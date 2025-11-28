Дорогой читатель, у Вас в руках - сборник биографий служителей Карагандинской церкви Копай - «Вифлеемская звезда». Эта книга - коллективный труд, плод усердия многих братьев и сестёр, отдавших время и силы, чтобы будущие поколения знали «...силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил» Псалом 77:4. Здесь вы найдёте 90 биографий рукоположенных служителей, регентов основного хора и старших пресвитеров по Казахстану.

Цель этого сборника - на примере жизни простых людей показать величие Бога и Его неисследимых путей, по которым Он вёл Своих детей.

История - это годы, люди, события. История церкви - это жизни братьев и сестёр, которые посвятили себя служению Богу и людям. Дорога длиною в 90 лет... Много это или мало? В масштабах истории нашей Земли - это капля в океане. Но в днях человеческой жизни, которые порой включают страдания, холод и голод, нищету, лишения, разлуки, ссылки, тюрьмы, расстрелы - это довольно много.

Собирая и обрабатывая материал каждой биографии, испытываешь такое чувство, словно ты очищаешь золото... Интересны и прекрасны судьбы людей веры, каждая - по-своему. У кого-то воспоминания более живописны и детальны, у кого-то не столь подробны и ярки. Но за каждой из них - рука нашего любящего Бога, этим-то они и прекрасны.

Информация о людях была взята из различных источников, перечислить которые, наверное, невозможно, да и нужно ли? Каждый факт мы старались подтвердить двумя-тремя свидетельствами... Заранее приносим извинения, если где-то мы не смогли найти достоверную информацию, или как-то неточно передали её, но, поверьте, мы очень старались.

Некоторые биографии были взяты из книги «Wasserströme in der Einöde», которая была издана на немецком языке, переведены и дополнены свидетельствами родственников и друзей.

Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»

Редактор: Виктор Охман. — Караганда - Штайнхаген: Затепкогп, 2021. — 400 с.; тираж 2000 экз.

ISBN 978-3-86203-278-5

Гостиная служителей - Содержание