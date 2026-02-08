Горский Антон - Русское Средневековье

«Русское Средневековье» Антона Горского — это книга для тех, кто хочет выйти за рамки упрощенных учебных схем. Автор пишет в строгой академической манере, но при этом его выводы часто оказываются революционными. Он показывает, что история Руси была гораздо более многогранной и менее «предопределенной», чем принято считать.

Основной посыл книги — доверие к источнику выше, чем доверие к историографической традиции. Горский учит читателя критическому мышлению: не принимать на веру красивые теории, а всегда задаваться вопросом: «А что именно написано в летописи?». Это фундаментальный труд, обязательный для понимания того, как на самом деле формировалось Российское государство.

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье - традиционные представления и данные источников

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 256 с. ; ил. — (История и наука Рунета).

ISBN 978-5-17-145154-7

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье – Содержание

Предисловие

Глава 1. О так называемых племенах восточных славян

Глава 2. Причуды «варяжской проблемы»

Глава 3. Древнерусские «княжества»

Глава 4. «Феодализм»: «классическая» модель и действительность

Глава 5. Киевская Русь — «империя Рюриковичей»?

Глава 6. XII век: от Киевской Руси — к Владимирской?

Глава 7. Спор о «Слове о полку Игореве»

Глава 8. Княжеские прозвища

Глава 9. Русь и Орда (1): было ли «иго»?

Глава 10. Русь и Орда (2): народные восстания и карательные походы

Глава 11. Русь и Орда (3): Тверь, Москва и Орда в начале XIV века

Глава 12. Русь и Орда (4): Свергал ли Дмитрий Донской ордынское иго?

Глава 13. Русь и Орда (5): Когда Москва освободилась от власти Орды?

Глава 14. Об «объединительных процессах» XIV–XV веков

Глава 15. «Холопство» московской знати

Библиография