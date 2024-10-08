Уже много лет я каждый день ищу воли Божьей. Великая радость — вставать каждое утро и знать, что Он — в моем сердце, не важно, что принесет этот день. Великая радость — каждый вечер размышлять об ушедшем дне, благодарить Его за Его верность, ощущать в душе Его мир. Великая радость — знать, что однажды, уже скоро, бремя этой жизни упадет с плеч, и когда я проснусь, то увижу Его!

Размышляя о Божьей любви, я прежде всего вспоминаю Его благодеяния, оказанные мне. Я тотчас осознаю, что даже в трудных обстоятельствах, даже когда мой путь был смутным и неясным, Бог всегда окружал меня Своей любовью. Божья любовь столь же действенна и столь же сильна во тьме, как и при свете. И в этом залог нашей надежды!

Каждый день я обращаюсь к Библии, чтобы найти в ней слова силы и мудрости на предстоящий день и надежду в будущем Эти слова сопровождали меня в дни благополучия и неудач — в радости и горе, в здоровье и болезни, в торжестве и разочаровании. Божье Слово может стать и вашим спутником

Пусть Бог воодушевит вас через предлагаемые здесь ежедневные молитвенные размышления и укрепит вашу надежду. Пусть они подвигнут вас к более полной ежедневной жизни для Христа, к доверию Его великой любви — не важно, что ждет вас на жизненном пути.

Билли Грэм – Библейские чтения на каждый день – Слова мудрости и веры

Христианский центр «Возрождение» ЕХБ, 2005. – 409 с.

Билли Грэм – Библейские чтения на каждый день – Содержание

Выражение признательности

Предисловие

Библейские чтения на каждый день Январь – Декабрь

Путь к познанию Бога

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Вера в Бога

Вера же есть осуществление ожидаемого...

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ, 11:1

У веры должен быть предмет. Мы не просто верим. Мы можем верить во что-то или верить кому-то. Верить просто так совершенно бессмысленно.

У христианина есть только один предмет веры — живой Бог. Любая другая вера несущественна, нереальна и даже обманчива. Мы верим в Бога, который сотворил мир и пришел на землю в лице Своего Сына Иисуса Христа. Мы верим во Христа — нашего единственного Спасителя. В Библии сказано: «Чрез Него [вы уверовали] в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1 Пет 1:21).

Сегодня люди принимают на веру самые разнообразные идеи и мировоззрения от астрологии и спиритизма до науки и гуманизма. Но Бог открывается нам только во Христе; только Христос может преодолеть пропасть между нами и Богом — пропасть, возникшую из-за греха. Не обманывайся. Только Христос достоин твоей веры!