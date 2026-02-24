Годвин - Музыка и оккультизм

Монография «Музыка и оккультизм: Музыкальные философии Франции 1750–1950 годов» выдающегося музыковеда и историка идей Джослина Годвина представляет собой уникальное исследование «сокрытой» стороны музыкального искусства. Автор прослеживает, как на протяжении двух столетий — от эпохи Просвещения до середины XX века — выдающиеся мыслители, композиторы и мистики Франции пытались разгадать тайну влияния звука на человеческую душу и космос. Книга раскрывает музыку не просто как эстетический объект, но как священную науку, способную вступать в резонанс с высшими сферами бытия.

Годвин анализирует концепции таких знаковых фигур, как Фабр д’Оливе, Сен-Мартен, Вроньский и Сент-Ив д’Альвейдр, показывая, как оккультные учения о «гармонии сфер» и «соответствиях» проникали в теорию музыки. В книге подробно рассматриваются экзотические инструменты (эоловы арфы, поющие огни), попытки лечения звуком и создание «Археометра» — универсального ключа к синтезу искусств. Особый интерес вызывают главы, посвященные возможным оккультным связям Эрика Сати и Клода Дебюсси, а также влиянию пифагорейских идей на современную эстетику. Автор мастерски соединяет строгий музыковедческий анализ с историей герметизма, масонства и теософии.

Издание 2026 года от проекта «Касталия» является незаменимым трудом для музыковедов, культурологов и всех, кто интересуется эзотерической историей Европы. Годвин убедительно доказывает, что музыка была и остается главным инструментом связи между видимым миром и невидимой реальностью, а французская интеллектуальная традиция создала одну из самых богатых систем музыкального мистицизма в истории.

М.: Касталия, 2026. — 354 с.

ISBN 978-5-908110-07-5

