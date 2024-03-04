Как известно, правильные решения – плод опыта, а опыт, в свою очередь, – плод неправильных решений. Однако, набираться опыта, самостоятельно повторяя все ранее совершенные кем-либо ошибки – роскошь непозволительная. Не зря поэт, утверждавший, что «опыт – сын ошибок трудных», сам же и призывал: «учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Потому, в надежде, что вы окажетесь рассудительнее и, в отличие от меня, предпочтете экономить собственное время, учась на чужих ошибках, не могу не поделиться небольшим набором принципов, которые мне удалось со временем усвоить. Причем – не всегда безболезненно: за любое образование приходится платить; если не деньгами – то шишками и синяками.

Не будем рассуждать о проблемах церквей, привыкших не поддерживать миссии, а, наоборот, быть на содержании у таковых. Церквей, где, съехавшиеся на, в общем-то, неплохих машинах (т. е. не бедствующие), прихожане сетуют на нехватку у общины средств на мелкий ремонт, застенчиво опуская при этом несколько рублей в мешочек для пожертвований. На то у них есть пасторы, и это их обязанность научить каждого, что если кто-то не подготовился и не отделил определенную долю своих доходов для Господа заранее, шарить мелочь по карманам бесполезно: Бог не нуждается в чьих-либо подачках.

Трудность нашего времени в том, что даже в духовно здоровых церквах (а жертвенность в финансах, хоть не залог, но в некоторой степени надёжный индикатор духовного здоровья общины) многие считают, что «клянчить деньги» как-то «не духовно» и, более того – унизительно. За массовым распространением обильно напечатанных на чужие деньги брошюр «Четыре духовных закона» по методике Воробьянинова, разбрасывающего краденые баранки по пустому и темному рынку, мы зачастую упускаем из виду один и самый главный духовный закон, являющийся исходным принципом всякого служения:

1. Ничто не бесплатно. Тот, у кого это заявление вызывает внутреннее возмущение, кто готов воскликнуть: «А как же Божий дар спасения по благодати?» (а слышать подобные возгласы приходилось), ничего не понял в Благой Вести и не научился отличать Божий дар от яичницы, а благодать от халявы. К дару вечной жизни привязана ценовая бирка: «возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Слово «возмездие» означает не «месть», как считают некоторые, а заведомо назначенную плату, определенную мзду. Этим словом в древности обозначалась выдача заслуженного жалованья.

Сергей Головин – Подайте нищему духом – Принципы финансирования миссии

Христианский Научно-Апологетический Центр, 2012. – 32 с.

Сергей Головин – Подайте нищему духом – Содержание

Несистематизированные рекомендации по изысканию финансов для служения