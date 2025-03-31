Годунов Игорь - Энциклопедия христианства

Время от времени люди, одни чаще, другие реже, задумываются о своей жизни, уже пройденном пути и перспективах на будущее. При этом в жизни каждого человека есть переломные моменты, связанные, с одной стороны, с глубоким переосмыслением своей жизнедеятельности, а с другой — с кардинальным изменением и её направленности, и алгоритма осуществления. Автор здесь не является исключением. Оглядываясь на уже пройденный путь, а это несколько более полувека сознательного существования, он перебирает ключевые, поворотные моменты в своем прошлом, сопоставляя их друг с другом и перекидывая как единый поток, устремленный из вечно живого прошлого к пока ещё неопределенному будущему, относительно которого строятся планы. Однако во всем этом потоке существует грань, которая делит все события до и после.

О какой грани идет речь ? Прежде чем отвечать на этот вопрос, замечу: автор ведёт речь о своем собственном жизненном опыте, хотя, конечно, понимает, что аналогичный опыт испытали и многие другие люди. Дело в том, что автор родился в стране, где человеку с раннего детства внушалась так называемая научно-атеистическая картина человека и окружающего его мира. В дальнейшем, становясь взрослым, строя разные планы на будущее, напряженно действуя в русле их осуществления, человек, психика которого подверглась воинственно-атеистической обработке, и свои планы и действия по их осуществлению, проводит через фильтр научно-атеистического мировоззрения. Сейчас, в статусе дипломированного доктора наук, автор уточняет определение этого фильтра как псевдо-научно-атеистического.

Данный фильтр можно сравнить с вмонтированными в глаза линзами, которые создают карикатуру на живой реальный мир, представляя его бездушным, механическим, лишённым живого света во всех цветах его радуги. В таком карикатурном мире не может быть места для Бога. Но зато в нём всегда находится место, причём самое главное, для карикатуры на него, которой люди поклоняются и служат. Когда с сознания человека спадает пелена псевдонаучного атеизма, он становится совсем другим, тот же самый мир предстаёт в совсем другом свете, насыщается живым смыслом, совсем другими становятся жизненные ценности и установки поведения. Здесь не нужно много слов. Скажу предельно кратко: все вехи своего жизненного пути автор делит на две части: до Веры во Христа и после.

Годунов Игорь - Энциклопедия христианства

3-е изд., перераб. и доп.

М.: Фонд «Наследие Христианства», Евразийский Университет народного хозяйства, 2019. 656 с.

ISBN 978-5-394-03770-2

Годунов Игорь - Энциклопедия христианства - Содержание

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ХРИСТИАНСТВО

2. КАТОЛИЦИЗМ

2. 1 Католическая церковь 2. 1. 1 Римско-католическая церковь 2. 1. 2 Восточно-католические церкви

2. 2 Старокатолики

3. ПРОТЕСТАНТИЗМ

3. 1 Лютеранство

3. 2 Кальвинизм

3. 3 Англиканство

3. 4 Баптизм

3. 5 Пятидесятничество

3. 6 Адвентизм

3. 7 Квакеры

3. 8 Евангельские христиане

3. 9 Менонитство

3. 10 Методизм

3. 11 Пресвитерианство

3. 12 Неопятидесятничество

4. ПРАВОСЛАВИЕ

4. 1 Православная церковь

4. 2 Старообрядчество § 4. 2. 1 Поповство § 4. 2. 2 Беглопоповство § 4. 2. 3 Беспоповство

4. 3 Духовное христианство

5. ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ (ДОХАЛКИДОНСКИЕ) ЦЕРКВИ

5. 1 Монофизитство 5. 1. 1 Армянская апостольская церковь 5. 1. 2 Коптская церковь 5. 1. 3 Сиро-яковитская православная церковь

5. 2 Несторианство 5. 2. 1 Ассирийская церковь Востока



ПРИЛОЖЕНИЕ