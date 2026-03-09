Григорий Богослов - Догматические поэмы
Книга впервые представляет русскому читателю сравнительно большой массив поэтических текстов св. Григория Богослова, переведенных размером подлинника. Тексты сопровождены комментариями и обстоятельной статьей, посвященной философско-богословской проблематике времен IV в. н. э. — первого века существования имперского христианства в Средиземноморье.
Григорий Богослов - Догматические поэмы
Перевод Т. Г. Сидаша. — СПб. : Нестор-История, 2012. - 180 с.
ISBN 9-785-90598-652-9
Григорий Богослов - Догматические поэмы - Содержание
1. Об Отце
2. О Сыне
3. О Святом Духе
4. О космосе
5. О промысле
6. О том же самом [т. е. о Промысле]
7. Об умных сущностях
8. О душе
9. О заветах и явлении Христа
10. Против Аполлинария о вочеловечении
11.О вочеловечении
12. О неподдельных книгах боговдохновенного Писания
13. Патриархи, сыны Якова
14. Казни египетские
15. Декалог Моисея
16. О чудесах Ильи пророка и Елисея
17. Эпиграмма о храме Ильи, называемом Вдовьим
18. О генеалогии Христа
19. Ученики Христа
20. О чудесах Христа по Матфею
21. Чудеса Христовы по Марку
22. О Его чудесах по Луке
23. О Его чудесах по Иоанну
24. О Его сравнениях и загадках
25. Притчи по Марку
26. О притчах по Луке
27. О сравнениях у четырех евангелистов
28. Буря во время Христова сна
29. Гимн к Богу
30. Гимн к Богу
31. Иной гимн
32. Вечерняя песнь
33. Благодарение
34. Иное благодарение
35. Епиклесис перед чтением Писания
36. Напутствие [т. е. моление о хорошей дороге]
37. Иная молитва о хорошей дороге
38. Иная молитва о том же
Сидаш. Т. Г. ПОСЛЕСЛОВИЕ
I. Парменид глазами христианина
II. Григорий Богослов глазами платоника
Вместо заключения
