Если вы еврей, пусть даже не соблюдающий традиции, вы, конечно, идентифицируете себя с историей и наследием нашего народа. Понятно, вы не хотите совершить что-либо, что заставило бы вас изменить этому наследию или осквернить его. Именно это пришло мне в голову, когда кто-то впервые сказал мне, что Иешуа есть обещанный Мессия Израиля.

Я подумал: «Вы никогда не заставите меня поверить, если не продемонстрируете мне это "изнутри", на примерах нашего - еврейского - общества. Докажите мне это на основании наших еврейских Священных Писаний, и тогда я соглашусь тщательно проанализировать ваши доказательства. Только не цитируйте мне Новый Завет!»

Мой невысказанный вызов был принят. Одним из основных отрывков Библии, который произвел революцию в моих взглядах, оказалась 53-я глава Книги пророка Исайи. Поверьте, мне было очень нелегко принять за истину то, что Иешуа был Мессией и осуществил все то, на что мы, евреи, надеялись на протяжении веков! Это была борьба с самим собой - особенно потому, что древнее пророчество Исайи описывало Мессию совершенно неожиданным для меня образом. Вместо Мессии, который приходит как Царь и Воин, побеждая всех наших врагов (с верой в это я был воспитан), 53-я глава изображает кроткого и смиренного Человека, Который в конечном итоге пострадал за грехи всего человечества и заплатил за них Своей жизнью.

Митч Глейзеp - Исайя 53 - Комментарии

Chosen People Ministries, Издательство АГЕФЕН 2012 г. - 150 с.

ISBN 978-965-7454-20-0

Митч Глейзеp - Исайя 53 – Комментарии - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Я еврей... и что?

Глава 2. Еврейские писания - не просто историческая книга-

Глава 3. Библейские пророчества: будущее открывается

Глава 4. Пророк Исаия, его пророчества и эпоха

Глава 5. Раб господень

Глава 6. Жертва раба

Глава 7. 53-я глава книги пророка Исаии и искупление

Глава 8. Достоверность нового завета

Глава 9. Исполнил ли Иешуа пророчества 53-й главы книги Исаии?

Глава 10. Еврейские возражения объяснимы

Глава 11. 53-я глава книги пророка Исаии - и вы

Глава 12. Вы не одиноки!

Личный постскриптум

Приложение: дополнительные пророчества, указывающие на еврейского мессию Иешуа

Рекомендуемая литература

Митч Глейзеp - Исайя 53 – Комментарии - Предисловие

Одна глава может полностью изменить вашу жизнь! Это 53-я глава из Книги пророка Исайи, которая входит в состав Библии - Еврейских Писаний, часто называемых Ветхим Заветом. Она по праву чрезвычайно популярна.

Издание, которое вы сейчас держите в руках, обращено в первую очередь к тем, кто не религиозен. Поскольку 53-я глава Книги пророка Исайи является частью Еврейских Писаний, многое из того, что вы прочтете, адресовано еврейскому читателю. Однако эта книга написана не только для евреев. Подобно Иерусалиму-еврейскому городу, который почитаем многими религиями, Еврейские Писания, изначально содержащие еврейские тексты, являются священными и для христиан. И даже Коран ссылается на Ветхий Завет. Поэтому, хотя эта книга прежде всего адресована евреям, я верю, что она важна и для людей других национальностей и вероисповеданий. Она поможет и тем, кто не причисляет себя ни к какой формальной религии, но ищет глубоких личных отношений с Богом.

Почему 53-я глава Книги пророка Исайи может изменить вашу жизнь? Она является одной из глав еврейской Библии, которая описывает нашу историю, этику и религию - важнейшие устои еврейского наследия. В Писаниях содержится также немало информации о Божьей любви к языческим народам и Его плане по отношению к ним. Еврей вы или нет, религиозны вы или нет - я надеюсь, в любом случае прочтение и осмысление 53-й главы Книги пророка Исайи способно изменить вашу жизнь.

Укажу лишь некоторые причины, дающие основание надеяться, что 53-я глава Книги пророка Исайи станет для вас значимым текстом:

она поможет вам понять нечто о себе; особенно то, что касается личных отношений с Богом Авраама, Исаака и Иакова;

она покажет вам, что Библия заслуживает доверия;

она приблизит вас к Богу, который не только предрекает будущее, но и воплощает в жизнь Свои предсказания;

она поможет вам сформулировать свои ожидания относительно Мессии; вы увидите, как ее пророчества исполнились в жизни Того, Кого многие называют «величайшим из всех евреев».

Вы держите в руках книгу, написанную мессианским евреем, то есть евреем, который верит, что Иисус (Иешуа; так звучит Его имя на иврите) является Мессией Израиля, исполнившим все пророчества 53-й главы Книги пророка Исайи; евреем, жизнь которого в результате этой веры полностью изменилась.

Я рос и воспитывался в традиционном еврейском доме, поэтому полностью отдаю себе отчет в том, насколько трудно еврею принять саму мысль о том, что Иешуа является Мессией Израиля. Многие мои соплеменники ищут глубокой духовности и стремятся к тесным личным отношениям с Богом. Хотя многие из нас не находят этого в иудаизме, мы, евреи, не желаем даже думать о том, чтобы отделиться от еврейского общества.

Много лет назад я убедился в том, что Иешуа является Мессией Израиля, но, тем не менее, не собираюсь отказы­ваться от своего еврейства. Я искал истинной духовности -вполне возможно, что и вы ищете того же. Надеюсь, что вы - хотя бы на время - сумеете отложить в сторону традиционное убеждение, что нельзя оставаться евреем и при этом верить в Иешуа.