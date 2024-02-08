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Грачев - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России

Грачев Ю.С. - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, *Biographies Memoirs
Немало событий, происходивших на протяжении многовековой истории России, нашли отражение в художественной литературе и исторических исследованиях. Однако существует целый ряд фактов, которые до сих пор не изучены. К таким фактам относится студенческое христианское движение, искры которого загорелись еще до революции 1905 года. Оно достигло своего расцвета в период революции 1917 года и первых лет народовластия, а затем сошло на нет.
Так как это движение не считалось передовым и противоречило общепринятому в то время положению, что наука несовместима с религией, материалы о студенческом христианском кружке систематически уничтожались, а выдающиеся деятели были репрессированы и практически никого не осталось в живых. Поэтому нам сегодня трудно полностью восстановить картину этого движения. Однако доподлинно известно, что идеи христианства занимали определенное место в сознании передового русского студенчества.
Эта книга представляет исключительный познавательный интерес, так как здесь собраны документальные материалы о студенческом христианском движении в России, почерпнутые из сохранившихся журналов, брошюр, из бесед с участниками этого движения, которым к моменту написания книги было около 80 лет.
За давностью описываемых событий и из-за недостатка материалов в некоторых случаях даты указаны приблизительно. Но основные мысли, работа кружков, действующие лица, статьи, речи не являются художественным вымыслом, а взяты из документов и воспоминаний, которыми мы располагали: «Ибо мы возвестили... не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16); «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели...» (Ин. 3:11).
Мы выражаем уверенность, что эту повесть с интересом и немалой пользой для себя прочтут как верующие, так и неверующие, — все, кто желает больше узнать об истории развития мысли и лучших стремлений среди студенчества России.
Глубоко верим, что те добрые искры, которые горели ярким пламенем в сердцах учащейся молодежи и одухотворяли ее жизнь и борьбу, будут близки всякому сердцу, стремящемуся к истине, миру и радости в настоящее время.

Грачев Ю.С. - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 403 с.
ISBN 5-7454-0097-8

Грачев Ю.С. - Студенческие годы – Содержание

Предисловие
ЧАСТЬ I
  • Глава 1. «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
  • Глава 2. ЖАЖДА ЗНАНИЙ
  • Глава 3. ОТЕЦ РАЗРЕШИЛ
  • Глава 4. САМАРСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
  • Глава 5. ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЕРИТ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
  • Глава 6. В ПЕТЕРБУРГ
  • Глава 7. ВЫБОР
  • Глава 8. ВСТУПАТЬ ЛИ В КРУЖОК?
  • Глава 9. ПЕРВЫЙ ТРУД АНЮТЫ
  • Глава 10. КУРСИСТКИ
  • Глава 11. НА СОБРАНИИ
  • Глава 12. СОКРОВЕННОЕ
  • Глава 13. ПРИЕЗД МИСС РАУС
  • Глава 14. УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ УЧИТЬСЯ
  • Глава 15. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
  • Глава 16. КАК ХРИСТОС СПАСАЕТ
  • Глава 17. СТУДЕНЧЕСТВО И ХРИСТОС
  • Глава 18. СЕЯТЕЛИ
  • Глава 19. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
  • Глава 20. БЛАГОВЕСТИЕ
ЧАСТЬ II
  • Глава 1. ЛЮБОВЬ
  • Глава 2. «УТРЕННЯЯ ВАХТА»
  • Глава 3. СТУДЕНЧЕСТВО И БРАК
  • Глава 4. СТУДЕНЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОНРЕПО В 1909 ГОДУ
  • Глава 5. ДВА БРАКОСОЧЕТАНИЯ
  • Глава 6. КТО ЖЕ СПАСЕТСЯ?
  • Глава 7. СИЛА СВЫШЕ
  • Глава 8. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ИДЕИ БОГА
  • Глава 9. ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ
  • Глава 10. ХРИСТОС И СТУДЕНЧЕСТВО
  • Глава 11. МЫСЛИ СТУДЕНЧЕСТВА
  • Глава 12. КАК БЫТЬ?
  • Глава 13. ТРУД ДЛЯ ХРИСТА
  • Глава 14. СТУДЕНЧЕСТВО СО ХРИСТОМ
  • Глава 15. СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖБА
  • Глава 16. ПРОЩАНИЕ
  • Глава 17. СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
  • Глава 18. ШЕРВУД ЭДДИ
  • Глава 19. ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАИ
  • Глава 20. СЪЕЗД В ЛИННАСААРИ
  • Глава 21. ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД
  • Глава 22. ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ МАРЦИНКОВСКИЙ
ЧАСТЬ III
  • Глава 1. «ХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
  • Глава 2. С БОГОМ
  • Глава 3. ВТОРОЙ СЪЕЗД СТАРЫХ ЧЛЕНОВ ХРИСТИАНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ
  • Глава 4. ЖАЖДА ПОДВИГА
  • Глава 5. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ФИЛИНОВА
  • Глава 6. ТРЕТИЙ СЪЕЗД СТАРЫХ КРУЖКОВЦЕВ
  • Глава 7. ОЛЬГА ИВАНОВНА КУЛЕШОВА
  • Глава 8. ЗА СЛОВОМ БОЖИИМ
  • Глава 9. КРЕЧЕТНИКИ
  • Глава 10. ВЕРА И НЕВЕРИЕ
  • Глава 11. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И СМЕРТЬ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАИ
  • Глава 12. УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
  • Глава 13. ОСНОВАНИЕ САМАРСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО КРУЖКА
  • Глава 14. «СМЫСЛ КРАСОТЫ»
  • Глава 15. ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ
  • Глава 16. МОЛИТВА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА
  • Глава 17. КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА ЧУГУНОВА
  • Глава 18. ОТ НЕВЕРИЯ К ВЕРЕ
  • Глава 19. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
  • Глава 20. ПРОПОВЕДУЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
  • Глава 21. СТРАДАНИЕ
  • Глава 22. ХРИСТОС И СЧАСТЬЕ
  • Глава 23. «ЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
  • Глава 24. СЛУЖИТЬ БОГУ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
  • Глава 25. НЕСГИБАЕМЫЙ
  • Глава 26. «СМЫСЛ ЖИЗНИ»
  • Глава 27. ВЫСЫЛКА ИЗ РОССИИ
  • Глава 28. ГОД РАСЦВЕТА
  • Глава 29. «НАУКА И РЕЛИГИЯ»
  • Глава 30. КОНЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Эпилог
Послесловие
Views 319
Rating 5.0 / 5
Added 08.02.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо!

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