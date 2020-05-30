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Голб, Прицак - Хазарско-еврейские документы X века

Норман Голб - Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History
Тот факт, что письмо было найдено в генизе Фустата, показывает, что этот город, или во всяком случае Египет, был конечной точкой путешествия Яакова.
Внимательное изучение карты региона Средиземного и Черного морей указывает, что Яаков, путешествуя из Киева, вероятно, в первой половине X века, двигался по знаменитому «пути из варяг в греки». Этот путь шел через Киев, вдоль Днепра до его устья, где лежит остров св.Эферия. Отсюда он, вероятно, двигался на судне вдоль западного берега Черного моря, возможно, делая краткие остановки в устьях Днестра и Дуная, а также в нескольких портах далее к югу. Наконец Map Яаков прибыл в Константинополь. Из Константинополя на судне прямо через Средиземное море, или зайдя в какой-нибудь эгейский порт, он достиг Александрии, а оттуда — столицы Фустата. Там его письмо было в конце концов прочитано и, возможно, через длительный срок положено в генизу Палестинской синагоги, где и сохранилось с другими рукописными фрагментами до нашего времени.

Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века

Гешарим, Москва - Иерусалим, 1997 - 239 с.
ISBN 5-7349-0031-1

Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века - Содержание

Сокращения
Условные обозначения
Вступление
I. Киевское письмо — подлинный документ хазарских евреев Киева
  • Раздел А, автор Норман Голб
    • 1. История открытия
    • 2. Описание Киевского письма
    • 3. Комментированный текст и перевод манускрипта
    • 4. Анализ текста
      • Раздел Б, автор Омельян Прицак
    • 5. Хазарские личные имена в Киевском письме
    • 6. Слово, написанное тюркскими руническими письменами, и его значение
    • 7. Наименование QYYWB и KYBR в контексте хазарской и киевской истории
    • 8. Время завоевания Киева Русью
II Текст Шехтера — анонимное хазарское послание Хасдаю ибн Шапруту
  • Раздел А, автор Норман Голб
    • 9. Дипломатическая переписка Хасдая ибн Шапрута из Кордовы
    • 10. Новое издание и новый перевод текста Шехтера
  • Раздел Б, автор Омельян Прицак
    • 11. Историческая и географическая оценка текста Шехтера
    • 12. Термин QZR в тексте Шехтера и название второй хазарской столицы
  • В. Я. Петрухин. Послесловие и комментарии
    • Замечания О. Прицака на комментарий В. Петрухина
Алфавитный указатель

Норман Голб, Омельян Прицак - Хазарско-еврейские документы X века - Вступление

Эта работа — результат сотрудничества, начавшегося почти два десятилетия назад, которое, как мы надеемся, продолжится и в будущем.
История хазар и их обращение в иудаизм стали предметом интереса, постоянно растущего по мере того, как совершались новые открытия и публиковались новые труды. В начале нашей деятельности мы пришли к выводу, что источники по хазарской истории, особенно рукописи, заслуживают нового исследования. Настоящая работа является только шагом в этом направлении.
До сих пор в английских и американских публикациях не было предпринято попытки перепроверить и уточнить чтение основного еврейского манускрипта, содержащего сведения относительно хазар, а также сделать его научный перевод на английский язык.
Сверх того, первый из текстов, рассмотренных в этой работе, прежде не публиковался. Открытый в 1962 г. среди фрагментов Каирской генизы, хранящихся в Кембриджской университетской библиотеке, он является в некотором отношении наиболее ценным средневековым текстом, относящимся к истории хазар. В отличие от других еврейских рукописей и от других известных средневековых источников, содержащих сведения об этом народе, данный манускрипт является автографом, документом подлинным — а не поздней копией — и явно написанным хазарскими евреями, проживавшими в Киеве в первой половине X в. Помимо того, что Киевское письмо — древнейший оригинальный текст, содержащий ссылку на этот важный город, оно написано на превосходном еврейском языке. Подписано оно евреями, носящими хазарские имена, и содержит приписку на хазарском языке, написанную тюркскими рунами.
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Rating 5.0 / 5
Added 30.05.2020
Author brat christifid
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