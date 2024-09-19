Когда моему сыну было три года, я “озвучивал” его любимого плюшевого слоника, делая вид, что тот умеет говорить. В столь юном возрасте ребенок еще не мог понять, насколько никудышный из меня чревовещатель, так что это срабатывало. Сын был в восторге. В последующие несколько лет я оттачивал свою технику и удивлялся загадочной силе этой иллюзии. Чревовещание — не просто голос, исходящий из игрушки, как если бы в ней был спрятан динамик. Даже голосом бездарного исполнителя вроде меня творится волшебство: игрушка обретает жизнь, личность, она будто бы наполняется сознанием.

Очевидно, в человеческом мозге должны быть механизмы, вынуждающие приписывать игрушке сознание. Но они развились не для того, чтобы мы развлекались чревовещанием. Человек — общественное животное, и он регулярно применяет эти механизмы по отношению к другим. Когда я с кем-то разговариваю, у меня автоматически возникает представление о мыслях, эмоциях и переживаниях собеседника. Конечно, я не вижу его психическую деятельность напрямую. Но мой мозг строит удобную модель психической деятельности и прое цирует ее на этого человека, т. е. поступает так же, как мой сын с “заговорившей” игрушкой.

Мы обращаемся подобным образом не только с людьми. Мы приписываем сознание домашним кошкам и собакам, а некоторые готовы поклясться, что у них и растения в горшках обладают сознанием. Древние люди были убеждены, что разумны деревья и реки; дети видят личность в своих любимых игрушках, и, черт возьми, вчера я наорал на свой компьютер! Но речь, собственно, не идет о том, чтобы интеллектуальными усилиями выяснить, есть ли у чего-то психика, или прийти к заключению, что могло бы быть в этом психическом мире, — хотя это мы тоже делаем. Я говорю об интуитивном чутье, которое часто подводит нас, но иногда очень убедительно сообщает нам, что некий предмет прямо-таки излучает сознание.

Грациано Майкл - Наука сознания - Современная теория субъективного опыта

Пер. с англ. А. Петровой

М. : Альпина нон-фикшн, 2021, 254 с.

ISBN 9 78-5-00139-208-8

Грациано Майкл - Наука сознания - Современная теория субъективного опыта - Оглавление

Глава 1 Слон в комнате

Глава 2 Крабы и осьминоги

Глава 3 Централизованный интеллект лягушки

Глава 4 Кора головного мозга и сознание

Глава 5 Социальное сознание

Глава 6 Мастер Йода и Дарт Вейдер: как найти в мозге сознание?

Глава 7 Трудная проблема и другие точки зрения на сознание Трудная проблема и метапроблема Иллюзии и метафоры Фантомные конечности Глобальное рабочее пространство и кракен сознания Мышление высшего порядка Внимание и осознание Интегрированная информация

Глава 8 Машины, обладающие сознанием

Глава 9 Перенос личности на искусственные носители

Приложение. Как сконструировать сознательное восприятие зрительной информации

Примечания

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