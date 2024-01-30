Голощапов - Человек и Мир с Богом - Для учеников Иисуса Христа

Наши исследования Библии состоят из двух томов. Первый том, который вы держите в руках, включает в себя три книги: «Премудрость, мудрость (духовная и душевная), разум (духовный и душевный) и ум человека», «Духовный дар Бога человеку», «Библия о человеке и его шагах к миру с Богом».

В первой книге этого тома рассматриваются семь интеллектуальных категорий человека: три из них для получения знаний материального мира, который окружает нас, - это ум, разум и мудрость душевные, находящиеся в нашем мозгу, а поэтому они являются плотскими, т.к. мозг есть продукт плоти, а рождённое от плоти есть плоть. А ещё четыре интеллектуальные категории, предназначенные для познания духовного мира, - это премудрость, мудрость и разум духовные и одухотворённый ум. Это есть продукт нашего возрождённого (отделённого от души) духа, расположенного в нашем сердце.

Читатель, изучив и исследовав данную книгу, поймёт и увидит, где взять недостающие интеллектуальные категории.

Вторая книга состоит из двух частей: «Вера, действующая любовью» и «Слово, благодать и благость Бога и Иисуса Христа человеку». В этой книге мы показываем, что полная духовная вера человека состоит из веры, подаренной Богом и Его словом, а также из веры, подаренной Иисусом Христом и Его словом, а ещё из веры, подаренной Духом Святым и Его словом, и плюс вера, как плод нашего духа, возрождённого словом Бога и Духом Святым. Это и будет состав нашей полной духовной веры. Но эта вера имеет огромную силу, а поэтому должна действовать только полной духовной любовью, которую так же, как и веру, дарит человеку Бог и Его слово, Иисус Христос и Его слово, Дух Святой и Его слово, в результате чего рождается плод «любовь» нашего духа, возрождённого словом Бога и Духом Святым силою воскресения Иисуса Христа.

Без тщательного изучения (а не чтения) первой и второй книг читатель не сможет духовно уразуметь третью книгу, состоящую из двух частей. В первой части «О человеке» даны наши исследования о человеке и его составе (дух, душа и тело) с точки зрения Библии, как Слова Бога человеку. Во второй части «Шаги человека к миру с Богом» показаны шаги к Богу языческих народов, а также Израильского народа, как удела Бога среди всех народов, в период Ветхого Завета, а также подробно рассмотрены шаги всех народов без исключения в период Нового Завета.

Показано также возрастание в вере и любви до получения человеком полной духовной веры, действующей любовью. Также описано духовное возрастание в слове и благодати с целью более глубокого познания Иисуса Христа, а через Него и Бога, и для благоугодного, благоговейного служения полученными духовными дарами со страхом Божиим.

Голощапов Н.М. - Человек и Мир с Богом - Для учеников Иисуса Христа

Тюмень: ИД «Титул», 2012 - 576 с.

ISBN 978-5-98249-039-1

Голощапов Н.М. - Человек и Мир с Богом - Содержание

Предисловие к первому тому

Книга первая. Премудрость, мудрость, разум и ум человека

Предисловие

Введение Глава первая. О премудрости Глава вторая. О мудрости духовной и душевной Глава третья. О духовном разуме человека Глава четвертая. Об уме человека

Заключение

Выводы

Книга вторая. Духовный дар Бога человеку

Часть первая. Вера, действующая любовью Глава первая. Единая полная вера Открытие и пришествие веры, её виды и формы верования, описанные в Библии Вера от Бога и его слова Вера от Иисуса Христа и его слова Вера от Духа Святого и духа нашего Наша полная вера Выводы Глава вторая. Любовь Бога к человеку Любовь Бога к человеку в период Ветхого Завета Любовь Бога к человеку в период Нового Завета Заключение

Часть вторая. Слово, благодать и благость Бога и Иисуса Христа человеку Глава первая. Библия - слово Бога человеку Глава вторая. Слово Бога человеку в период Ветхого Завета Глава третья. Слово Бога человеку в период Нового Завета Заключение Глава четвертая. Благодать и благость Бога и Иисуса Христа человеку



Книга третья Библия о человеке и его шагах к миру с Богом

Предисловие

Часть первая. Библия о человеке Введение Глава первая. О духах и духе человеческом Глава вторая. Душа и кровь человека Глава третья. Тело и плоть человека , Глава четвертая. Человек в человеке Глава пятая. Как совмещается «я» со свободной волей и послушание со смирением Заключение Выводы Послесловие

Часть вторая. Шаги человека к миру с Богом Глава первая. Взаимоотношения Бога с человеком после всемирного потопа Глава вторая. Взаимоотношения и шаги изральского народа к Богу в период Ветхого Завета Глава третья. Шаги человека к миру с Богом в период Нового Завета

Заключение

Заключение и выводы к первому тому

Общие выводы к первому тому

Послесловие

Литература