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Глэден - Целеустремлённые малые группы

Глэден - Целеустремлённые малые группы
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Стива Глэдена «Целеустремлённые малые группы» представляет собой практическое и богословское руководство по созданию и развитию общин внутри поместной церкви. Опираясь на многолетний опыт служения в американской церкви «Седлбек», автор предлагает отказаться от экстенсивного умножения групп ради количественных показателей и сосредоточиться на их качественном, духовном здоровье. Фундаментом здоровой малой группы Глэден называет гармоничный баланс пяти библейских целей: искреннего общения, последовательного ученичества, жертвенного служения, открытого евангелизма и глубокого поклонения, которые должны стать естественной частью жизни каждого верующего.

В издании подробно рассматриваются методологические аспекты управления малыми группами, начиная с принципов формирования лидерского состава и заканчивая интеграцией групп в общецерковную стратегию. Глэден показывает, как правильно делегировать полномочия, избегать монополизации служения одним руководителем и мотивировать пассивных прихожан к активному участию в жизни общины. Особое внимание уделяется преодолению страхов перед благовестием и созданию безопасной среды, в которой участники могут справляться с жизненными кризисами, постепенно возрастать в вере и служить окружающему миру.

Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Как создать здоровые общины

Пер. с англ. Р. Шемпель; ред. С. Шейдт. – СПб.: Издательство «Новое и Старое», 2015. – 264 с.

Глэден Стив – Целеустремлённые малые группы – Содержание

  • Предисловие Рика Уоррена

  • Слова признательности

  • Введение

  • Что такое здоровая и сбалансированная малая группа?

    1. Моя история...

    1. Отличие церкви «Седлбек»

    1. Чему мы научились из книги Деяния Апостолов?

  • На что это похоже?

    1. Затуманенное видение?

    1. Всё начинается с общины

    1. Руководство духовым формированием

    1. Не руководите в одиночку

    1. Церковь без стен

    1. Больше, чем музыка

  • Как мне сделать это шаг за шагом?

    1. Оценка духовного здоровья

    1. Помочь группам обрести здоровье

    1. Вопросы лидерства

    1. Путь вперёд

    1. Закладка фундамента

  • Что это значит для всей церковной стратегии?

    1. Воскресная школа и/или малые группы

    1. Максимальное использование каждой возможности

    1. Экспоненциальная сила

  • Есть ли у меня всё необходимое?

    1. То, чего мне никто никогда не говорил

Views 46
Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

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