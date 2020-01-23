Начало русской истории, как известно, обыкновенно связывают с началом Киевского рус­окого государства в конце IX века нашей эры, хотя и признают, что руссие племена, создавшие это государство, существовапи еще ранее /Платонов, Кточевский и другие/. При таком по­нимании русской истории, обнимающей 1000 пос­ледних лет, оказывалось, что сравнительно не­ большие европейские народы, как Греки и Римляне, имели богатую событиями историю, начав­шуюся почти за 1000 лет до Р. Х., а большой русский народ не имел подобной истории, хотя его многочисленность, распространение по обширной сравнительно территории при самом началe Киевского русского rооударства ясно свидетельствуют о том, Что русский народ до на­чала Киевского русского государства существо­вал довольно продолжительное время, в течение коего пpoизошлo размещение и расселение ero по обширной территории, занимаемой им в хонце IX века при начале Киевского русскогоro гоударства.

Александр Григорьев - Древняя история восточных русских славян до начала образования киевского русского государства (1700 до Р.Х. —882 по Р.Х.)

г. Прага,1945 г. - 76 с.

Александр Григорьев - Древняя история восточных русских славян до начала образования киевского русского государства (1700 до Р.Х. —882 по Р.Х.) - Содержание

Начальный период Восточных Славян

Разделение Восточных Славян на две части

Западная часть Восточных Славян

Восточная часть Востояных Славян

Общие имена всех Восточных Славян

Периоды руссого народного языка

Александр Григорьев - Древняя история восточных русских славян до начала образования киевского русского государства (1700 до Р.Х. —882 по Р.Х.) - Предисловие

Более ранняя история Восточных русских Славян восстанавливаетсл только при помощи археологии и истории русского народного языка. По их данным, до своего распадения около 547 года до Р.Х. на 3 части Восточные Славяне состовляли приблизительно с 2700 до 1700 года пред Р.Х. одно целое, пользоваевшееся т.н. " трипольской" культурой, которая состовляла только северную часть общей культуры Восточных и Южных Славян. Жившие же уже отдельно от их предков Западные Славяне пользовались в то время т. н. "унетицкой" 1900-1500г.г. и "лужицкой" 1400- 500г.г. до Р.Х. культурами.