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Грант - Ночная сторона Эдема

Грант - Ночная сторона Эдема
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Работу с Теневым Древом очень сложно систематизировать, т.к. оно имеет отношение к нашему подсознанию, к нашей подавленной части. Здесь уместен шаманский транс, интуитивные прозрения, образы сновидений, а не анализ и расчет. Это тонкая, призрачная материя, которая расползается в руках дотошного исследователя в сеть темных лабиринтов, наполненных устрашающими тенями и призраками, где разум в смятении отступает, и наши действия определяются только инстинктами.

В этой книге Кеннет Грант много внимания уделяет женским магическим качествам, определяемым «лунным потоком» или лунной кровью, раскрывая возможность использования табуированных флюидов, которые делают женщину идеальным проводником к темным межпространственным областям. Также автор развивает тему кал - оккультных вибраций или цветов, которые определяют все магические процессы, как на лицевой, так и на обратной стороне Древа, в микромире и макрокосме.

Можно сказать, что это «большие и малые эманации», составляющие энергетическую основу нашей вселенной. На протяжении человеческой истории, эти силы проходили сквозь призму верований и представлений народов различных этносов, что породило мифы и легенды, пантеоны богов и демонов. Грант постепенно распутывает этот клубок сведений, приводя читателя к убеждению, что существует подвижная основа энергетических связей между разрозненными на первый взгляд элементами. Что наш страх перед неизвестным и хаосом - это наш страх перед самим собой и той силой, что скрывается в самом корне нашего существа, ибо каждый человек - это Дверь в Бесконечность, где нет систем, правил и тихой гавани, и где воет ветер Ничто.

Ночная Сторона Эдема оставляет впечатление недосказанности и тайны, несмотря на подробные сведения и объяснения. Книга порождает вопросы.

Грант Кеннет - Ночная сторона Эдема

Харьков, Inverted Tree, 2013. - 332 с.

Грант Кеннет - Ночная сторона Эдема - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Часть I: Деревья бесконечности

  • Глава I Место Креста

  • Глава II Каббала Первичного Гнозиса

  • Глава III Свет, которого нет

  • Глава IV Дверь Смерти

  • Глава V За Столпом Преисподней

  • Глава VI Тератомы Тифона

  • Глава VII Идолы Меродаха

  • Глава VIIІ Подражатель Божественному

  • Глава IX Негативный путь

  • Глава X Знамение Маат

  • Глава XI Рот грифа

  • Глава XII Тифонианские тотемы тантр

Часть II: Туннели Сета

  • Введение

  • Глава I Ампродиас

  • Глава II Баратхиал

  • Глава III Гаргофиас

  • Глава IV Дагдагиэль

  • Глава V Хеметтерит

  • Глава VI Уриенс

  • ГлаваVII Замрадиэль

  • Глава VIII Харасит

  • Глава ІХТемфиот

  • Глава X Ямату

  • Глава XI Кургасиакс

  • Глава XII Лафкурсиакс

  • Глава XIII Малкунофат

  • Глава ХТУНиантиэль

  • Глава XV Саксаксалим

  • Глава XVI А’ано’нин

  • Глава XVII Парфакситас

  • Глава XVIII Цуфлифу

  • Глава XIX Кулилфи

  • Глава XX Рафлифу

  • Глава XXI Шалицу

  • Глава XXII Тантифаксат

Глоссарий

Библиография

Views 312
Rating 3.5 / 5
Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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