В этой работе автор предпринимает тщательное исследование термина «обращение», очищая его от наслоений человеческих традиций и возвращая к первоначальному библейскому значению. Говард утверждает, что в Новом Завете обращение — это не просто смена религии или улучшение морального облика, а радикальный разворот всей личности: ума, воли и чувств. Автор подчеркивает, что этот процесс включает в себя два неразрывных элемента: покаяние (отказ от греха и самонадеянности) и веру (полное доверие Христу), которые являются единственно верным откликом человека на Божий призыв.
Говард детально анализирует примеры обращений из книги Деяний Апостолов, показывая разнообразие обстоятельств, при которых люди приходили к Богу, и в то же время неизменность духовных основ этого события. Он предостерегает от подмены истинного обращения простым эмоциональным возбуждением или формальным согласием с доктринами. Книга призывает читателя проверить основание собственной веры, напоминая, что подлинное новозаветное обращение всегда приводит к новой жизни, в которой господство Христа становится практической реальностью, а не просто богословской концепцией.
В. И. Говард – Обращение в Новом Завете
Перевод с английского языка: В.Л. Блинков. – Б.в.д. – 132 с.
В. И. Говард – Обращение в Новом Завете – Содержание
Предисловие
Глава 1. Библейская доктрина обращения во Христа
Глава 2. Обращение в день Пятидесятницы
Глава 3. Обращение самарян
Глава 4. Обращение эфиопского вельможи
Глава 5. Обращение Савла Тарсянина
Глава 6. Обращение Корнилия
Глава 7. Обращение Антиохийцев
Глава 8. Обращение Лидии
Глава 9. Обращение стражника
Глава 10. Обращение стражника (продолжение). ’’Что мне делать, чтобы спастись?”
Глава 11. Необратившиеся
Глава 12. Не обратившийся правитель Феликс
Глава 13. Не обратившийся царь Агриппа
