Говард - Обращение в Новом Завете

Говард - Обращение в Новом Завете
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

В этой работе автор предпринимает тщательное исследование термина «обращение», очищая его от наслоений человеческих традиций и возвращая к первоначальному библейскому значению. Говард утверждает, что в Новом Завете обращение — это не просто смена религии или улучшение морального облика, а радикальный разворот всей личности: ума, воли и чувств. Автор подчеркивает, что этот процесс включает в себя два неразрывных элемента: покаяние (отказ от греха и самонадеянности) и веру (полное доверие Христу), которые являются единственно верным откликом человека на Божий призыв.

Говард детально анализирует примеры обращений из книги Деяний Апостолов, показывая разнообразие обстоятельств, при которых люди приходили к Богу, и в то же время неизменность духовных основ этого события. Он предостерегает от подмены истинного обращения простым эмоциональным возбуждением или формальным согласием с доктринами. Книга призывает читателя проверить основание собственной веры, напоминая, что подлинное новозаветное обращение всегда приводит к новой жизни, в которой господство Христа становится практической реальностью, а не просто богословской концепцией.

В. И. Говард – Обращение в Новом Завете

Перевод с английского языка: В.Л. Блинков. – Б.в.д. – 132 с.

В. И. Говард – Обращение в Новом Завете – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Библейская доктрина обращения во Христа

  • Глава 2. Обращение в день Пятидесятницы

  • Глава 3. Обращение самарян

  • Глава 4. Обращение эфиопского вельможи

  • Глава 5. Обращение Савла Тарсянина

  • Глава 6. Обращение Корнилия

  • Глава 7. Обращение Антиохийцев

  • Глава 8. Обращение Лидии

  • Глава 9. Обращение стражника

  • Глава 10. Обращение стражника (продолжение). ’’Что мне делать, чтобы спастись?”

  • Глава 11. Необратившиеся

  • Глава 12. Не обратившийся правитель Феликс

  • Глава 13. Не обратившийся царь Агриппа

Views 85
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books