Существует обширный массив методов, разработанных для облегчения исследования других измерений, других уровней сознания. Их механизм и ограничения станет легче понять, если иметь ввиду, что такие методы являются просто концептуальными устройствами.

Магия, не меньше, чем наука, возвела эффективные барьеры, которые сдерживают людей, порой лучше оснащенных для проведения таких расследований, чем сами «специалисты». Художник, поэт, музыкант, сновидящий, чьи сны способны реализовать истину Великого Бессмысленного, иногда, лучше приспособлен для этого.

Четырнадцать областей Сехет-Аахру, двадцать две скор- лупы змея Клифот, тридцать Этиров, тридцать два Пути и Сефиры Древа Жизни, тридцать три градуса масонства, сорок три калас Круга Каула, пятьдесят Врат Бины, пятьдесят с половиной витков Кундалини, шестьдесят два Дэваты Тибетской Демчог Мандалы и т.д. и т.п., являются одними из наиболее известных разделов Магической Вселенной. Каждый раздел имеет свои формулы, своих хранителей, свои тайные знаки и пароли. Но торговцы тайной и их простофили, теряются в лабиринте путей, которые могут быть пройдены сравнительно легко через Тифонианские Туннели обратной стороны Древа Жизни. Преимущества этого подхода покажутся очевидными для всех, кроме непримиримых теоретиков, потому что когда лишаешься игры в классификацию бесконечных имен и атрибутов, ангелов, демонов, духов и т. д., оказываешься на краю великой пусто- ты, и не остается ничего иного, кроме как прыгнуть прямо в неизвестность. Как можно пытаться рационализировать чрезвычайно нерациональную ситуацию, пытаясь оценить подсознательное или Истинное желание нормами бодрствующего состояния? Склонность Разума классифицировать и анализировать может привести к потере существенных связей. Наша тема не может быть понята в глубине ментальных способностей, но она нуждается в своеобразной форме вдохновения, которую можно охарактеризовать как мгновенное прозрение сверхрационального порядка. Индусы называли его праджня. Без этого никакое количество объяснений не помогут проникнуть в так называемые тайны магии и мистики. Поэтому нам необходимо развивать не новую силу, но способность, которая оставалась в латентном состоянии у большинства людей в течение очень долгого времени. Она может быть возобновлена по формуле Лама, охватывающей все крайности и являющейся ключом ко многим дверям, так как она сочетает в себе совокупность опыта человека, постигаемого священным слогом АУМ.

Начальная буква слова Лам приписана Весам, уравновешиванию или вечернему фактору. В данном контексте вечер находится между днем — состоянием пробуждения в лице Хоруса — чья буква «А» — и глубокого сна, представленного буквой «Μ» (чандра-бинду), символизирующей ночное время и бога Сета. Поэтому формула Лама относится к Эону Маат и богам близнецам Сету/Хорусу. Таким образом, в Эон Хоруса, «Лам» предлагает самый прямой доступ ко всем измерениям, потому что бодрствующее состояние всегда находится в настоящем.

Кеннет Грант - За пределами Лиловой Зоны

Inverted Tree, 2018. – 368 с.

Кеннет Грант - За пределами Лиловой Зоны - Содержание

Предисловие и благодарности

Введение

1. Космическая связь

2. Масонские маски

3. Каула ритуалы Огненной Змеи — I

4. Каула ритуалы Огненной Змеи — II

5. Каула ритуалы Огненной Змеи —III

6. Ритуал Клетки К’рла

7. Огненная Змея и парасексуальный оргазм

8. Метафизика передачи

9. Тифонианские основы Мистерий Маат -1

10. Тифонианские основы Мистерий Маат - II

11. Тифонианские основы Мистерий Маат - III

12. Магический сын

13. Зеленый Ветер и Фиолетовая Река

14. Белый Всадник

Приложение I

Приложение II

Глоссарий

Библиография