Голубева, Марина - Славянская нечисть - От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света

Голубева - Славянская нечисть
Люди с древнейших времен убеждены, что рядом с ними, за тонкой гранью реальности, обитает множество существ, наделенных сверхъестественными способностями. Одни из них считаются выходцами из иного мира, другие обитают в царстве смерти, а некоторые живут рядом, по соседству с людьми. Эти таинственные существа очень редко бывают добрыми, они способны влиять на жизнь людей и окружающий мир, могут вселяться в живых и мертвых.
Представления об этих сущностях и их способностях передаются из поколения в поколение и являются частью мифологии, которая делится на высшую: фантастические истории о богах, культурных героях, сотворении и устройстве мира, — и низшую: представления о духах и демонах — сверхъестественных существах, в невообразимом количестве обитающих рядом с человеком, которые в славянском фольклоре именовались нечистой силой или попросту нечистью.
С научной точки зрения эти представления составляют демонологию, наиболее древнюю и наименее упорядоченную часть мифологии. У каждого народа, у каждой культуры были своя демонология и свое отношение к представителям нечистой силы. Демонов разных народов объединяли тесная связь с миром природы и враждебность по отношению к людям. Именно поэтому люди разрабатывали целую систему магической защиты от этих существ, что тоже считается частью демонологии. Необходимость вступать в контакт с нечистью приводила к тому, что некоторые люди и сами приобретали демонические черты и становились колдунами и ведьмами, которые обитали на границе между мирами: естественным, человеческим, и сверхъестественным, миром демонов.
Эта книга посвящена славянской демонологии — удивительному, загадочному и часто жуткому миру сверхъестественных существ, в реальность которых верили древние славяне. И такие поверья оказались более живучими, чем вера в Перуна и Велеса; их не смогли задавить ни тысячелетнее господство христианства, ни научно-технический прогресс, ни социальные бури, пронесшиеся над славянскими землями в XX веке. Лешие, домовые, кикиморы, русалки, водяные и мавки, бесы и упыри — все это знакомые нам персонажи. Их образы, сформировавшиеся не одну тысячу лет назад, до сих пор хранятся в нашей памяти, а древняя вера в них отражается в приметах, пословицах, поговорках и в том, что когда-то было защитными обрядами, а сейчас называется суевериями.
Голубева, Марина - Славянская нечисть - От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света
Москва : МИФ, 2024. — (Мифы от и до. Россия).
ISBN 978-5-00214-634-5
Голубева, Марина - Славянская нечисть – Содержание
Введение
ЧАСТЬ I Основы демонологии
- Глава 1 Демоны, бесы, духи и нечистая сила
- Глава 2 Как рождались демоны
- Глава 3 Как дошли до нас знания о славянской демонологии
ЧАСТЬ II Духи-хранители
- Глава 1 Сверхъестественные покровители дома
- Глава 2 Природные духи-хранители
- Глава 3 Духи-хранители вод, болот и полей
ЧАСТЬ III Стихийные духи и вредоносная нечисть
- Глава 1 Духи атмосферные, стихийные и разные
- Глава 2 Вредоносные сущности
ЧАСТЬ IV То, что в земле сокрыто
- Глава 1 Гости с того света
- Глава 2 Клады и их хранители
ЧАСТЬ V Прикладная демонология
- Глава 1 Мир людей и мир демонов: точки соприкосновения
- Глава 2 Тайные знания колдунов и ведьм
- Глава 3 Помеченные тьмой
- Глава 4 Как защититься от нечистой силы
Заключение
Библиография
