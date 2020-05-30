Тот факт, что письмо было найдено в генизе Фустата, показывает, что этот город, или во всяком случае Египет, был конечной точкой путешествия Яакова.

Внимательное изучение карты региона Средиземного и Черного морей указывает, что Яаков, путешествуя из Киева, вероятно, в первой половине X века, двигался по знаменитому «пути из варяг в греки». Этот путь шел через Киев, вдоль Днепра до его устья, где лежит остров св.Эферия. Отсюда он, вероятно, двигался на судне вдоль западного берега Черного моря, возможно, делая краткие остановки в устьях Днестра и Дуная, а также в нескольких портах далее к югу. Наконец Map Яаков прибыл в Константинополь. Из Константинополя на судне прямо через Средиземное море, или зайдя в какой-нибудь эгейский порт, он достиг Александрии, а оттуда — столицы Фустата. Там его письмо было в конце концов прочитано и, возможно, через длительный срок положено в генизу Палестинской синагоги, где и сохранилось с другими рукописными фрагментами до нашего времени.

Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века

Гешарим, Москва - Иерусалим, 1997 - 239 с.

ISBN 5-7349-0031-1

Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века - Содержание

Сокращения

Условные обозначения

Вступление

I. Киевское письмо — подлинный документ хазарских евреев Киева

Раздел А, автор Норман Голб 1. История открытия 2. Описание Киевского письма 3. Комментированный текст и перевод манускрипта 4. Анализ текста Раздел Б, автор Омельян Прицак 5. Хазарские личные имена в Киевском письме 6. Слово, написанное тюркскими руническими письменами, и его значение 7. Наименование QYYWB и KYBR в контексте хазарской и киевской истории 8. Время завоевания Киева Русью



II Текст Шехтера — анонимное хазарское послание Хасдаю ибн Шапруту

Раздел А, автор Норман Голб 9. Дипломатическая переписка Хасдая ибн Шапрута из Кордовы 10. Новое издание и новый перевод текста Шехтера

Раздел Б, автор Омельян Прицак 11. Историческая и географическая оценка текста Шехтера 12. Термин QZR в тексте Шехтера и название второй хазарской столицы

В. Я. Петрухин. Послесловие и комментарии Замечания О. Прицака на комментарий В. Петрухина



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Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века - Вступление

Эта работа — результат сотрудничества, начавшегося почти два десятилетия назад, которое, как мы надеемся, продолжится и в будущем.

История хазар и их обращение в иудаизм стали предметом интереса, постоянно растущего по мере того, как совершались новые открытия и публиковались новые труды. В начале нашей деятельности мы пришли к выводу, что источники по хазарской истории, особенно рукописи, заслуживают нового исследования. Настоящая работа является только шагом в этом направлении.

До сих пор в английских и американских публикациях не было предпринято попытки перепроверить и уточнить чтение основного еврейского манускрипта, содержащего сведения относительно хазар, а также сделать его научный перевод на английский язык.

Сверх того, первый из текстов, рассмотренных в этой работе, прежде не публиковался. Открытый в 1962 г. среди фрагментов Каирской генизы, хранящихся в Кембриджской университетской библиотеке, он является в некотором отношении наиболее ценным средневековым текстом, относящимся к истории хазар. В отличие от других еврейских рукописей и от других известных средневековых источников, содержащих сведения об этом народе, данный манускрипт является автографом, документом подлинным — а не поздней копией — и явно написанным хазарскими евреями, проживавшими в Киеве в первой половине X в. Помимо того, что Киевское письмо — древнейший оригинальный текст, содержащий ссылку на этот важный город, оно написано на превосходном еврейском языке. Подписано оно евреями, носящими хазарские имена, и содержит приписку на хазарском языке, написанную тюркскими рунами.