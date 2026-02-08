Горский Антон - Русское Средневековье
«Русское Средневековье» Антона Горского — это книга для тех, кто хочет выйти за рамки упрощенных учебных схем. Автор пишет в строгой академической манере, но при этом его выводы часто оказываются революционными. Он показывает, что история Руси была гораздо более многогранной и менее «предопределенной», чем принято считать.
Основной посыл книги — доверие к источнику выше, чем доверие к историографической традиции. Горский учит читателя критическому мышлению: не принимать на веру красивые теории, а всегда задаваться вопросом: «А что именно написано в летописи?». Это фундаментальный труд, обязательный для понимания того, как на самом деле формировалось Российское государство.
Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье - традиционные представления и данные источников
Москва: Издательство АСТ, 2022. — 256 с. ; ил. — (История и наука Рунета).
ISBN 978-5-17-145154-7
Горский Антон Анатольевич - Русское Средневековье – Содержание
Предисловие
Глава 1. О так называемых племенах восточных славян
Глава 2. Причуды «варяжской проблемы»
Глава 3. Древнерусские «княжества»
Глава 4. «Феодализм»: «классическая» модель и действительность
Глава 5. Киевская Русь — «империя Рюриковичей»?
Глава 6. XII век: от Киевской Руси — к Владимирской?
Глава 7. Спор о «Слове о полку Игореве»
Глава 8. Княжеские прозвища
Глава 9. Русь и Орда (1): было ли «иго»?
Глава 10. Русь и Орда (2): народные восстания и карательные походы
Глава 11. Русь и Орда (3): Тверь, Москва и Орда в начале XIV века
Глава 12. Русь и Орда (4): Свергал ли Дмитрий Донской ордынское иго?
Глава 13. Русь и Орда (5): Когда Москва освободилась от власти Орды?
Глава 14. Об «объединительных процессах» XIV–XV веков
Глава 15. «Холопство» московской знати
Библиография
