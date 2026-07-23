Глэден - Целеустремлённые малые группы
Книга Стива Глэдена «Целеустремлённые малые группы» представляет собой практическое и богословское руководство по созданию и развитию общин внутри поместной церкви. Опираясь на многолетний опыт служения в американской церкви «Седлбек», автор предлагает отказаться от экстенсивного умножения групп ради количественных показателей и сосредоточиться на их качественном, духовном здоровье. Фундаментом здоровой малой группы Глэден называет гармоничный баланс пяти библейских целей: искреннего общения, последовательного ученичества, жертвенного служения, открытого евангелизма и глубокого поклонения, которые должны стать естественной частью жизни каждого верующего.
В издании подробно рассматриваются методологические аспекты управления малыми группами, начиная с принципов формирования лидерского состава и заканчивая интеграцией групп в общецерковную стратегию. Глэден показывает, как правильно делегировать полномочия, избегать монополизации служения одним руководителем и мотивировать пассивных прихожан к активному участию в жизни общины. Особое внимание уделяется преодолению страхов перед благовестием и созданию безопасной среды, в которой участники могут справляться с жизненными кризисами, постепенно возрастать в вере и служить окружающему миру.
Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Как создать здоровые общины
Пер. с англ. Р. Шемпель; ред. С. Шейдт. – СПб.: Издательство «Новое и Старое», 2015. – 264 с.
Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Содержание
Предисловие Рика Уоррена
Слова признательности
Введение
Что такое здоровая и сбалансированная малая группа?
Моя история...
Отличие церкви «Седлбек»
Чему мы научились из книги Деяния Апостолов?
На что это похоже?
Затуманенное видение?
Всё начинается с общины
Руководство духовым формированием
Не руководите в одиночку
Церковь без стен
Больше, чем музыка
Как мне сделать это шаг за шагом?
Оценка духовного здоровья
Помочь группам обрести здоровье
Вопросы лидерства
Путь вперёд
Закладка фундамента
Что это значит для всей церковной стратегии?
Воскресная школа и/или малые группы
Максимальное использование каждой возможности
Экспоненциальная сила
Есть ли у меня всё необходимое?
То, чего мне никто никогда не говорил
Comments (1 comment)