Гоникман - Философия камня

Без четкого представления об энергоинформационной системе трудно будет представить любые, интересующие нас методы терапевтического воздействия. Говоря о методах лечения, мы спешим оговориться, что когда речь идет о любом взаимодействии, оно так или иначе касается человека, который находится в центре любой излучающей системы. Эти излучения носят всегда информационный характер, но реализуются либо позитивно, либо негативно.

Таким образом, установлено, что все сущее в мире состоит из бесконечного множества воспроизводимых частиц-информаторов ЧИ [созвучно китайской «Чи» — энергии), в которых содержится вся информация Универсального энергетического поля Живого Космоса. Весь процесс воспроизведения ЧИ (единиц, частиц информации) и его конечные результаты можно себе представить как развитие человеческого существа из яйцеклетки или зрелого растения из зерна. Общеизвестно, что человек представляет собой «банк молекул» ДНК, содержащихся в генах. Причем бесконечное множество этих молекул можно обнаружить в любой самой малой части человеческого тела по принципу дублирующих друг друга систем, что обеспечивает целенаправленный прием информации и своевременную ответную реакцию.

Гоникман 3. И. - Философия камня

«Неман» г. Минск. 1997 - 578c.

ISBN - 985-6220-15-7

Гоникман 3. И. - Философия камня - Содержание

ЧАСТЬ 1 АЛХИМИЯ ВЧЕРА И СЕГОДН

Вместо вступления

Глава 1 Универсальное поле космической информации

1. Человек в центре излучающей системы.

2. Вселенский информационный банк.

3. Жизнь есть информация.

4. Живой Космос — гигантский мозг.

5. Человек — открытая энергетическая система.

6. «Божественное трио» Вселенной.

7. Единство информационных систем человека и Вселенной.

8. Геометрические формы — основа информационных систем человека.

9. Принцип Эшби

Глава 2 От Атлантиды до наших дней

1. Достижения наук ранних эпох.

2. Древние мистерии — колыбель сокровенных знаний.

3. Лемурия в интерпретации египетских жрецов.

4. Атлантида в философских диалогах «Тимей» и «Критий».

5. Воспроизведение Эдгаром Кейси древних цивилизаций Лемурии и Атлантиды.

6. «Поющий Камень» Лемурии.

7. Гибель Лемурии. Лекции Э. Кейси об Атлантиде.

8. Кристаллы и минералы и их роль в энергообеспечении атлантов.

9. Страшный кристалл.

Глава 3 Минералы в Новой Эпохе

1. Новый масштабный всплеск интереса к лечебным свойствам камня и его истоки.

2. Минералы в структуре человеческого тела.

3. Лучи и царства.

4. Дуэт Первого и Седьмого лучей в царстве минералов, его научные и эзотерические аспекты.

5. Ключевые принципы минерального царства.

6. Радиоактивность кристаллов и камней.

7. Доминирующая роль Седьмого Луча в Новой Эпохе.

Глава 4 Загадочный и магический мир кристаллов

1. Основы кристаллографии.

2. Кристаллы как преобразователи энергии.

3. Акустические эффекты в кристаллах.

4. «Призраки» в кристалле отражают его прошлое.

5. Рост кристалла и ДНК идентичны.

6. Анизотропность.

7. Магия кристалла заключена в его структуре.

8. Геометрия есть душа кристалла.

9. Формы кристаллов.

10. Экситонный эффект.

11. Магнетизм.

12. Фотоэффект.

13. Принцип содружества — агрегатность.

14. Ондуляторное излучение.

15. Эффект каналированных частиц.

16. Химия света.

17. Постоянная Планка.

Глава 5 Происхождение и образование минералов

1. Принципы возникновения первого минерального царства в природе.

2. Единая неделимая монада Лейбница.

3. Процесс рождения Души камня.

4. Формирование «памяти» вида.

5. Философско־религиозные учения Древнего мира о строении материи.

6. Теория симметрии.

7. Основные факторы образования минералов.

8. Образование кристаллов.

Глава 6 Эволюция минералов — путь от графита к алмазу

1. Единство и изменчивость Материи.

2. Четыре стихии — основа мироздания.

3. Огонь — причина развития и движения Космоса.

4. Углерод и его формы: уголь, графит, алмаз.

