Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Горский Антон - Русское Средневековье

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Русское Средневековье» Антона Горского — это книга для тех, кто хочет выйти за рамки упрощенных учебных схем. Автор пишет в строгой академической манере, но при этом его выводы часто оказываются революционными. Он показывает, что история Руси была гораздо более многогранной и менее «предопределенной», чем принято считать.

Основной посыл книги — доверие к источнику выше, чем доверие к историографической традиции. Горский учит читателя критическому мышлению: не принимать на веру красивые теории, а всегда задаваться вопросом: «А что именно написано в летописи?». Это фундаментальный труд, обязательный для понимания того, как на самом деле формировалось Российское государство.

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье - традиционные представления и данные источников

Москва: Издательство АСТ, 2022. — 256 с. ; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-145154-7

Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. О так называемых племенах восточных славян

  • Глава 2. Причуды «варяжской проблемы»

  • Глава 3. Древнерусские «княжества»

  • Глава 4. «Феодализм»: «классическая» модель и действительность

  • Глава 5. Киевская Русь — «империя Рюриковичей»?

  • Глава 6. XII век: от Киевской Руси — к Владимирской?

  • Глава 7. Спор о «Слове о полку Игореве»

  • Глава 8. Княжеские прозвища

  • Глава 9. Русь и Орда (1): было ли «иго»?

  • Глава 10. Русь и Орда (2): народные восстания и карательные походы

  • Глава 11. Русь и Орда (3): Тверь, Москва и Орда в начале XIV века

  • Глава 12. Русь и Орда (4): Свергал ли Дмитрий Донской ордынское иго?

  • Глава 13. Русь и Орда (5): Когда Москва освободилась от власти Орды?

  • Глава 14. Об «объединительных процессах» XIV–XV веков

  • Глава 15. «Холопство» московской знати

Библиография

Views 95
Rating
Added 08.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

