Библейское повествование, служащее предметом настоящего комментария, охватывает период почти в четыре столетия в истории Израиля и Иуды: со смерти царя Давида и восшествия на престол Соломона незадолго до середины X в. до Р.Х., до падения Иерусалима и монархии в Иудее перед лицом вавилонской армии в 587 или 586 гг. до Р.Х. Знакомое деление этой истории на две книги - 3 и 4 Книги Царств, - не восходит к оригиналу, а сделано для удобства членения таких больших повествований, как 1 и 2 Книги Царств и Книги Паралипоменон.

Более целесообразным было бы деление материала на три почти равные части: первая часть - до 3 Цар. 16, вторая - до 4 Цар., 10, то есть, рассматривать долгое повествование об Илий/Елисее, начинающееся в 3 Цар., 17, как самостоятельную центральную часть. Можно также сделать разделение на три части с политической точки зрения: история о едином царстве и единой монархии заканчивается в 3 Цар, 12, когда Ровоам отторг Израиля: до 4 Цар. 17 Израиль и Иуда рассматриваются отдельно, а в последних восьми главах (4 Цар. 18-25) Иуда остается единственной независимой частью выжившего народа Яхве.

А. Грейм Аульд - Комментарии к книгам Ветхого Завета - Третья книга Царств. Четвертая книга Царств

Том 8

Одесса : «Черноморье» ВСБ, 1993 г. - 160 с.

А. Грейм Аульд - Третья книга Царств - Четвертая книга Царств - Содержание