5. Пути эволюции человека и минерала к вершинам Духа.

6. Необходимость всех форм жизни для существования Вселенной — ничто не вредит тому, в ком находится Бог.

7. Три мира и эволюция.

Глава 7 Что скрыто в имени твоем?

1. Почему минералы лечат тело и душу?

2. Внутренние принципы минерального мира.

3. «Трио», которому подчинены основные процессы развития минералов.

4. Гении драгоценных камней.

5. Аналогии царства минералов и человека.

6. «Визитная карточка» минерала — его свойства.

7. Определение стихии по цвету черты.

8. Свет — основной принцип всего существующего в мироздании.

9. Душа минерала заключена в его цвете.

10. Астрологические аспекты цвета металлов, планет и нервных центров человека.

11. Прозрачность кристаллов и их связь со стихиями.

12. Светопреломление.

13. Лево- и правовращающие разновидности кварца.

14. Блеск — одна из характерных особенностей кристаллов и камней.

15. Спайность.

16. Люминесценция, флуоресценция, фосфоресценция.

17. Пироэлектричество.

18. Пьезоэлектричество.

19. Тонкий мир энергии камня.

20. Память минерала и память жидкого кристалла воды.

21. «Соль земли» и ее информационные свойства.

22. Изучение минералов под микроскопом.

23. Минералы живут глубокой внутренней жизнью.

Глава 8 Что есть камни?

1. Кристалл — форма жизни.

2. Понятие жизни.

3. Проблема живого и неживого.

4. Эффект Плацебо.

5. Лечебный эффект минералов.

6. Новый подход к старой истине.

Глава 9 Послесловие к возможности использования кристаллов и минера­ лов в лечебных целях

1. Танцующий Шива и его новые энергетические «Па». «Слоеный пирог» земной коры.

2. Знания древних о силе камней.

3. Эдгар Кейси о целебных излучениях минералов.

4. Камни предсказывают будущее.

Глава 10 Яд или лекарство?

1. Многоликость Сатурна.

2. Доза определяет эффект.

3. Вкусы и стихии.

4. «Ядовитые» минералы.

5. В. Н. Вернадский о будущих изменениях геохимии Земли.

6. Человек и среда обитания.

7. Опасность заключена в отсутствии знаний.

ЧАСТЬ II ГЕОМЕТРИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Глава 1 Числовая и геометрическая сущность Вселенной

1. Тайны геометрических форм.

2. Божественный тетраэдр.

3. Геометрические тела как символы первоэлементов.

4. Пятиугольный додекаэдр.

5. Геометрическая символика богов.

6. Тетраксис.

7. Пентаграмма — символ победы Духа над материей.

Глава 2 Тайны египетских пирамид и других геометрических форм

1. Таинственные излучения.

2. Пирамида — живая реальность.

3. Символика числа 12.

4. Медитация Цзочань.

5. Загадка природы энергетических маршрутов пирамид.

6. Пирамида как аккумулятор энергии.

7. Тайны марсианских пирамид.

8. Психотронные генераторы и их формы.

9. Эффект полостных структур В. С. Гребенникова.

10. Формы как резонаторы космической энергии.

11. «Спинорные генераторы».

12. Фотография — фантом изображенного человека.

Глава 3 Геометрия тела в архитектурных символах

1. Основы Божественных пропорций.

2. Анатомическая мандала человека.

3. Символика числа 7.

4. Христианские храмовые ансамбли.

5. Аналогия структур пирамиды и важнейших органов человечес­кого тела.

6. Греческие. русские и римские храмы и их символика.

7. Истинная архитектура тела.

Глава 4 Я есмь геометрия кристалла

1. Глина, из которой Господь создал человека.

2. Геометрические формы глины.

3. Глиняные и яшмовые символы органов в даосизме.

4. Геометрия кости.

5. Апатиты в головном мозге.

6. Геометрия семи священных чакр.

7. Белковые биокристаллы.

8. Биокристаллы ДНК.

9. Кристаллическая сущность вирусов.

Глава 5 Закон аналогии и подобия в тибетской медицине, астрологии, герметизме

1. Закон аналогии и подобия в тибетских медицинских трактатах.

2. Соответствия по цвету и форме.

3. Омела — священное растение друидов.

4. Соответствие на основе причинно-следственных связей.

