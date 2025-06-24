Читая потрясающие истории о мужестве, ниспосланном Богом женщинам, о которых рассказывается в этой книге, я понимала их чувства. Мы с Мартином, моим мужем, провели в плену в период с мая 2001-го по июнь 2002-го. Террористы «Абу Сайяф» держали нас в филиппинских джунглях. В течение года я также была в отчаянии и хотела умереть. Я была лишена свободы, я голодала... однако, в отличие от них, я знала, что, когда нас освободят, меня ожидает относительно комфортная жизнь.

И вот я снова в США, в своём прекрасном доме, в котором достаточно еды, у меня есть поддержка друзей — а эти женщины всё ещё переживают гонения как верные воины Христовы. Поэтому, когда я принимаю горячий душ, я молюсь. Когда я везу детей в школу, я молюсь. Когда я еду в церковь, я молюсь. Я молюсь за всех преследуемых, которые не имеют таких благ.

Я молюсь за тех, кто страдает за веру в Иисуса Христа, тех, кто думает, что он одинок, и всё же остаётся верным. Я молюсь о них так же, как тогда, в джунглях, молилась за себя: «Господи, дай им почувствовать, что Ты рядом. Помоги им остаться верными Тебе даже тогда, когда ситуация ухудшается. Покажи им Свою доброту, чтобы они знали, что они не одиноки. Ведь я знаю, что Ты — с ними».

Обращаюсь к каждому читателю: давайте будем готовы к тому, чтобы Бог использовал нас так, как считает нужным — даже если нам придётся отказаться от свободы и комфорта. Вполне возможно, что наступит день, когда за веру в Иисуса Христа нас будут бить и даже убьют. Так будем же учиться мужеству у этих женщин.

В Библии мы находим удивительное обещание: Бог заверяет нас, что не даст испытаний свыше тех, которые мы сможем перенести. Зная нас, Он укажет нам выход (и обеспечит всем необходимым), чтобы мы могли всё пережить.

Голос мучеников — Непоколебимые в вере — Женщины веры и их свидетельства

Самара: Благая Весть, 2025. — 360 с.

ISBN 978-5-7454-1927-0

Голос мучеников — Непоколебимые в вере — Содержание