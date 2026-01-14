«Илиада» и «Одиссея» Гомера — это фундамент, на котором стоит вся западная литература. Эти поэмы — не просто хроника Троянской войны или сказка о долгом возвращении домой, а грандиозная энциклопедия человеческих страстей, актуальная и спустя почти три тысячи лет.

В «Илиаде» звенит оружие и льется кровь: здесь, у стен Трои, разворачивается драма гнева Ахиллеса и трагедия обреченного Гектора. Это гимн героизму и скорбь о бренности жизни, где боги играют людьми, как фигурами на доске. «Одиссея» же открывает читателю первый в истории приключенческий роман. Это история хитроумного царя Итаки, который бросает вызов циклопам, сиренам и самому Посейдону ради любви к семье и родине. Грандиозные сражения, роковые ошибки, великая любовь и несгибаемая воля — в этих текстах зашифрован культурный код всего человечества.

Гомер. Илиада. Одиссея

Полное издание в одном томе с примечаниями и словарем

Переводы Н. И. Гнедича и В. А. Жуковского. – Иллюстрации Д. Флаксмана

Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2019, — 920 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы.)

ISBN 978-5-9603-0465-8

Гомер. Илиада. Одиссея - Содержание

ЭПОС ГОМЕРА. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

ИЛИАДА

Предисловие – Песнь I – Песнь XXIV

ОДИССЕЯ

О переводе Одиссеи - Песнь I – Песнь XXIV

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