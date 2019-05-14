Церковно-славянскій языкъ по своему происхожденію — Солунскій говоръ македонскаго нарѣчія болгарскаго языка. Долгое время онъ былъ литературнымъ почти всѣхъ славянъ и игралъ у нихъ такую же роль, какъ греческій литературный у грековъ, а латинскій литературный у романскихъ и нѣмецкихъ народовъ. Онъ былъ такимъ образомъ однимъ изъ трехъ литературныхъ языковъ всей Европы.



Литературнымъ этотъ языкъ сталъ благодаря тому, что на него святые братья Константинъ (въ монашествѣ Кириллъ) и Меѳодій, родившіеся въ Солупѣ, начали въ 863 году переводить книги Священнаго Писанія п богослужебныя. Въ Моравіи, куда они были приглашены для проповѣди христіанства на славянскомъ языкѣ, имъ помогали ихъ моравскіе ученики. Переводческую дѣятельность свв. Константина-Кирилла и Меѳодія продолжали потомъ въ Болгаріи, а затѣмъ на Руси. Позже на немъ писали и свѣтскія сочиненія. Въ Моравіи, Чехіи, Словакіи и Польшѣ церковно славянскій языкъ былъ вытѣсненъ изъ богослуженія латинскимъ языкомъ, но уцѣлѣлъ въ качествѣ богослужебнаго языка у сербо-хорватовъ, болгаръ и русскихъ.



Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка Тисненіе первое, Возттанвлєнной Исторической Цєрковной Типографіи,1938 г. Краткая грамматика Церковно-славянского языка Григоревъ Александръ - Краткая грамматика Церковно-славянского языка - Содержание Часть первая. ЗВУКИ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО ЯЗЫКА

I. Звуки церковно - славянскаго языка и передача ихъ на письмѣ § 1. Дѣленіе звуковъ. Дѣленіе гласныхъ

§ 2. Дѣленіе согласныхъ

§. 3. Кириллица; особенности въ употребленіи нѣкоторыхъ буквъ

§ 4. Надстрочные знаки

§ 5. Числовое значеніе буквъ

§ 6. Знаки препинанія II. Измѣненіе звуковъ церковно-славянскаго языка § 7. Измѣненіе звуковъ

§ 8. Чередованіе гласныхъ

§ 9. Измѣненіе согласныхъ

§ 10. Измѣненіе группъ согласныхъ Часть вторая СЛОВА

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ СВѢДѢНІЯ § 11. Опредѣленіе понятія „слово"

§ 12. Виды словъ по составу

§ 13. Виды словъ по значенію II. ИЗМѢНЯЕМЫЯ СЛОВА (ЧАСТИ РѢЧИ)

Имя существительное § 14. Предметы и ихъ виды

§ 15. Имена существительныя. Виды ихъ

§ 16. Родъ и число существительныхъ

§ 17. Падежи

§ 18. Склоненіе Первое склоненіе: § 19. Образцы перваго склоненія

§ 20. Особенности перваго склоненія Второе склоненіе § 21. Образцы второго склоненія

§ 22. Особенности второго склоненія Третье склоненіе: § 23. Образцы третьяго склоненія

§ 24. Особенности третьяго склоненія Четвертое склоненіе: §25. Образцы четвертаго склоненія

§ 26. Особенности четвертаго склоненія

§ 27 Склоненіе краткой формы прилагательныхъ и причастій