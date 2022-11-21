Грэхэм - Кантор - Имена бесконечности

Летом 2004 года Лорена Грэхэма пригласил к себе в гости в московскую квартиру один известный математик, о котором ходил слух, что он исповедует имяславие, объявленное Русской Православной Церковью ересью. Математик дал понять, что он скрытый имяславец, и утверждал, что эта религиозная ересь сыграла важную роль в математике.

Грэхэм разыскал этого русского ученого по совету французского математика Жан-Мишеля Кантора, с которым тремя годами ранее начал дискуссию по вопросам религии и математики. Грэхэм, американский специалист по истории науки, давно знал, что интересные факты, касающиеся возникновения в начале ХХ века прославленной Московской математической школы, еще не достаточно изучены. Прочитав одну книгу Грэхэма, отсылавшую к таким фактам, Кантор немедленно с ним связался и сообщил, кое-что ему о них известно. Ученые встретились в 2002 году и к обоюдной радости обнаружили, что многое в их рассказах совпадает. Более того, Кантор сообщил Грэхэму, что эта история касается не только русских математиков, но и французских, а также математики в целом. По словам Кантора, в первые годы ХХ столетия математика испытала столь сильные противоречия, что математикам было чрезвычайно трудно понять, как двигаться дальше. Французы, лидировавшие в этой области науки, и русские, пытавшиеся перехватить у них первенство, предлагали разные способы решения одних и тех же проблем. Французы устраивали пылкие дискуссии и, благодаря Эмилю Борелю, Рене Бэру и Анри Лебегу, добились значительных успехов, но остались верны рационалистическим картезианским предпосылкам. Русские же, познакомившиеся на парижских семинарах с новейшей математикой, использовали мистический и интуитивный подходы, связанные с ересью имяславия, которую некоторые из них разделяли.

Мы оба стали внимательнее изучать историю, читать все, что удавалось найти, об истоках теории множеств во Франции и имяславия в России и искать в обеих странах людей, которые могли бы рассказать нам об этом больше. Поиск привел в Москву, к упомянутому русскому математику, который согласился рассказать Грэхэму об имяславии.

Лорен Грэхэм, Жан-Мишель Кантор - Имена бесконечности: правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве

СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 230 с. —доп. тираж 2013.

ISBN 978-5-94380-114-3

Лорен Грэхэм, Жан-Мишель Кантор - Имена бесконечности: правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве - Содержание

Введение

1. Штурм монастыря

2. Кризис в математике

3. Французская троица: Борель, Лебег, Бэр

4. Русская троица: Егоров, Лузин, Флоренский

5. Русская математика и мистицизм

6. Легендарная «Лузитания»

7. Судьбы русской троицы

8. «Лузитания» и ее последствия

9. Человек и математика: тогда и теперь

Приложение. Личный архив Лузина

Примечания

Иллюстрации

Указатель

Благодарности