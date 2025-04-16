Книга представляет собой путеводитель, который поможет современным проповедникам в составлении объяснительных проповедей на основе ветхозаветных текстов.

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2012. — 260 с.

Иисус начал именно с Ветхого Завета — с Моисея и Пророков, — чтобы Его озадаченные друзья увидели связь между еврейскими Священными Текстами и пришествием Христа. И сердце современных читателей, без сомнения, также зажжется, если только они услышат Его голос, доносящийся из собрания этих разнообразных, древних, экзотических, вечно пленяющих своей красотой и предельно откровенных по отношению к читателю библейских книг Ветхого Завета.

Если вы — вечно занятый священник или пастор, старейшина или учитель поместной церкви, то эта книга, как мы надеемся, поспособствует тому, чтобы вы начали использовать в вашем труде те так часто пренебрегаемые 78% Библии, и продемонстрирует их применимость и важность в жизни современного христианина.

Книга в доступной форме излагает взгляды современного христианского богословия. Но цель ее не в том, чтобы облачить вас в чужие доспехи, а в том, чтобы предложить вам обзор полезных подходов и разбор вопросов, которые вы сможете использовать, готовя проповеди по Ветхому Завету. Здесь даются практические советы, которые помогут вам лучше понять идеи Ветхого Завета, подчеркивается жанровая окраска ветхозаветных книг, рассказывается о том, как донести ветхозаветные темы современному человеку.

Каждая глава включает теоретическую часть и применение в виде краткого конспекта проповеди.

Эта книга не похожа на большинство комментариев к Ветхому Завету, внимательно рассматривающих текст, но при этом не переходящих границы эпохи древнего мира. С другой стороны, эта книга также отличается от большинства книг по гомилетике, рассказывающих в основном о технике чтения проповеди, при этом поверхностно рассматривающих разбор текста. Наш выбор пал именно на эту группу авторов, потому что все они — не только прекрасные богословы, но практикующие проповедники, регулярно

сталкивающиеся с необходимостью несения ветхозаветных идей современной аудитории — задачей трудной, но также и радостной. Их всецело захватывает мир древних текстов, но они, в не меньшей степени, глубоко обеспокоены вопросом правильного составления проповедей по Ветхому Завету. Эти люди проповедуют и преподают в странах Северной и Южной Америки, Африки, Австралии, Великобритании, Западной и Восточной Европы, в Гонконге, Филиппинах и на Ближнем Востоке — то есть на всех континентах, кроме Антарктиды — а также являются представителями самого широкого спектра церковных традиций, а потому могут предложить вам самые передовые перспективы современной богословской мысли.

Ветхий Завет представлен читателю в виде единой связанной истории, а потому книга начинается с двух глав, разбирающих вопросы повествовательного жанра — сюжет и описание характеров. Следующая глава рассказывает о принципах составления проповедей по Торе. Отдельная глава рассматривает проповедь по книгам мудрости, приводя примеры из книги Притчей, книги Иова и особенно книги Екклесиаста. Мы также снимаем запреты с чтения проповедей по Песне Песней, подчеркивая уникальный жанр этого произведения. В главе о псалмах обсуждается проповедь, конечно же, по псалмам хвалы, но также и по печально забытым псалмам-плачам. Внимание уделено и пророкам: классическим пророкам, таким как Исайя, апокалиптическим — таким как Даниил и Иезекииль и малым — таким как Софония. И в конце мы затрагиваем два важных вопроса: как составлять проповеди по трудным отрывкам, и как проповедовать Христа, на основе ветхозаветных отрывков.