Гордиенко Николай - Новые православные святые

Поскольку культ святых — достояние религии (в данном случае православия) , то можно было бы предположить, что и предназначен он исключительно для религиозно-церковных целей. Но как прошлое русского православия, так и его настоящее убедительно доказывают ошибочность такого предположения. На самом деле культ православных святых был и остается многофункциональным. С его помощью Русская православная церковь решала и продолжает решать не только чисто религиозные задачи, но и проблемы социально-экономического, общественно-политического и нравственно-эстетического характера. Прежде всего, культ святых содействовал утверждению православия на Руси, а именно — вытеснению из сознания наших предков дохристианских верований (так называемого язычества). Новообращенные христиане, для которых религиозная догматика была тайной за семью печатями, воспринимали христианских святых так же, как ранее они воспринимали языческих богов: верующие видели в них могущественных заступников и покровителей, якобы способных оказывать помощь в производственной деятельности и бытовых ситуациях.

Например, христианских мучеников II века Флора и Лавра наделили чертами языческих «конских богов». Одну из пяти Анастасий, прославляемую церковью как «мученицу» и «преподобную», определили в покровительницы овцеводства (Настасья-овечница), а «святителя» Модеста, архиепископа иерусалимского (VII в.) специализировали как «целителя скота». «Великомученику» Георгию Победоносцу (IV в.) передали функции покровителя скота, земледелия и охоты. «Первоверховных апостолов» Петра и Павла воспринимали как «сенокосных святых»; «мученицу» Параскеву-Пятницу (III в.) — как пособницу плодовитости скота; «мучеников-бессребреников» Коему и Дамиана (III в.) — как «святых кузнецов», покровителей кузнечного ремесла и т. д. Если во времена язычества славяне наделяли лечебными функциями своих богов и духов, то после крещения они стали искать исцеления у христианских «угодников божиих». При этом считалось, что тот или иной христианский святой может исцелить не от всякой болезни, а лишь от одной или нескольких. В частности, полагали, что Иоанн Креститель помогает избавляться от головной боли, «мученик» Лонгин-сотник выручает при глазной болезни, «священномученик» Антипа снимает зубную боль, «великомученик» Артемий исцеляет грыжу и т. п. Впоследствии к общеправославным святым — «покровителям и целителям» — присоединили русских святых той же «специализации». К примеру, древнерусских князей Бориса и Глеба стали почитать как покровителей посевов, соловецких «преподобных» Зосиму и Савватия — как опекунов пчеловодства и пр.

Страдающим глазными болезнями предлагали обращаться за «врачебной помощью» к новгородскому епископу Никите (XII в.) или к казанским «святителям» Гурию и Варсонофию (XVI в.), больным ногами — к «праведному» Симеону Верхотурскому (XVII в), изнемогающим от грудной болезни — к «святителю» Димитрию Ростовскому (XVIII в.), парализованным — к «преподобному» Александру Свирскому (XVI в.) и т. д. Пропагандируя культ святых в таком языческо-христианском варианте, церковь значительно облегчила себе задачу распространения религии сначала в древнерусском обществе, а затем и в царской России. Во времена введения христианства на Руси церковь избавилась от необходимости разъяснять новообращенным существо принятой ими веры, растолковывать им содержание христианского вероучения с такими его сложностями, как учение о триедином боге, о боговоплощении, о двух природах Иисуса Христа и пр. Все ограничивалось требованием почитать «угодциков божиих», которые заслонили в сознании верующего самого бога, далекого и непонятного. Надо было лишь поклоняться им в привычном для язычника стиле с произнесением магических заклинаний и жертвоприношениями в виде свечей и беспрекословно выполнять их повеления, излагавшиеся от имени святых духовенством. Культ святых способствовал укреплению позиций Русской православной церкви в классовом обществе, становление которого она всячески стимулировала.

Гордиенко Николай - Новые православные святые

К.: Издательство «Україна», 1991. 334 с.: ил.

ISBN 5-319-00734-5

Гордиенко Николай - Новые православные святые - Оглавление

Предисловие

ИСТОРИИ КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ

Как складывался культ православных святых

Русская церковь обретает собственных святых

Функции культа святых в прошлом и настоящем

Юбилейный акт групповой канонизации

Процесс канонизации становится непрерывным

КОГО И ЗА ЧТО КАНОНИЗИРОВАЛ СОБОР 1988 ГОДА

С многовековым опозданием (Дмитрий Донской)

Пожинают чужие плоды (Андрей Рублев)

Не возвышение, а принижение (Максим Грек)

Дань инициатору групповой канонизации (Митрополит Макарий)

В надежде на возрождение старчества (Паисий Величковский и Амвросий Оптинский)

Ради умножения богословских авторитетов (Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник)

Первая святая-юродивая (Ксения Петербургская)

СВЯТЫЕ, КАНОНИЗИРОВАННЫЕ СОБОРОМ 1989 ГОДА

Прославлен только за то, что был первым (Патриарх Иов)

Реабилитация, с которой не все согласятся (Патриарх Тихон)

Заключение

Библиографические ссылки и примечания