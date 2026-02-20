Глуховецкий - Прощай, Вавилон!

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Прощай, Вавилон!» — это автобиографическая повесть Богдана Глуховецкого, в которой автор описывает свой драматичный путь выхода из системы атеистического и греховного мира к свободе во Христе. Вавилон здесь выступает мощным библейским образом — это символ человеческой гордыни, ложных ценностей и идеологического рабства, в котором долгое время находился герой. Повествование наполнено живыми деталями жизни в советский период, когда поиск истины требовал от человека не только духовного, но и гражданского мужества.

Автор с большой искренностью рассказывает о своих внутренних поисках, разочарованиях в земных идеалах и о том решающем моменте, когда голос Божий стал для него громче всех призывов мира. Глуховецкий описывает процесс «исхода» как болезненное, но необходимое расставание с прошлым, которое удерживало его душу в цепях. Это книга о решительном разрыве с грехом и компромиссами, о поиске истинной родины в Небесном Иерусалиме и о радости обретения смысла жизни в служении Творцу.

История служит вдохновляющим примером для тех, кто чувствует на себе давление современной «вавилонской» культуры и ищет сил для радикальных перемен. Богдан Глуховецкий показывает, что прощание с «Вавилоном» — это не просто смена убеждений, а полное преображение личности, которое открывает дверь в совершенно иную реальность, где царит Божья любовь и истинная свобода.

Богдан Глуховецкий – Прощай, Вавилон!

Заокский : Источник жизни, 2016. - 256 с.

ISBN 978-5-86847-964-9

Богдан Глуховецкий – Прощай, Вавилон! – Содержание

От автора

  • Глава 1. «Ангел, хранитель мой...»

  • Глава 2. Горький вкус первой исповеди

  • Глава 3. Детство Галинки

  • Глава 4. Библия

  • Глава 5. Монах

  • Глава 6. Отец Иосафат

  • Глава 7. Под бдительным оком КГБ

  • Глава 8. Школа жизни

  • Глава 9. Сестра Андрея

  • Глава 10. «Монахиня» Дени Дидро

  • Глава 11. Свежий ветер перемен

  • Глава 12. Приветствуй, славный Рим!

  • Глава 13. Встреча с папой римским

  • Глава 14. Горечь разочарования

  • Глава 15. Лучше воля среди поля

  • Глава 16. Великобритания

  • Глава 17. Слава свободе!

  • Глава 18. Прощай, Вавилон!

  • Глава 19. Домой

  • Глава 20. «Инженеры душ человеческих»

  • Глава 21. Пойду я из монастыря

  • Глава 22. Сектанты

  • Глава 23. Страна кленового листа

  • Глава 24. Духовные страдания

  • Глава 25. Из монастыря — в мир

  • Глава 26. Венчание в... саду

  • Глава 27. Вместе

  • Глава 28. Католическая мачеха

  • Глава 29. Среди обломков

  • Глава 30. Божий посланник

  • Глава 31. Церковь ожидания

  • Глава 32. Крещение

  • Глава 33. Светильник

  • Глава 34. Национальный вопрос

  • Глава 35. Пастор

  • Глава 36. Надежда, которая не умирает

  • Глава 37. «Я снова приду»

  • Глава 38. Сила победы

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

