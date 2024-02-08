Грачев - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России

Немало событий, происходивших на протяжении многовековой истории России, нашли отражение в художественной литературе и исторических исследованиях. Однако существует целый ряд фактов, которые до сих пор не изучены. К таким фактам относится студенческое христианское движение, искры которого загорелись еще до революции 1905 года. Оно достигло своего расцвета в период революции 1917 года и первых лет народовластия, а затем сошло на нет.

Так как это движение не считалось передовым и противоречило общепринятому в то время положению, что наука несовместима с религией, материалы о студенческом христианском кружке систематически уничтожались, а выдающиеся деятели были репрессированы и практически никого не осталось в живых. Поэтому нам сегодня трудно полностью восстановить картину этого движения. Однако доподлинно известно, что идеи христианства занимали определенное место в сознании передового русского студенчества.

Эта книга представляет исключительный познавательный интерес, так как здесь собраны документальные материалы о студенческом христианском движении в России, почерпнутые из сохранившихся журналов, брошюр, из бесед с участниками этого движения, которым к моменту написания книги было около 80 лет.

За давностью описываемых событий и из-за недостатка материалов в некоторых случаях даты указаны приблизительно. Но основные мысли, работа кружков, действующие лица, статьи, речи не являются художественным вымыслом, а взяты из документов и воспоминаний, которыми мы располагали: «Ибо мы возвестили... не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16); «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели...» (Ин. 3:11).

Мы выражаем уверенность, что эту повесть с интересом и немалой пользой для себя прочтут как верующие, так и неверующие, — все, кто желает больше узнать об истории развития мысли и лучших стремлений среди студенчества России.

Глубоко верим, что те добрые искры, которые горели ярким пламенем в сердцах учащейся молодежи и одухотворяли ее жизнь и борьбу, будут близки всякому сердцу, стремящемуся к истине, миру и радости в настоящее время.

Грачев Ю.С. - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 403 с.

ISBN 5-7454-0097-8

Грачев Ю.С. - Студенческие годы – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I

Глава 1. «ДЕТИ ВАНЮШИНА»

Глава 2. ЖАЖДА ЗНАНИЙ

Глава 3. ОТЕЦ РАЗРЕШИЛ

Глава 4. САМАРСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Глава 5. ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЕРИТ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 6. В ПЕТЕРБУРГ

Глава 7. ВЫБОР

Глава 8. ВСТУПАТЬ ЛИ В КРУЖОК?

Глава 9. ПЕРВЫЙ ТРУД АНЮТЫ

Глава 10. КУРСИСТКИ

Глава 11. НА СОБРАНИИ

Глава 12. СОКРОВЕННОЕ

Глава 13. ПРИЕЗД МИСС РАУС

Глава 14. УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ УЧИТЬСЯ

Глава 15. БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Глава 16. КАК ХРИСТОС СПАСАЕТ

Глава 17. СТУДЕНЧЕСТВО И ХРИСТОС

Глава 18. СЕЯТЕЛИ

Глава 19. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

Глава 20. БЛАГОВЕСТИЕ

ЧАСТЬ II

Глава 1. ЛЮБОВЬ

Глава 2. «УТРЕННЯЯ ВАХТА»

Глава 3. СТУДЕНЧЕСТВО И БРАК

Глава 4. СТУДЕНЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОНРЕПО В 1909 ГОДУ

Глава 5. ДВА БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Глава 6. КТО ЖЕ СПАСЕТСЯ?

Глава 7. СИЛА СВЫШЕ

Глава 8. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ИДЕИ БОГА

Глава 9. ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ

Глава 10. ХРИСТОС И СТУДЕНЧЕСТВО

Глава 11. МЫСЛИ СТУДЕНЧЕСТВА

Глава 12. КАК БЫТЬ?

Глава 13. ТРУД ДЛЯ ХРИСТА

Глава 14. СТУДЕНЧЕСТВО СО ХРИСТОМ

Глава 15. СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖБА

Глава 16. ПРОЩАНИЕ

Глава 17. СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Глава 18. ШЕРВУД ЭДДИ

Глава 19. ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАИ

Глава 20. СЪЕЗД В ЛИННАСААРИ

Глава 21. ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Глава 22. ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ МАРЦИНКОВСКИЙ

ЧАСТЬ III

Глава 1. «ХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Глава 2. С БОГОМ

Глава 3. ВТОРОЙ СЪЕЗД СТАРЫХ ЧЛЕНОВ ХРИСТИАНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ

Глава 4. ЖАЖДА ПОДВИГА

Глава 5. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ФИЛИНОВА

Глава 6. ТРЕТИЙ СЪЕЗД СТАРЫХ КРУЖКОВЦЕВ

Глава 7. ОЛЬГА ИВАНОВНА КУЛЕШОВА

Глава 8. ЗА СЛОВОМ БОЖИИМ

Глава 9. КРЕЧЕТНИКИ

Глава 10. ВЕРА И НЕВЕРИЕ

Глава 11. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И СМЕРТЬ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАИ

Глава 12. УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Глава 13. ОСНОВАНИЕ САМАРСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО КРУЖКА

Глава 14. «СМЫСЛ КРАСОТЫ»

Глава 15. ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ

Глава 16. МОЛИТВА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА

Глава 17. КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА ЧУГУНОВА

Глава 18. ОТ НЕВЕРИЯ К ВЕРЕ

Глава 19. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Глава 20. ПРОПОВЕДУЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Глава 21. СТРАДАНИЕ

Глава 22. ХРИСТОС И СЧАСТЬЕ

Глава 23. «ЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»

Глава 24. СЛУЖИТЬ БОГУ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

Глава 25. НЕСГИБАЕМЫЙ

Глава 26. «СМЫСЛ ЖИЗНИ»

Глава 27. ВЫСЫЛКА ИЗ РОССИИ

Глава 28. ГОД РАСЦВЕТА

Глава 29. «НАУКА И РЕЛИГИЯ»

Глава 30. КОНЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Эпилог

Послесловие