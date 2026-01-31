Грант - Ночная сторона Эдема

Работу с Теневым Древом очень сложно систематизировать, т.к. оно имеет отношение к нашему подсознанию, к нашей подавленной части. Здесь уместен шаманский транс, интуитивные прозрения, образы сновидений, а не анализ и расчет. Это тонкая, призрачная материя, которая расползается в руках дотошного исследователя в сеть темных лабиринтов, наполненных устрашающими тенями и призраками, где разум в смятении отступает, и наши действия определяются только инстинктами.

В этой книге Кеннет Грант много внимания уделяет женским магическим качествам, определяемым «лунным потоком» или лунной кровью, раскрывая возможность использования табуированных флюидов, которые делают женщину идеальным проводником к темным межпространственным областям. Также автор развивает тему кал - оккультных вибраций или цветов, которые определяют все магические процессы, как на лицевой, так и на обратной стороне Древа, в микромире и макрокосме.

Можно сказать, что это «большие и малые эманации», составляющие энергетическую основу нашей вселенной. На протяжении человеческой истории, эти силы проходили сквозь призму верований и представлений народов различных этносов, что породило мифы и легенды, пантеоны богов и демонов. Грант постепенно распутывает этот клубок сведений, приводя читателя к убеждению, что существует подвижная основа энергетических связей между разрозненными на первый взгляд элементами. Что наш страх перед неизвестным и хаосом - это наш страх перед самим собой и той силой, что скрывается в самом корне нашего существа, ибо каждый человек - это Дверь в Бесконечность, где нет систем, правил и тихой гавани, и где воет ветер Ничто.

Ночная Сторона Эдема оставляет впечатление недосказанности и тайны, несмотря на подробные сведения и объяснения. Книга порождает вопросы.

Грант Кеннет - Ночная сторона Эдема

Харьков, Inverted Tree, 2013. - 332 с.

Грант Кеннет - Ночная сторона Эдема - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Часть I: Деревья бесконечности

Глава I Место Креста

Глава II Каббала Первичного Гнозиса

Глава III Свет, которого нет

Глава IV Дверь Смерти

Глава V За Столпом Преисподней

Глава VI Тератомы Тифона

Глава VII Идолы Меродаха

Глава VIIІ Подражатель Божественному

Глава IX Негативный путь

Глава X Знамение Маат

Глава XI Рот грифа

Глава XII Тифонианские тотемы тантр

Часть II: Туннели Сета

Введение

Глава I Ампродиас

Глава II Баратхиал

Глава III Гаргофиас

Глава IV Дагдагиэль

Глава V Хеметтерит

Глава VI Уриенс

ГлаваVII Замрадиэль

Глава VIII Харасит

Глава ІХТемфиот

Глава X Ямату

Глава XI Кургасиакс

Глава XII Лафкурсиакс

Глава XIII Малкунофат

Глава ХТУНиантиэль

Глава XV Саксаксалим

Глава XVI А’ано’нин

Глава XVII Парфакситас

Глава XVIII Цуфлифу

Глава XIX Кулилфи

Глава XX Рафлифу

Глава XXI Шалицу

Глава XXII Тантифаксат

Глоссарий

Библиография