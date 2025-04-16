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Гренвилл - И начав от Моисея

И начав от Моисея - Гренвилл Дж.
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, Homiletics
Книга представляет собой путеводитель, который поможет современным проповедникам в составлении объяснительных проповедей на основе ветхозаветных текстов.

Гренвилл Дж. P. Кент, Пол Дж. Кисслинг и Лоуренс А. Тернер - И начав от Моисея...

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2012. — 260 с.
ISBN 978-5-905340-04-8

Гренвилл Дж. P. Кент, Пол Дж. Кисслинг и Лоуренс А. Тернер - И начав от Моисея - Содержание

  • Введение - Гренвилл Дж. Р. Кент, Пол Дж. Кисслинг и Лоуренс А. Тернер
  • 1. Проповедь по повествованиям: сюжет - Лоуренс А. Тернер
  • 2. Проповедь по повествованиям: персонажи - Пол Дж. Кисслинг
  • 3. Проповедь по книгам Закона - Кристофер Дж. X. Райт
  • 4. Проповедь по плачам - Фередико Дж. Виланьюева
  • 5. Проповедь по гимнам хвалы - Дэвид Дж. Фёрт
  • 6. Проповедь по книгам мудрости - Тремпер Лонгман III
  • 7. Проповедь по Песне Песней - Гренвилл Дж. Р. Кент
  • 8. Проповедь по книге Иисайи - Х.Г.М. Уильямсон
  • 9. Проповедь по книге Иезекииля - Даниил И. Блок
  • 10. Проповедь по апокалиптическим текстам - Эрнест К. Лукас
  • 11. Проповедь по малым пророкам - Алисон По
  • 12. Проповедь по трудным текстам - Гордон Дж. Уэнхам
  • 13. Проповедь о Христе по ветхозаветным текстам - РУЛ. Моберли

Гренвилл Дж. P. Кент, Пол Дж. Кисслинг и Лоуренс А. Тернер - И начав от Моисея - Введение

Иисус начал именно с Ветхого Завета — с Моисея и Пророков, — чтобы Его озадаченные друзья увидели связь между еврейскими Священными Текстами и пришествием Христа. И сердце современных читателей, без сомнения, также зажжется, если только они услышат Его голос, доносящийся из собрания этих разнообразных, древних, экзотических, вечно пленяющих своей красотой и предельно откровенных по отношению к читателю библейских книг Ветхого Завета.
Если вы — вечно занятый священник или пастор, старейшина или учитель поместной церкви, то эта книга, как мы надеемся, поспособствует тому, чтобы вы начали использовать в вашем труде те так часто пренебрегаемые 78% Библии, и продемонстрирует их применимость и важность в жизни современного христианина.
Книга в доступной форме излагает взгляды современного христианского богословия. Но цель ее не в том, чтобы облачить вас в чужие доспехи, а в том, чтобы предложить вам обзор полезных подходов и разбор вопросов, которые вы сможете использовать, готовя проповеди по Ветхому Завету. Здесь даются практические советы, которые помогут вам лучше понять идеи Ветхого Завета, подчеркивается жанровая окраска ветхозаветных книг, рассказывается о том, как донести ветхозаветные темы современному человеку.
Каждая глава включает теоретическую часть и применение в виде краткого конспекта проповеди.
Эта книга не похожа на большинство комментариев к Ветхому Завету, внимательно рассматривающих текст, но при этом не переходящих границы эпохи древнего мира. С другой стороны, эта книга также отличается от большинства книг по гомилетике, рассказывающих в основном о технике чтения проповеди, при этом поверхностно рассматривающих разбор текста. Наш выбор пал именно на эту группу авторов, потому что все они — не только прекрасные богословы, но практикующие проповедники, регулярно
сталкивающиеся с необходимостью несения ветхозаветных идей современной аудитории — задачей трудной, но также и радостной. Их всецело захватывает мир древних текстов, но они, в не меньшей степени, глубоко обеспокоены вопросом правильного составления проповедей по Ветхому Завету. Эти люди проповедуют и преподают в странах Северной и Южной Америки, Африки, Австралии, Великобритании, Западной и Восточной Европы, в Гонконге, Филиппинах и на Ближнем Востоке — то есть на всех континентах, кроме Антарктиды — а также являются представителями самого широкого спектра церковных традиций, а потому могут предложить вам самые передовые перспективы современной богословской мысли.
Ветхий Завет представлен читателю в виде единой связанной истории, а потому книга начинается с двух глав, разбирающих вопросы повествовательного жанра — сюжет и описание характеров. Следующая глава рассказывает о принципах составления проповедей по Торе. Отдельная глава рассматривает проповедь по книгам мудрости, приводя примеры из книги Притчей, книги Иова и особенно книги Екклесиаста. Мы также снимаем запреты с чтения проповедей по Песне Песней, подчеркивая уникальный жанр этого произведения. В главе о псалмах обсуждается проповедь, конечно же, по псалмам хвалы, но также и по печально забытым псалмам-плачам. Внимание уделено и пророкам: классическим пророкам, таким как Исайя, апокалиптическим — таким как Даниил и Иезекииль и малым — таким как Софония. И в конце мы затрагиваем два важных вопроса: как составлять проповеди по трудным отрывкам, и как проповедовать Христа, на основе ветхозаветных отрывков.
Views 1 587
Rating 4.9 / 5
Added 16.04.2025
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.9/5 (16)

Comments (7 comments)

S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!
O
Odissey8 1 year ago

Доброго времени суток! 
А как найти данную книгу? 
E
esxatos 1 year ago

https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
A
Alex13 5 years ago

Спасибо!
G
Goodman777 8 years ago

Доброго времени суток, проверте плиз...., ссылка не открывается
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
H
hristianin 13 years ago
Спасибо.Очень оперативно.Молодцы!

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