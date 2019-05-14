Григоревъ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка
Церковно-славянскій языкъ по своему происхожденію — Солунскій говоръ македонскаго нарѣчія болгарскаго языка. Долгое время онъ былъ литературнымъ почти всѣхъ славянъ и игралъ у нихъ такую же роль, какъ греческій литературный у грековъ, а латинскій литературный у романскихъ и нѣмецкихъ народовъ. Онъ былъ такимъ образомъ однимъ изъ трехъ литературныхъ языковъ всей Европы.
Литературнымъ этотъ языкъ сталъ благодаря тому, что на него святые братья Константинъ (въ монашествѣ Кириллъ) и Меѳодій, родившіеся въ Солупѣ, начали въ 863 году переводить книги Священнаго Писанія п богослужебныя. Въ Моравіи, куда они были приглашены для проповѣди христіанства на славянскомъ языкѣ, имъ помогали ихъ моравскіе ученики. Переводческую дѣятельность свв. Константина-Кирилла и Меѳодія продолжали потомъ въ Болгаріи, а затѣмъ на Руси. Позже на немъ писали и свѣтскія сочиненія. Въ Моравіи, Чехіи, Словакіи и Польшѣ церковно славянскій языкъ былъ вытѣсненъ изъ богослуженія латинскимъ языкомъ, но уцѣлѣлъ въ качествѣ богослужебнаго языка у сербо-хорватовъ, болгаръ и русскихъ.
Литературнымъ этотъ языкъ сталъ благодаря тому, что на него святые братья Константинъ (въ монашествѣ Кириллъ) и Меѳодій, родившіеся въ Солупѣ, начали въ 863 году переводить книги Священнаго Писанія п богослужебныя. Въ Моравіи, куда они были приглашены для проповѣди христіанства на славянскомъ языкѣ, имъ помогали ихъ моравскіе ученики. Переводческую дѣятельность свв. Константина-Кирилла и Меѳодія продолжали потомъ въ Болгаріи, а затѣмъ на Руси. Позже на немъ писали и свѣтскія сочиненія. Въ Моравіи, Чехіи, Словакіи и Польшѣ церковно славянскій языкъ былъ вытѣсненъ изъ богослуженія латинскимъ языкомъ, но уцѣлѣлъ въ качествѣ богослужебнаго языка у сербо-хорватовъ, болгаръ и русскихъ.
Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка
Тисненіе первое,
Возттанвлєнной Исторической Цєрковной Типографіи,1938 г.
Краткая грамматика Церковно-славянского языка
Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка - Содержание
Часть первая. ЗВУКИ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО ЯЗЫКА
I. Звуки церковно - славянскаго языка и передача ихъ на письмѣ
I. Звуки церковно - славянскаго языка и передача ихъ на письмѣ
- § 1. Дѣленіе звуковъ. Дѣленіе гласныхъ
- § 2. Дѣленіе согласныхъ
- §. 3. Кириллица; особенности въ употребленіи нѣкоторыхъ буквъ
- § 4. Надстрочные знаки
- § 5. Числовое значеніе буквъ
- § 6. Знаки препинанія
II. Измѣненіе звуковъ церковно-славянскаго языка
- § 7. Измѣненіе звуковъ
- § 8. Чередованіе гласныхъ
- § 9. Измѣненіе согласныхъ
- § 10. Измѣненіе группъ согласныхъ
Часть вторая СЛОВА
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ
- § 11. Опредѣленіе понятія „слово"
- § 12. Виды словъ по составу
- § 13. Виды словъ по значенію
II. ИЗМѢНЯЕМЫЯ СЛОВА (ЧАСТИ РѢЧИ)
Имя существительное
Имя существительное
- § 14. Предметы и ихъ виды
- § 15. Имена существительныя. Виды ихъ
- § 16. Родъ и число существительныхъ
- § 17. Падежи
- § 18. Склоненіе
Первое склоненіе:
- § 19. Образцы перваго склоненія
- § 20. Особенности перваго склоненія
Второе склоненіе
- § 21. Образцы второго склоненія
- § 22. Особенности второго склоненія
Третье склоненіе:
- § 23. Образцы третьяго склоненія
- § 24. Особенности третьяго склоненія
Четвертое склоненіе:
- §25. Образцы четвертаго склоненія
- § 26. Особенности четвертаго склоненія
- § 27 Склоненіе краткой формы прилагательныхъ и причастій
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