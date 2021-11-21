Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь

Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь
Оглянитесь вокруг. Что вы видите из своего окна? Что из обстановки комнаты вы видите с того места, где сидите? Ваш ответ будет столь же уникальным, как вы сами. Живете ли вы в городе, крупном или маленьком, в пригороде или за городом, или в одном из растущих мегаполисов — Нью-Йорке, Сеуле, Сан-Паулу, — вы находитесь посреди городской застройки или, в любом случае, смотрите на нее из окна. В давние времена при обустройстве человеческих местообитаний, как правило, главную роль играла природа. Те времена прошли.
По всему миру в развитых и развивающихся странах люди проводят большую часть своего времени внутри и в окружении зданий и искусственных ландшафтов. В больнице или спальне вы родились; в хосписе, спальне или больнице, вероятнее всего, умрете. Вы обустраиваете свой дом или квартиру. По улицам, мостам и под землей вы едете, добираясь до офиса, лаборатории, или промышленного предприятия, или магазина, где вы работаете. В школах, общественных центрах, на детских площадках и в парках вы растите и учите своих детей, налаживаете и поддерживаете социальные связи. В средах, предназначенных для вашего свободного времени, вы гуляете, играете в мяч или бегаете, смотрите театральные представления, посещаете спортивные состязания, рассматриваете музейные экспозиции, ходите по магазинам, отдыхаете в кафе.
Постоянно растущая доля человечества проводит почти все свое время — 90 % и более — в средах, задуманных и созданных руками человека, и, в отличие от прежнего мира, по преимуществу не своими собственными руками. Около четырех миллиардов человек живут в наиболее плотно застроенных частях мира, известных как городские территории. Места, которые мы населяем и используем, не только построены в том смысле, что сооружены, но они спроектированы, чтобы выглядеть и функционировать именно так, как люди решили. Некто решает включить тот или иной элемент, а кто-то предпочитает объединить эти элементы в композицию. Не только каждое здание, или городская площадь, или детская площадка, — но и каждый тротуар рассчитан, каждое окно имеет определенные размеры и расположение, потому что люди принимают решения о ширине, высоте и трассе тротуара, о том, способно или нет данное окно защитить жителей от капризов погоды, а также о том, как оно будет выглядеть и функционировать. Это кто-то решает. А кто-то другой решает, достаточно ли продуманы решения этого человека.
Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь
Москва : Издательство АСТ, 2021. — 304 с. — (Психология и психика).
ISBN 978-5-17-982444-2
Сара Голдхаген - Город как безумие - Как архитектура влияет на наши эмоции, здоровье, жизнь - Содержание
- Предисловие
- Введение. Следующая революция среды
- Глава первая. Как жаль, что мы живем здесь
- Глава вторая. Слепозрение, или Как мы воспринимаем строительную среду
- Глава третья. Физиологические основы осознания
- Глава четвертая. Тела, живущие в мире природы
- Глава пятая. Люди, встроенные в социальную жизнь
- Глава шестая. Проектирование для людей
- Глава седьмая. От слепозрения к прозрению. Обогащение среды — улучшение жизни
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