Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Григоревъ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка

Григоревъ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Educational
Церковно-славянскій языкъ по своему происхожденію — Солунскій говоръ македонскаго нарѣчія болгарскаго языка. Долгое время онъ былъ литературнымъ почти всѣхъ славянъ и игралъ у нихъ такую же роль, какъ греческій литературный у грековъ, а латинскій литературный у романскихъ и нѣмецкихъ народовъ. Онъ былъ такимъ образомъ однимъ изъ трехъ литературныхъ языковъ всей Европы.

Литературнымъ этотъ языкъ сталъ благодаря тому, что на него святые братья Константинъ (въ монашествѣ Кириллъ) и Меѳодій, родившіеся въ Солупѣ, начали въ 863 году переводить книги Священнаго Писанія п богослужебныя. Въ Моравіи, куда они были приглашены для проповѣди христіанства на славянскомъ языкѣ, имъ помогали ихъ моравскіе ученики. Переводческую дѣятельность свв. Константина-Кирилла и Меѳодія продолжали потомъ въ Болгаріи, а затѣмъ на Руси. Позже на немъ писали и свѣтскія сочиненія. Въ Моравіи, Чехіи, Словакіи и Польшѣ церковно славянскій языкъ былъ вытѣсненъ изъ богослуженія латинскимъ языкомъ, но уцѣлѣлъ въ качествѣ богослужебнаго языка у сербо-хорватовъ, болгаръ и русскихъ.

Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка

Тисненіе первое,
Возттанвлєнной Исторической Цєрковной Типографіи,1938 г.
Краткая грамматика Церковно-славянского языка

Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка - Содержание

Часть первая. ЗВУКИ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО ЯЗЫКА
I. Звуки церковно - славянскаго языка и передача ихъ на письмѣ
  • § 1. Дѣленіе звуковъ. Дѣленіе гласныхъ
  • § 2. Дѣленіе согласныхъ
  • §. 3. Кириллица; особенности въ употребленіи нѣкоторыхъ буквъ
  • § 4. Надстрочные знаки
  • § 5. Числовое значеніе буквъ
  • § 6. Знаки препинанія
II. Измѣненіе звуковъ церковно-славянскаго языка
  • § 7. Измѣненіе звуковъ
  • § 8. Чередованіе гласныхъ
  • § 9. Измѣненіе согласныхъ
  • § 10. Измѣненіе группъ согласныхъ
страница книгиЧасть вторая СЛОВА
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ
  • § 11. Опредѣленіе понятія „слово"
  • § 12. Виды словъ по составу
  • § 13. Виды словъ по значенію
II. ИЗМѢНЯЕМЫЯ СЛОВА (ЧАСТИ РѢЧИ)
Имя существительное
  • § 14. Предметы и ихъ виды
  • § 15. Имена существительныя. Виды ихъ
  • § 16. Родъ и число существительныхъ
  • § 17. Падежи
  • § 18. Склоненіе
Первое склоненіе:
  • § 19. Образцы перваго склоненія
  • § 20. Особенности перваго склоненія
Второе склоненіе
  • § 21. Образцы второго склоненія
  • § 22. Особенности второго склоненія
Третье склоненіе:
  • § 23. Образцы третьяго склоненія
  • § 24. Особенности третьяго склоненія
Четвертое склоненіе:
  • §25. Образцы четвертаго склоненія
  • § 26. Особенности четвертаго склоненія
  • § 27 Склоненіе краткой формы прилагательныхъ и причастій
Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 14.05.2019
Author denpon
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books