Грачев - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России
Немало событий, происходивших на протяжении многовековой истории России, нашли отражение в художественной литературе и исторических исследованиях. Однако существует целый ряд фактов, которые до сих пор не изучены. К таким фактам относится студенческое христианское движение, искры которого загорелись еще до революции 1905 года. Оно достигло своего расцвета в период революции 1917 года и первых лет народовластия, а затем сошло на нет.
Так как это движение не считалось передовым и противоречило общепринятому в то время положению, что наука несовместима с религией, материалы о студенческом христианском кружке систематически уничтожались, а выдающиеся деятели были репрессированы и практически никого не осталось в живых. Поэтому нам сегодня трудно полностью восстановить картину этого движения. Однако доподлинно известно, что идеи христианства занимали определенное место в сознании передового русского студенчества.
Эта книга представляет исключительный познавательный интерес, так как здесь собраны документальные материалы о студенческом христианском движении в России, почерпнутые из сохранившихся журналов, брошюр, из бесед с участниками этого движения, которым к моменту написания книги было около 80 лет.
За давностью описываемых событий и из-за недостатка материалов в некоторых случаях даты указаны приблизительно. Но основные мысли, работа кружков, действующие лица, статьи, речи не являются художественным вымыслом, а взяты из документов и воспоминаний, которыми мы располагали: «Ибо мы возвестили... не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16); «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели...» (Ин. 3:11).
Мы выражаем уверенность, что эту повесть с интересом и немалой пользой для себя прочтут как верующие, так и неверующие, — все, кто желает больше узнать об истории развития мысли и лучших стремлений среди студенчества России.
Глубоко верим, что те добрые искры, которые горели ярким пламенем в сердцах учащейся молодежи и одухотворяли ее жизнь и борьбу, будут близки всякому сердцу, стремящемуся к истине, миру и радости в настоящее время.
Грачев Ю.С. - Студенческие годы - Повесть о студенческом христианском движении в России
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 403 с.
ISBN 5-7454-0097-8
Грачев Ю.С. - Студенческие годы – Содержание
Предисловие
ЧАСТЬ I
- Глава 1. «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
- Глава 2. ЖАЖДА ЗНАНИЙ
- Глава 3. ОТЕЦ РАЗРЕШИЛ
- Глава 4. САМАРСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
- Глава 5. ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ ВЕРИТ В БОЖЕСТВЕННОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА
- Глава 6. В ПЕТЕРБУРГ
- Глава 7. ВЫБОР
- Глава 8. ВСТУПАТЬ ЛИ В КРУЖОК?
- Глава 9. ПЕРВЫЙ ТРУД АНЮТЫ
- Глава 10. КУРСИСТКИ
- Глава 11. НА СОБРАНИИ
- Глава 12. СОКРОВЕННОЕ
- Глава 13. ПРИЕЗД МИСС РАУС
- Глава 14. УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ УЧИТЬСЯ
- Глава 15. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
- Глава 16. КАК ХРИСТОС СПАСАЕТ
- Глава 17. СТУДЕНЧЕСТВО И ХРИСТОС
- Глава 18. СЕЯТЕЛИ
- Глава 19. ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ
- Глава 20. БЛАГОВЕСТИЕ
ЧАСТЬ II
- Глава 1. ЛЮБОВЬ
- Глава 2. «УТРЕННЯЯ ВАХТА»
- Глава 3. СТУДЕНЧЕСТВО И БРАК
- Глава 4. СТУДЕНЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОНРЕПО В 1909 ГОДУ
- Глава 5. ДВА БРАКОСОЧЕТАНИЯ
- Глава 6. КТО ЖЕ СПАСЕТСЯ?
- Глава 7. СИЛА СВЫШЕ
- Глава 8. СТРАДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ИДЕИ БОГА
- Глава 9. ЗЕРНО ГОРЧИЧНОЕ
- Глава 10. ХРИСТОС И СТУДЕНЧЕСТВО
- Глава 11. МЫСЛИ СТУДЕНЧЕСТВА
- Глава 12. КАК БЫТЬ?
- Глава 13. ТРУД ДЛЯ ХРИСТА
- Глава 14. СТУДЕНЧЕСТВО СО ХРИСТОМ
- Глава 15. СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖБА
- Глава 16. ПРОЩАНИЕ
- Глава 17. СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
- Глава 18. ШЕРВУД ЭДДИ
- Глава 19. ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ НИКОЛАИ
- Глава 20. СЪЕЗД В ЛИННАСААРИ
- Глава 21. ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Глава 22. ВЛАДИМИР ФИЛИМОНОВИЧ МАРЦИНКОВСКИЙ
ЧАСТЬ III
- Глава 1. «ХРИСТИАНСТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
- Глава 2. С БОГОМ
- Глава 3. ВТОРОЙ СЪЕЗД СТАРЫХ ЧЛЕНОВ ХРИСТИАНСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ
- Глава 4. ЖАЖДА ПОДВИГА
- Глава 5. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ФИЛИНОВА
- Глава 6. ТРЕТИЙ СЪЕЗД СТАРЫХ КРУЖКОВЦЕВ
- Глава 7. ОЛЬГА ИВАНОВНА КУЛЕШОВА
- Глава 8. ЗА СЛОВОМ БОЖИИМ
- Глава 9. КРЕЧЕТНИКИ
- Глава 10. ВЕРА И НЕВЕРИЕ
- Глава 11. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И СМЕРТЬ ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАИ
- Глава 12. УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
- Глава 13. ОСНОВАНИЕ САМАРСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО КРУЖКА
- Глава 14. «СМЫСЛ КРАСОТЫ»
- Глава 15. ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ
- Глава 16. МОЛИТВА В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА
- Глава 17. КЛАВДИЯ СЕРГЕЕВНА ЧУГУНОВА
- Глава 18. ОТ НЕВЕРИЯ К ВЕРЕ
- Глава 19. ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
- Глава 20. ПРОПОВЕДУЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
- Глава 21. СТРАДАНИЕ
- Глава 22. ХРИСТОС И СЧАСТЬЕ
- Глава 23. «ЕВАНГЕЛИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
- Глава 24. СЛУЖИТЬ БОГУ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
- Глава 25. НЕСГИБАЕМЫЙ
- Глава 26. «СМЫСЛ ЖИЗНИ»
- Глава 27. ВЫСЫЛКА ИЗ РОССИИ
- Глава 28. ГОД РАСЦВЕТА
- Глава 29. «НАУКА И РЕЛИГИЯ»
- Глава 30. КОНЕЦ СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Эпилог
Послесловие
Огромное спасибо!