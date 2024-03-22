Грэм-Лотц Анна - Видение Его славы

21 марта 1994 года. Столица Сомали Могадишо. Молодой человек крутит педали велосипеда, торопясь на работу. В маленькой, одинокой христианской общине он считается самым выдающимся. Он учится на заочном отделении семинарии и посвящает жизнь молодежи, наставляя ее в вере. У него есть мечта: он хочет, чтобы в Сомали была большая и сильная христианская церковь. Благодаря его энтузиазму, одаренности и исполненному Святым Духом руководству община питает большие надежды на численный рост и возрастание влияния на народ.

...Но тем ранним мартовским утром двое мотоциклистов подъехали к молодому христианину и одной пулей отправили его в вечность.

Вследствие этого безжалостного убийства молодая жена осталась без мужа, а годовалый сын - без отца. Мать и сын, возможно, столкнутся с чувством опустошения, недоумения: как такое могло случиться, ведь он так верил в Бога?! Он сам когда-то привел жену к Господу. После того как она открыто исповедала веру в Христа, вся ее родня отвернулась от нее. Теперь, после смерти мужа, она осталась одна, не имея никакой поддержки.

Не только семья молодого человека, но и церковь, и все христианское движение в Сомали находились под угрозой... Пошатнулись основы веры.

Есть ли надежда на будущее для этой молодой женщины и ее ребенка? Есть ли надежда на будущее для Церкви в Сомали? Они сражаются, чтобы собрать и склеить осколки своих жизней, вновь соединить их... А вы? Случалось ли вам переживать трагедию?

Приходилось ли сталкиваться с неожиданным поворотом в жизни? Есть ли надежда для вас, для вашего будущего?

Когда жизнь неимоверно тяжела, чтобы выносить ее...

Когда с хорошими людьми случаются плохие вещи...

Когда зло торжествует и празднует победу над добром...

Когда сатана одерживает верх...

Когда все выходит из-под контроля...

Когда смерть орудует своим жалом и победа, кажется, за ней...

...есть ли хоть какая-нибудь надежда на будущее?

Книга Откровение решительно отвечает: «Да!»

Когда звезды падают с неба...

Когда горы обрушиваются в море...

Когда демоны захватывают землю...

Когда кровь убитых и замученных льется рекой...

Когда даже самый ужасный ночной кошмар, который только можно себе представить, становится реальностью...

...есть одна чудесная, сияющая, твердая надежда на будущее, и имя ее - Иисус!

Основная цель книги Откровение - дать надежду христианам, которых бросают на съедение львам, распинают на крестах, сжигают на кострах или кидают в кипящую воду. Ее написал человек, пострадавший «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Она предназначалась поколению, которому надлежало испытать то, о чем Иисус говорил: «...тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет».

Анна Грэм-Лотц - Видение Его славы - Обретение надежды через Откровение Иисуса Христа

- Луцк: РО МКФ «Христианская жизнь», 2005. - 408 с.

ISBN 966-8481-59-3

Анна Грэм-Лотц - Видение Его славы – Содержание

Мое приношение... и благодарность Введение

1. Надежда, когда вы подавлены ничтожностью своей жизни

2. Надежда, когда вы подавлены величиной ваших проблем

3. Надежда, когда вы введены в заблуждение своей значимостью

4. Надежда, когда вы введены в заблуждение своей незначительностью

5. Надежда, когда вы подавлены тем, что неправедные составляют большинство

6. Надежда, когда вы подавлены тем, что праведные составляют меньшинство

7. Надежда, когда вы страдаете из-за злодеяний и пагубных поступков

8. Надежда, когда вы страдаете из-за дурных сообществ и союзов сил зла

9. Надежда, когда вы побеждены жизнью

10. Надежда, когда вы побеждены смертью

Надежда, воспламеняющая сердца

Примечания