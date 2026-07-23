Глэден - Целеустремлённые малые группы

Книга Стива Глэдена «Целеустремлённые малые группы» представляет собой практическое и богословское руководство по созданию и развитию общин внутри поместной церкви. Опираясь на многолетний опыт служения в американской церкви «Седлбек», автор предлагает отказаться от экстенсивного умножения групп ради количественных показателей и сосредоточиться на их качественном, духовном здоровье. Фундаментом здоровой малой группы Глэден называет гармоничный баланс пяти библейских целей: искреннего общения, последовательного ученичества, жертвенного служения, открытого евангелизма и глубокого поклонения, которые должны стать естественной частью жизни каждого верующего.

В издании подробно рассматриваются методологические аспекты управления малыми группами, начиная с принципов формирования лидерского состава и заканчивая интеграцией групп в общецерковную стратегию. Глэден показывает, как правильно делегировать полномочия, избегать монополизации служения одним руководителем и мотивировать пассивных прихожан к активному участию в жизни общины. Особое внимание уделяется преодолению страхов перед благовестием и созданию безопасной среды, в которой участники могут справляться с жизненными кризисами, постепенно возрастать в вере и служить окружающему миру.

Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Как создать здоровые общины

Пер. с англ. Р. Шемпель; ред. С. Шейдт. – СПб.: Издательство «Новое и Старое», 2015. – 264 с.

Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Содержание