Сотворен буквами и словами Десяти Речений Всевышнего.

Матитьягу Глазерсон - Абсолютные Величины Творения

Иерусалим , 2007

ISBN 965-90422-4-8

176c.

Матитьягу Глазерсон - Абсолютные Величины Творения - Содержание

От авторов

Абсолютное время Творения

От закона Кулона к Алфавиту

Энергия букв, слов и стихов Торы

О строении Солнечной системы

Буква как Абсолютный объем информации

Абсолютная длина букв и слов

Абсолютный вес букв и слов

Заключение

Библиография

Матитьягу Глазерсон - Абсолютные Величины Творения - О строении Солнечной системы

Рассматривается строение Солнечной системы с позиций книг Священного Писания и введённых выше понятий абсолютного времени, абсолютной энергии и абсолютной мощности.В Торе в Книге Берешит 1.17 сказано: "וייתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על־הארץ" что в переводе на русский означает: «И поместил их Б-г в небосводе, чтобы светить на землю». Этот стих говорит о том, что Б-г определил взаимное расположение светил и звёзд так, что они не могут, например, «упасть» одна на другую. Б-г ограничил расстояния между звёздами так же, как Он ограничил месторасположения морей и океанов, и последние не могут размыть прибрежный песок и изменить свои пределы. В Торе нет понятия «планета» , речь идёт о семи небесных телах (см. [25], стр.234, глава 4, мишна 8 - 14), называемых звёздами. Земля - восьмое небесное тело (см. рис.1). Например, Земля и Луна притягиваются друг к другу как нэкева и захар. О существовании этих сил Ньютон не знал, но, по-видимому, понимал Б-жественную причину их возникновения. Об этом мы можем судить из письма Ньютона епископу Бенгли, участнику 2-го издания «Начал» (1713 г.) : «Нельзя представить себе, каким образом грубое, неодушевлённое вещество могло бы без посредства чего-либо постороннего, которое нематериально, действовать на другое вещество иначе, как при взаимном прикосновении.

Допустить, что тяготение врождённое материей, присущее ей так, что одно тело должно действовать на расстоянии через вакуум на другое без посредства чего-либо постороннего, помощью которого действие и сила от одного тела проводится к другому, есть для меня такая нелепость, что, полагаю, в неё не впадёт ни один человек, способный к мышлению о философских вещах». Земля и Луна как бы «одной верёвкой связаны» . Закон притяжения (гравитация) материальных тел, выдвинутый Ньютоном, является формализацией отражения простейшего частного случая Закона Всевышнего о силах притяжения «захар-нэкева».На рис.1 133 - энергия мужской направленности, а 342 - энергия женской направленности. Нумерация звёзд на рис.1 соответствует уменьшению их мощностей . С точностью до целых имеем: Таблица 1. Расставив звёзды по своим местам, Всевышний запустил систему в движение. Об этом мы можем судить по стиху Торы Берешит 1.14, где сказано: В переводе на русский это означает: «... отделить день от ночи, они и будут знамениями и для времён, и для дней и годов».Такая ситуация возможна лишь при условии, что звёзды находятся в движении.