Я убеждён, что Иисус ожидает от нас понимания времени, в которое мы живём. Он даже упрекает нас в неспособности увидеть очевидных знаков времён. Мы довольно точно определяем погоду на завтра, глядя на цвет неба сегодня, но можем ли мы так же хорошо распознавать знамения времён? В Евангелии от Матфея 16:2-3 Иисус говорит: «...вечером вы говорите: «будет вёдро, потому что небо красно»; и поутру: «сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?»

В Евангелии от Матфея, в 24-й главе Иисус суммирует многие из этих «знамений времен», чтобы мы смогли понять главное - время Его пришествия во славе уже «при дверях». Знамения времени, говорят нам о том, что мы уже вошли в последние дни этого периода мировой истории, и вот-вот наступит следующий. Царство грядёт! Многие говорят:

«Сейчас последнее время. Мы живём в последние дни, и скоро наступит последний час Последнего Времени!»

Но как узнать? Когда это Последнее Время началось? Когда наступит День Господень? Где точка отсчёта этого Последнего Времени?

Виллем Дж. Дж. Глэсхаувер - Почему последнее время?

г. Винница, «Христиане за Израиль Интернэшнл» 2012 г. – 344 с.

ISBN 978-94-93011-05-2

Виллем Дж. Дж. Глэсхаувер - Почему последнее время? - Содержание

Предисловие

Глава 1. Почему Последнее Время?

Глава 2. Домыслы эсхатологии

Глава 3. Много антихристов

Глава 4. Вавилон

Глава 5. Зверь и антихрист

Глава 6. Великая скорбь и Израиль

Глава 7. Иерусалим

Глава 8. Да придет Царствие Твоё

Приложение А

Приложение Б

Виллем Дж. Дж. Глэсхаувер - Почему последнее время? - Предисловие

Уже на протяжении многих лет я проповедую, учу и говорю об Израиле, вечных отношениях Бога со Своим народом и Его землёй, о вечных Заветах, которые Он заключил с ними. Заветы и обещания, о которых Он торжественно клялся. И Бог никогда не нарушит клятву. Он надежный Бог, хранящий Свой Завет любви до тысячи поколений. Он не передумает на полпути. Его ДА - это ДА, а все остальное от лукавого.

Прямо на наших глазах происходит исполнение обещаний, которые Бог дал Израилю. Мы видим, что возвращение еврейского народа в Обетованную Землю Израиля продолжается - даже в эту самую секунду, когда вы читаете эти строки. И хотя силы тьмы ненавидят это и делают все возможное, чтобы остановить Бога в достижении Его цели - наступления Царства и Пришествия Царя этого Царства - они не будут успешны.

На протяжении веков евреи подвергались преследованиям, особенно в странах христианского мира. Но Сам Вечный, Создатель неба и земли, лично гарантирует их дальнейшее существование - Иеремия 31:35-36. Не смотря на, вековые преследования, унижения, пытки и зверские убийства миллионов евреев, всегда есть и будет остаток, сохранённый по благодати Божьей.

Господь дал им великие обетования. И все, что Он обещал Израилю, Он сделает это для Израиля. Так же, как и все, что Он обещал Своей Церкви, Он исполнит это для Церкви. И мы не должны нечестиво теологически смешивать эти два понятия, как это много раз происходило в истории Церкви.

А силы тьмы будут пытаться довести своё дело до конца: убить их всех. Рвать их землю на куски. Разделить Иерусалим пополам. И многое другое. Они знают об обещании Ангела Гавриила матери Господа Марии, что, святое дитя Иисус, однажды воссядет на престоле Давида, отца Его (а этот престол стоял в Иерусалиме, где Давид был царем над 12 коленами Израиля), что Он будет править над Иаковом (12 колен Израилевых), и что Царству Его не будет конца.

Бог вовлечён в процесс восстановления. Он восстанавливает Свой народ Израиль в Земле Обетованной. Сначала, национальное восстановление, за которым последует и духовное. Он восстанавливает город Иерусалим, потому что он станет городом великого Царя. Он всё подготавливает к приходу Царства. И дьявол ненавидит это.

Несколько месяцев назад я проснулся посереди ночи. Моя жена спросила меня: «Что случилось?». Я сказал: «антихрист, антихрист!». С того ночного кошмара и началась эта книга. «Последнее Время». Израиль и Иерусалим являются частью намного большей картины. «Последнее Время» стремительно развивается. Антихрист идет. Пусть эта книга поможет Церкви быть готовой, и встать в проломе за Израиль. Как стражи на стенах Иерусалима. До тех пор, пока, День взойдёт и Он придет, чтобы сотворить всё новое.