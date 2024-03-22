Грэм-Лотц Анна - Видение Его славы
21 марта 1994 года. Столица Сомали Могадишо. Молодой человек крутит педали велосипеда, торопясь на работу. В маленькой, одинокой христианской общине он считается самым выдающимся. Он учится на заочном отделении семинарии и посвящает жизнь молодежи, наставляя ее в вере. У него есть мечта: он хочет, чтобы в Сомали была большая и сильная христианская церковь. Благодаря его энтузиазму, одаренности и исполненному Святым Духом руководству община питает большие надежды на численный рост и возрастание влияния на народ.
...Но тем ранним мартовским утром двое мотоциклистов подъехали к молодому христианину и одной пулей отправили его в вечность.
Вследствие этого безжалостного убийства молодая жена осталась без мужа, а годовалый сын - без отца. Мать и сын, возможно, столкнутся с чувством опустошения, недоумения: как такое могло случиться, ведь он так верил в Бога?! Он сам когда-то привел жену к Господу. После того как она открыто исповедала веру в Христа, вся ее родня отвернулась от нее. Теперь, после смерти мужа, она осталась одна, не имея никакой поддержки.
Не только семья молодого человека, но и церковь, и все христианское движение в Сомали находились под угрозой... Пошатнулись основы веры.
Есть ли надежда на будущее для этой молодой женщины и ее ребенка? Есть ли надежда на будущее для Церкви в Сомали? Они сражаются, чтобы собрать и склеить осколки своих жизней, вновь соединить их... А вы? Случалось ли вам переживать трагедию?
Приходилось ли сталкиваться с неожиданным поворотом в жизни? Есть ли надежда для вас, для вашего будущего?
Когда жизнь неимоверно тяжела, чтобы выносить ее...
Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи...
Когда зло торжествует и празднует победу над добром...
Когда сатана одерживает верх...
Когда все выходит из-под контроля...
Когда смерть орудует своим жалом и победа, кажется, за ней...
...есть ли хоть какая-нибудь надежда на будущее?
Книга Откровение решительно отвечает: «Да!»
Когда звезды падают с неба...
Когда горы обрушиваются в море...
Когда демоны захватывают землю...
Когда кровь убитых и замученных льется рекой...
Когда даже самый ужасный ночной кошмар, который только можно себе представить, становится реальностью...
...есть одна чудесная, сияющая, твердая надежда на будущее, и имя ее - Иисус!
Основная цель книги Откровение - дать надежду христианам, которых бросают на съедение львам, распинают на крестах, сжигают на кострах или кидают в кипящую воду. Ее написал человек, пострадавший «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Она предназначалась поколению, которому надлежало испытать то, о чем Иисус говорил: «...тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет».
Анна Грэм-Лотц - Видение Его славы - Обретение надежды через Откровение Иисуса Христа
- Луцк: РО МКФ «Христианская жизнь», 2005. - 408 с.
ISBN 966-8481-59-3
Анна Грэм-Лотц - Видение Его славы – Содержание
Мое приношение... и благодарность Введение
- 1. Надежда, когда вы подавлены ничтожностью своей жизни
- 2. Надежда, когда вы подавлены величиной ваших проблем
- 3. Надежда, когда вы введены в заблуждение своей значимостью
- 4. Надежда, когда вы введены в заблуждение своей незначительностью
- 5. Надежда, когда вы подавлены тем, что неправедные составляют большинство
- 6. Надежда, когда вы подавлены тем, что праведные составляют меньшинство
- 7. Надежда, когда вы страдаете из-за злодеяний и пагубных поступков
- 8. Надежда, когда вы страдаете из-за дурных сообществ и союзов сил зла
- 9. Надежда, когда вы побеждены жизнью
- 10. Надежда, когда вы побеждены смертью
Надежда, воспламеняющая сердца
Примечания
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