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Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»

Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs

Дорогой читатель, у Вас в руках - сборник биографий служителей Карагандинской церкви Копай - «Вифлеемская звезда». Эта книга - коллективный труд, плод усердия многих братьев и сестёр, отдавших время и силы, чтобы будущие поколения знали «...силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил» Псалом 77:4. Здесь вы найдёте 90 биографий рукоположенных служителей, регентов основного хора и старших пресвитеров по Казахстану.

Цель этого сборника - на примере жизни простых людей показать величие Бога и Его неисследимых путей, по которым Он вёл Своих детей.

История - это годы, люди, события. История церкви - это жизни братьев и сестёр, которые посвятили себя служению Богу и людям. Дорога длиною в 90 лет... Много это или мало? В масштабах истории нашей Земли - это капля в океане. Но в днях человеческой жизни, которые порой включают страдания, холод и голод, нищету, лишения, разлуки, ссылки, тюрьмы, расстрелы - это довольно много.

Собирая и обрабатывая материал каждой биографии, испытываешь такое чувство, словно ты очищаешь золото... Интересны и прекрасны судьбы людей веры, каждая - по-своему. У кого-то воспоминания более живописны и детальны, у кого-то не столь подробны и ярки. Но за каждой из них - рука нашего любящего Бога, этим-то они и прекрасны.

Информация о людях была взята из различных источников, перечислить которые, наверное, невозможно, да и нужно ли? Каждый факт мы старались подтвердить двумя-тремя свидетельствами... Заранее приносим извинения, если где-то мы не смогли найти достоверную информацию, или как-то неточно передали её, но, поверьте, мы очень старались.

Некоторые биографии были взяты из книги «Wasserströme in der Einöde», которая была издана на немецком языке, переведены и дополнены свидетельствами родственников и друзей.

Гостиная служителей - 90 биографий служителей церкви Копай - «Вифлеемская звезда»

Редактор: Виктор Охман. — Караганда - Штайнхаген: Затепкогп, 2021. — 400 с.; тираж 2000 экз.
ISBN 978-3-86203-278-5

Гостиная служителей - Содержание

  • Благодарности
  • Слово к читателю
  • Смысл...
  • Цель...
  • Отзывы
  • С чего всё начиналось...
  • Пролог
  • Эпилог
  • Годы служения
  • Лента времени
  • Для заметок
  • Биографии служителей
    • А
      • Адлер Николай Яковлевич
      • Аллерт Генрих Корнеевич
    • Б
      • Баумбах Эмиль Кондратьевич
      • Бельке Иван Михайлович
      • Бергман Петр Абрамович
      • Браун Яков Дмитриевич
      • Брейль Вильгельм Иванович
    • В
      • Вавилин Николай Павлович
      • Вайер Пётр Абрамович
      • Ващук Макарий Степанович
      • Вибе Вильгельм Вильгельмович
      • Вольф Абрам Абрамович
      • Вольф Петр Абрамович
    • Г
      • Гардер Гергард Петрович
      • Гензлер Виктор Емильянович
      • Гермаковский Григорий Петрович
      • Герцен Яков Абрамович
      • Гончар Александр Лукич
      • Гончаров Ананий Васильевич
      • Горелов Виктор Васильевич
      • Гринченко Григорий Михайлович
      • Громов Геннадий Михайлович
      • Громов Михаил Филиппович
    • Д
      • Доманов Сергей Анатольевич
      • Друзин Александр Александрович
    • Е
      • Евсеев Николай Николаевич
      • Евсеев Пётр Николаевич
      • Евстратенко Алексей Тимофеевич
      • Евстратенко Иван Андреевич
      • Ермагамбетов Давид Шаншарович
    • Ж
      • Журавлёв Андрей Вячеславович
      • Журавлёв Вячеслав Михайлович
    • К
      • Канаев Василий Иванович
      • Кемлинг Валентин Ассафович
      • Кириченко Наталья Владимировна
      • Кишов Юрий Петрович
      • Классен Генрих Иванович
      • Кливер Давид Андреевич
      • Кнауц Роберт Альбертович
      • Колесников Николай Андреевич
      • Колесников Степан Иванович
      • Кондауров Сергей Алексеевич
      • Кооп Иван Иванович
    • Л
      • Лавров Даниил Самуилович
      • Ланин Юрий Дмитриевич
    • М
      • Мантай Роман Фёдорович
      • Медведев Павел Филимонович
    • Н
      • Недодаев Александр Николаевич
      • Никель Иван Абрамович
    • О
      • Отрубянников Михаил Гаврилович
      • Охман Иван Адамович
      • Охман Иван Иванович
      • Охман Михаил Витальевич
    • П
      • Петерс (Федькина) Валентина Максимовна
      • Петров Виктор Иванович
      • Петров Павел Петрович
      • Погульский Константин Андреевич
      • Пожарицкий Виктор Иванович
      • Пожарицкий Пётр Иванович
      • Попцов Вячеслав Владимирович
    • Р
      • Ридигер Александр Яковлевич
      • Родимин Фёдор Тихонович
    • С
      • Савинская (Фролова) Марина Андреевна
      • Самоил Владислав Ярославович
      • Соловьёв Серафим Дмитриевич
      • Супрун Юрий Петрович
    • Т
      • Тиссен Франц Гергардович
      • Тихонов Николай Дмитриевич
      • Толекеев Талым Жетписович
      • Торопчин Виктор Николаевич
      • Трухляева (Юн) Зоя Анатольевна
      • Тьярт Гергард Абрамович
    • Ф
      • Фадин Виктор Алексеевич
      • Фадин Михаил Павлович
      • Фадин Павел Григорьевич
      • Фишер Теодор Эдуардович
      • Фрезе Иван Яковлевич
      • Фризен Абрам Гергардович
      • Фризен Иван Иванович
      • Фризен Яков Гергардович
      • Фризен Яков Яковлевич
      • Фрик Готлоб Готлобович
      • Футорный Сергей Афанасьевич
    • Х
      • Храмов Василий Алексеевич
    • Ш
      • Шабанов Иван Симонович
      • Шварц Иван Иванович
      • Шишкин Александр Борисович
    • Э
      • Эверт Андрей Петрович
      • Энне Пётр Абрамович
      • Энне Франц Генрихович
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 28.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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