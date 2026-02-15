Эта книга представляет собой уникальное «духовное зеркало», описывающее внутреннее состояние человека через аллегорические изображения сердца. Автор использует наглядные образы семи животных, символизирующих смертные грехи (например, павлин как гордость или змея как зависть), которые обитают в сердце грешника. Госснер последовательно проводит читателя через этапы духовного пути: от рабства тьме и момента искреннего покаяния до полного очищения, когда сердце становится храмом Святого Духа, а вместо пороков в нём воцаряются добродетели и мир Христов.

Основной посыл труда заключается в необходимости постоянного бодрствования и глубокой самопроверки. Автор предостерегает, что духовная жизнь — это не статичное состояние, а динамичный процесс, где малейшее охлаждение может привести к возвращению прежних страстей. Книга призывает христианина не просто к внешнему исправлению поведения, но к радикальной внутренней трансформации, которая возможна только при условии полной капитуляции перед Богом и постоянного пребывания в Его благодати.

Йоганн Госснер – Сердце человека

Bielefeld: Мissionsverlag der Evangelisch-Lutherischen Gebetsgemeinschaften, 1994. – 65 с.

Сердце человека – храм Божий или мастерская сатаны, представлено в виде десяти иллюстраций, разъяснённых Йоганом Госснером (1773-1858)

Йоганн Госснер – Сердце человека - Содержание

Предисловие

Картина 1-ая. Внутреннее состояние сердца человека, пребывающего во власти греха и дьявола

Картина 2-ая. Внутреннее состояние сердца грешника, кающегося и начинающего бояться греха

Картина 3-я. Внутреннее состояние человека, сердце которого обращается ко Христу и наполняется Духом Святым

Картина 4-ая. Внутреннее состояние сердца человека, примирённого во Христе с Богом и помышляющего только о распятом Иисусе Христе

Картина 5-ая. Внутреннее состояние человека, сердце которого есть храм Бога живого, обитель пресвятой Троицы

Картина 6-ая. Внутреннее состояние человека, сердце которого охладевает к Богу и возвращается в мир

Картина 7-ая. Внутреннее состояние человека, сознательно грешащего после своего обращения и предоставляющего себя снова в распоряжение сатаны

Картина 8-ая. Смерть нечестивца и возмездие за грех

Картина 9-ая. Внутреннее состояние благочестивого христианина, до конца пребывающего в борьбе с грехом

Картина 10-ая. Блаженная кончина праведника



