Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»
Дорогой читатель, у Вас в руках - сборник биографий служителей Карагандинской церкви Копай - «Вифлеемская звезда». Эта книга - коллективный труд, плод усердия многих братьев и сестёр, отдавших время и силы, чтобы будущие поколения знали «...силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил» Псалом 77:4. Здесь вы найдёте 90 биографий рукоположенных служителей, регентов основного хора и старших пресвитеров по Казахстану.
Цель этого сборника - на примере жизни простых людей показать величие Бога и Его неисследимых путей, по которым Он вёл Своих детей.
История - это годы, люди, события. История церкви - это жизни братьев и сестёр, которые посвятили себя служению Богу и людям. Дорога длиною в 90 лет... Много это или мало? В масштабах истории нашей Земли - это капля в океане. Но в днях человеческой жизни, которые порой включают страдания, холод и голод, нищету, лишения, разлуки, ссылки, тюрьмы, расстрелы - это довольно много.
Собирая и обрабатывая материал каждой биографии, испытываешь такое чувство, словно ты очищаешь золото... Интересны и прекрасны судьбы людей веры, каждая - по-своему. У кого-то воспоминания более живописны и детальны, у кого-то не столь подробны и ярки. Но за каждой из них - рука нашего любящего Бога, этим-то они и прекрасны.
Информация о людях была взята из различных источников, перечислить которые, наверное, невозможно, да и нужно ли? Каждый факт мы старались подтвердить двумя-тремя свидетельствами... Заранее приносим извинения, если где-то мы не смогли найти достоверную информацию, или как-то неточно передали её, но, поверьте, мы очень старались.
Некоторые биографии были взяты из книги «Wasserströme in der Einöde», которая была издана на немецком языке, переведены и дополнены свидетельствами родственников и друзей.
Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»
Редактор: Виктор Охман. — Караганда - Штайнхаген: Затепкогп, 2021. — 400 с.; тираж 2000 экз.
ISBN 978-3-86203-278-5
Гостиная служителей - Содержание
- Благодарности
- Слово к читателю
- Смысл...
- Цель...
- Отзывы
- С чего всё начиналось...
- Пролог
- Эпилог
- Годы служения
- Лента времени
- Для заметок
-
Биографии служителей
-
А
- Адлер Николай Яковлевич
- Аллерт Генрих Корнеевич
-
Б
- Баумбах Эмиль Кондратьевич
- Бельке Иван Михайлович
- Бергман Петр Абрамович
- Браун Яков Дмитриевич
- Брейль Вильгельм Иванович
-
В
- Вавилин Николай Павлович
- Вайер Пётр Абрамович
- Ващук Макарий Степанович
- Вибе Вильгельм Вильгельмович
- Вольф Абрам Абрамович
- Вольф Петр Абрамович
-
Г
- Гардер Гергард Петрович
- Гензлер Виктор Емильянович
- Гермаковский Григорий Петрович
- Герцен Яков Абрамович
- Гончар Александр Лукич
- Гончаров Ананий Васильевич
- Горелов Виктор Васильевич
- Гринченко Григорий Михайлович
- Громов Геннадий Михайлович
- Громов Михаил Филиппович
-
Д
- Доманов Сергей Анатольевич
- Друзин Александр Александрович
-
Е
- Евсеев Николай Николаевич
- Евсеев Пётр Николаевич
- Евстратенко Алексей Тимофеевич
- Евстратенко Иван Андреевич
- Ермагамбетов Давид Шаншарович
-
Ж
- Журавлёв Андрей Вячеславович
- Журавлёв Вячеслав Михайлович
-
К
- Канаев Василий Иванович
- Кемлинг Валентин Ассафович
- Кириченко Наталья Владимировна
- Кишов Юрий Петрович
- Классен Генрих Иванович
- Кливер Давид Андреевич
- Кнауц Роберт Альбертович
- Колесников Николай Андреевич
- Колесников Степан Иванович
- Кондауров Сергей Алексеевич
- Кооп Иван Иванович
-
Л
- Лавров Даниил Самуилович
- Ланин Юрий Дмитриевич
-
М
- Мантай Роман Фёдорович
- Медведев Павел Филимонович
-
Н
- Недодаев Александр Николаевич
- Никель Иван Абрамович
-
О
- Отрубянников Михаил Гаврилович
- Охман Иван Адамович
- Охман Иван Иванович
- Охман Михаил Витальевич
-
П
- Петерс (Федькина) Валентина Максимовна
- Петров Виктор Иванович
- Петров Павел Петрович
- Погульский Константин Андреевич
- Пожарицкий Виктор Иванович
- Пожарицкий Пётр Иванович
- Попцов Вячеслав Владимирович
-
Р
- Ридигер Александр Яковлевич
- Родимин Фёдор Тихонович
-
С
- Савинская (Фролова) Марина Андреевна
- Самоил Владислав Ярославович
- Соловьёв Серафим Дмитриевич
- Супрун Юрий Петрович
-
Т
- Тиссен Франц Гергардович
- Тихонов Николай Дмитриевич
- Толекеев Талым Жетписович
- Торопчин Виктор Николаевич
- Трухляева (Юн) Зоя Анатольевна
- Тьярт Гергард Абрамович
-
Ф
- Фадин Виктор Алексеевич
- Фадин Михаил Павлович
- Фадин Павел Григорьевич
- Фишер Теодор Эдуардович
- Фрезе Иван Яковлевич
- Фризен Абрам Гергардович
- Фризен Иван Иванович
- Фризен Яков Гергардович
- Фризен Яков Яковлевич
- Фрик Готлоб Готлобович
- Футорный Сергей Афанасьевич
-
Х
- Храмов Василий Алексеевич
-
Ш
- Шабанов Иван Симонович
- Шварц Иван Иванович
- Шишкин Александр Борисович
-
Э
- Эверт Андрей Петрович
- Энне Пётр Абрамович
- Энне Франц Генрихович
- А
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