Голубева, Марина - Славянская нечисть - От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света

Люди с древнейших времен убеждены, что рядом с ними, за тонкой гранью реальности, обитает множество существ, наделенных сверхъестественными способностями. Одни из них считаются выходцами из иного мира, другие обитают в царстве смерти, а некоторые живут рядом, по соседству с людьми. Эти таинственные существа очень редко бывают добрыми, они способны влиять на жизнь людей и окружающий мир, могут вселяться в живых и мертвых.

Представления об этих сущностях и их способностях передаются из поколения в поколение и являются частью мифологии, которая делится на высшую: фантастические истории о богах, культурных героях, сотворении и устройстве мира, — и низшую: представления о духах и демонах — сверхъестественных существах, в невообразимом количестве обитающих рядом с человеком, которые в славянском фольклоре именовались нечистой силой или попросту нечистью.

С научной точки зрения эти представления составляют демонологию, наиболее древнюю и наименее упорядоченную часть мифологии. У каждого народа, у каждой культуры были своя демонология и свое отношение к представителям нечистой силы. Демонов разных народов объединяли тесная связь с миром природы и враждебность по отношению к людям. Именно поэтому люди разрабатывали целую систему магической защиты от этих существ, что тоже считается частью демонологии. Необходимость вступать в контакт с нечистью приводила к тому, что некоторые люди и сами приобретали демонические черты и становились колдунами и ведьмами, которые обитали на границе между мирами: естественным, человеческим, и сверхъестественным, миром демонов.

Эта книга посвящена славянской демонологии — удивительному, загадочному и часто жуткому миру сверхъестественных существ, в реальность которых верили древние славяне. И такие поверья оказались более живучими, чем вера в Перуна и Велеса; их не смогли задавить ни тысячелетнее господство христианства, ни научно-технический прогресс, ни социальные бури, пронесшиеся над славянскими землями в XX веке. Лешие, домовые, кикиморы, русалки, водяные и мавки, бесы и упыри — все это знакомые нам персонажи. Их образы, сформировавшиеся не одну тысячу лет назад, до сих пор хранятся в нашей памяти, а древняя вера в них отражается в приметах, пословицах, поговорках и в том, что когда-то было защитными обрядами, а сейчас называется суевериями.

Голубева, Марина - Славянская нечисть - От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света

Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до. Россия).

ISBN 978-5-00214-634-5

Голубева, Марина - Славянская нечисть – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I Основы демонологии

Глава 1 Демоны, бесы, духи и нечистая сила

Глава 2 Как рождались демоны

Глава 3 Как дошли до нас знания о славянской демонологии

ЧАСТЬ II Духи-хранители

Глава 1 Сверхъестественные покровители дома

Глава 2 Природные духи-хранители

Глава 3 Духи-хранители вод, болот и полей

ЧАСТЬ III Стихийные духи и вредоносная нечисть

Глава 1 Духи атмосферные, стихийные и разные

Глава 2 Вредоносные сущности

ЧАСТЬ IV То, что в земле сокрыто

Глава 1 Гости с того света

Глава 2 Клады и их хранители

ЧАСТЬ V Прикладная демонология

Глава 1 Мир людей и мир демонов: точки соприкосновения

Глава 2 Тайные знания колдунов и ведьм

Глава 3 Помеченные тьмой

Глава 4 Как защититься от нечистой силы

Заключение

Библиография