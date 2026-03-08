Книга Билли Грэма «Четыре всадника Апокалипсиса» представляет собой глубокое эсхатологическое исследование шестой главы Книги Откровения, в которой автор анализирует пророческие образы, символизирующие грядущие мировые потрясения. Грэм подчеркивает, что эти всадники — не просто пугающие видения древнего пророка, а духовные и исторические силы, которые уже сегодня активно формируют облик нашей цивилизации. Автор ставит задачу пробудить современное общество от моральной летаргии, указывая на то, что тени этих всадников ложатся на заголовки сегодняшних новостей, предвещая приближение финала человеческой истории.

В содержательной части труда автор последовательно разбирает значение каждого всадника: белого (лжемир и антихрист), рыжего (войны и насилие), вороного (голод и экономический хаос) и бледного (смерть и болезни). Грэм подробно останавливается на том, как технический прогресс и глобализация, вместо обещанного процветания, парадоксальным образом усиливают разрушительное действие этих сил. Он анализирует причины глобальной нестабильности, подчеркивая, что корень всех бед лежит в греховной природе человека и его попытке построить мир без Бога. При этом автор неизменно переводит взгляд читателя с ужасов Апокалипсиса на величественную фигуру Грядущего Христа.

Книга написана в характерном для Билли Грэма пророческом, но исполненном надежды стиле. Автор не ставит целью просто запугать читателя картинами грядущих судов; его главная цель — призвать к духовному приготовлению и личному покаянию. Грэм утверждает, что для тех, кто находится «во Христе», приближение всадников является не поводом для паники, а сигналом о близости окончательного избавления и установления Божьего Царства. Труд служит мощным напоминанием о суверенной власти Творца над ходом истории и призывает каждого человека сделать выбор в пользу вечности, пока еще звучит Божий призыв к примирению.

ISBN 5-87468-008-х

Издательство «Паломник»

Билли Грэм - Четыре всадника Апокалипсиса - Содержание

Введение

От автора

Современная притча