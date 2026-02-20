Глуховецкий - Прощай, Вавилон!
Книга «Прощай, Вавилон!» — это автобиографическая повесть Богдана Глуховецкого, в которой автор описывает свой драматичный путь выхода из системы атеистического и греховного мира к свободе во Христе. Вавилон здесь выступает мощным библейским образом — это символ человеческой гордыни, ложных ценностей и идеологического рабства, в котором долгое время находился герой. Повествование наполнено живыми деталями жизни в советский период, когда поиск истины требовал от человека не только духовного, но и гражданского мужества.
Автор с большой искренностью рассказывает о своих внутренних поисках, разочарованиях в земных идеалах и о том решающем моменте, когда голос Божий стал для него громче всех призывов мира. Глуховецкий описывает процесс «исхода» как болезненное, но необходимое расставание с прошлым, которое удерживало его душу в цепях. Это книга о решительном разрыве с грехом и компромиссами, о поиске истинной родины в Небесном Иерусалиме и о радости обретения смысла жизни в служении Творцу.
История служит вдохновляющим примером для тех, кто чувствует на себе давление современной «вавилонской» культуры и ищет сил для радикальных перемен. Богдан Глуховецкий показывает, что прощание с «Вавилоном» — это не просто смена убеждений, а полное преображение личности, которое открывает дверь в совершенно иную реальность, где царит Божья любовь и истинная свобода.
Богдан Глуховецкий – Прощай, Вавилон!
Заокский : Источник жизни, 2016. - 256 с.
ISBN 978-5-86847-964-9
Богдан Глуховецкий – Прощай, Вавилон! – Содержание
От автора
Глава 1. «Ангел, хранитель мой...»
Глава 2. Горький вкус первой исповеди
Глава 3. Детство Галинки
Глава 4. Библия
Глава 5. Монах
Глава 6. Отец Иосафат
Глава 7. Под бдительным оком КГБ
Глава 8. Школа жизни
Глава 9. Сестра Андрея
Глава 10. «Монахиня» Дени Дидро
Глава 11. Свежий ветер перемен
Глава 12. Приветствуй, славный Рим!
Глава 13. Встреча с папой римским
Глава 14. Горечь разочарования
Глава 15. Лучше воля среди поля
Глава 16. Великобритания
Глава 17. Слава свободе!
Глава 18. Прощай, Вавилон!
Глава 19. Домой
Глава 20. «Инженеры душ человеческих»
Глава 21. Пойду я из монастыря
Глава 22. Сектанты
Глава 23. Страна кленового листа
Глава 24. Духовные страдания
Глава 25. Из монастыря — в мир
Глава 26. Венчание в... саду
Глава 27. Вместе
Глава 28. Католическая мачеха
Глава 29. Среди обломков
Глава 30. Божий посланник
Глава 31. Церковь ожидания
Глава 32. Крещение
Глава 33. Светильник
Глава 34. Национальный вопрос
Глава 35. Пастор
Глава 36. Надежда, которая не умирает
Глава 37. «Я снова приду»
Глава 38. Сила победы
Comments (1 comment)