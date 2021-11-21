Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь

Оглянитесь вокруг. Что вы видите из своего окна? Что из обстановки комнаты вы видите с того места, где сидите? Ваш ответ будет столь же уникальным, как вы сами. Живете ли вы в городе, крупном или маленьком, в пригороде или за городом, или в одном из растущих мегаполисов — Нью-Йорке, Сеуле, Сан-Паулу, — вы находитесь посреди городской застройки или, в любом случае, смотрите на нее из окна. В давние времена при обустройстве человеческих местообитаний, как правило, главную роль играла природа. Те времена прошли.

По всему миру в развитых и развивающихся странах люди проводят большую часть своего времени внутри и в окружении зданий и искусственных ландшафтов. В больнице или спальне вы родились; в хосписе, спальне или больнице, вероятнее всего, умрете. Вы обустраиваете свой дом или квартиру. По улицам, мостам и под землей вы едете, добираясь до офиса, лаборатории, или промышленного предприятия, или магазина, где вы работаете. В школах, общественных центрах, на детских площадках и в парках вы растите и учите своих детей, налаживаете и поддерживаете социальные связи. В средах, предназначенных для вашего свободного времени, вы гуляете, играете в мяч или бегаете, смотрите театральные представления, посещаете спортивные состязания, рассматриваете музейные экспозиции, ходите по магазинам, отдыхаете в кафе.

Постоянно растущая доля человечества проводит почти все свое время — 90 % и более — в средах, задуманных и созданных руками человека, и, в отличие от прежнего мира, по преимуществу не своими собственными руками. Около четырех миллиардов человек живут в наиболее плотно застроенных частях мира, известных как городские территории. Места, которые мы населяем и используем, не только построены в том смысле, что сооружены, но они спроектированы, чтобы выглядеть и функционировать именно так, как люди решили. Некто решает включить тот или иной элемент, а кто-то предпочитает объединить эти элементы в композицию. Не только каждое здание, или городская площадь, или детская площадка, — но и каждый тротуар рассчитан, каждое окно имеет определенные размеры и расположение, потому что люди принимают решения о ширине, высоте и трассе тротуара, о том, способно или нет данное окно защитить жителей от капризов погоды, а также о том, как оно будет выглядеть и функционировать. Это кто-то решает. А кто-то другой решает, достаточно ли продуманы решения этого человека.

Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь

Москва : Издательство АСТ, 2021. — 304 с. — (Психология и психика).

ISBN 978-5-17-982444-2

Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь - Содержание

Предисловие

Введение. Следующая революция среды

Глава первая. Как жаль, что мы живем здесь

Глава вторая. Слепозрение, или Как мы воспринимаем строительную среду

Глава третья. Физиологические основы осознания

Глава четвертая. Тела, живущие в мире природы

Глава пятая. Люди, встроенные в социальную жизнь

Глава шестая. Проектирование для людей

Глава седьмая. От слепозрения к прозрению. Обогащение среды — улучшение жизни

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