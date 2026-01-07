Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Том 2

Мастерство Кирхера в музыке - одна из его самых неожиданных черт. Обычно музыкальный талант проявляется в детстве и его развитие приводит к увлечению исполнительством и/или сочинительством на протяжении всей жизни, а биография Кирхера не рассказывает ни о чем подобном. Лишь однажды он упоминает, что в юности получал какое-то музыкальное образование и имел склонность к музыке, в дальнейшем он никогда не рассказывает ни о каких случаях из жизни, связанных с музыкой,1 и ни один из биографов не указывает на то, что он занимался чем-либо, связанным с музыкой. Музыке нелегко научиться в зрелом возрасте, а уж сочинять контрапункт, играть его на клавире или читать его по партитуре в голове - нелегкое достижение в любом возрасте. Так был ли Кирхер способен на это?

Джосселин Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Его жизнь, работа и поиск вселенского знания - Том 2

Касталия, 2022. — 294 стр.

ISBN 978-5-521-18640-2

Джосселин Годвин - Афанасий Кирхер - Театр мира - Его жизнь, работа и поиск вселенского знания - Том 2 - Содержание

Глава 9. Музыка

Глава 10. Машины прошлого и настоящего

Глава 11. Машины: Магнитные и оптические

Глава 12. Карты и планы

Глава 13. Экзотика

Глава 14. Лики богов

Глава 15. Дидактические образы

Труды Афанасия Кирхера

Источники иллюстраций