5. Подобие лекарственной формы органу.

6. Закон подобия в астрологии (по П. Седиру).

7. Вакцинация как аспект закона подобия.

8. Эффекты палингенезии.

9. Огранка кристаллов в аспекте закона соответствия.

ЧАСТЬ III ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО ВСЕЛЕННОЙ И ЕГО ФОРМОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕС­КИЕ АСПЕКТЫ

Глава 1 Единство символа Мирового Яйца в космогонических концепциях разных народов

1. «Воды жизни».

2. Хираньягарбха (рожденный из Золотого Яйца] — прародитель Брахма.

3. Египетский Ра — яйцерожденный.

4. «Сибак» — яйцо Великого Змия.

5. 11-я книга «Одиссеи» — рождение Кастора и Поллукса.

6. Орнитологические мифы.

7. Космогонический миф дагонов.

8. Теогония Гесиода.

9. Японская космогоническая концепция.

10. Теория гигантского взрыва.

Глава 2 Яйцерожденные

1. Символ Мирового Яйца.

2. Птица — символ нашей души.

3. Яйцо как прообраз Макро־ и Микромира.

4. Яйцо как символ четырех стихий.

5. Яйцо в христианском мире.

6. Обычаи Рима.

7. Легенды об окрашивании яиц.

8. Пасхальные яйца.

9. Овоидальная орбита кометы Г аллея.

10. «Потом рожденное яйцо».

11. Первоначальная форма будущего человека — Овум.

12. Начальный антропогенез в интерпретации Е. П. Блаватской.

13. Китайский вариант яйцерождения.

14. Человек есть зеркальное отражение Неба и Земли.

Глава 3 Человек есть пентаграмма в Яйце

1. Глубокий смысл пятой формы.

2. Аум — трижды святой слог — есть суть Мирового Яйца.

3. Аурическое яйцо человека отражает его истинную анатомию.

4. «Свой притягивает своего».

Глава 4 Загадки куриного яйца

1. Математические расчеты. Т. К. Картера

2. Процесс развития куриного яйца.

3. «Минеральная скорлупа» и ее функции.

4. Загадки газообмена.

5. Особенности регуляции воды.

6. Энергообмен.

7. Куриное яйцо в деревенской магии.

8. Снятие порчи (энергетического поражения).

9. Определение сроков смерти.

10. Заговоренное яйцо.

Глава 5 Яйцо как аккумулятор и излучатель энергии

1. Аурический свет — это энергетическое поле, эманирующее из всех форм жизни.

2. Эффект острия.

3. Сетчато-ячеистое строение аурической оболочки яйца человека.

4. Эллипс — оптимальный аккумулятор энергии.

5. Тайна световых узоров.

6. Теория Кетлера об эллипсоидальной орбите Марса.

Глава 6 Аурическое яйцо человека

1. Истинная анатомия человека.

2. Яркость, форма и цвет ауры.

3. Характеристика отдельных слоев ауры.

4. Особенности четных и нечетных слоев отражают гармонию Инь—Ян.

5. Связь «слоев» с чакрами.

6. Золотая яйцевидная аура человека есть миниатюра Золотого Яйца Вселенной.

7. Учение Каббалы об аурическом яйце.

8. Кармические записи аурического яйца есть летопись монады.

9. Цвет ауры определяет полярность ее владельца.

Глава 7 К понятию энергетического программирования

1. Материальность мысли как основа программирования.

2. Сила мысли в призме китайской натурфилософии.

3. Мысль и сердце.

4. Полярность мысли.

5. Анатомия мысли.

6. Процедура программирования.

7. Особенности медицинского программирования.

Глава 8 Использование эффекта формы Мирового Яйца в лечении

1. Исторические данные.

2. Опыт применения формы яйца из различных минералов.

3. Лечение формы формой.

4. Использование минеральных яиц из халцедонового оникса.

5. Оникс — камень головы Дракона и Сатурна.

Глава 9 Вместо заключения

1. О кармическом возмездии за преступления против человечест­ва.

2. Психотронное оружие (журналистское расследование).

3. Оружие массового оболванивания.

4. Обращение участников международного коллоквиума «Новые рубежи экспериментальной медицины и энергия полей».

5. Парадокс зла.

Послесловие академика В. С. Войтенко.