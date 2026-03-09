Григорий Богослов - Догматические поэмы

Книга впервые представляет русскому читателю сравнительно большой массив поэтических текстов св. Григория Богослова, переведенных размером подлинника. Тексты сопровождены комментариями и обстоятельной статьей, посвященной философско-богословской проблематике времен IV в. н. э. — первого века существования имперского христианства в Средиземноморье.

Перевод Т. Г. Сидаша. — СПб. : Нестор-История, 2012. - 180 с.

ISBN 9-785-90598-652-9



1. Об Отце

2. О Сыне

3. О Святом Духе

4. О космосе

5. О промысле

6. О том же самом [т. е. о Промысле]

7. Об умных сущностях

8. О душе

9. О заветах и явлении Христа

10. Против Аполлинария о вочеловечении

11.О вочеловечении

12. О неподдельных книгах боговдохновенного Писания

13. Патриархи, сыны Якова

14. Казни египетские

15. Декалог Моисея

16. О чудесах Ильи пророка и Елисея

17. Эпиграмма о храме Ильи, называемом Вдовьим

18. О генеалогии Христа

19. Ученики Христа

20. О чудесах Христа по Матфею

21. Чудеса Христовы по Марку

22. О Его чудесах по Луке

23. О Его чудесах по Иоанну

24. О Его сравнениях и загадках

25. Притчи по Марку

26. О притчах по Луке

27. О сравнениях у четырех евангелистов

28. Буря во время Христова сна

29. Гимн к Богу

30. Гимн к Богу

31. Иной гимн

32. Вечерняя песнь

33. Благодарение

34. Иное благодарение

35. Епиклесис перед чтением Писания

36. Напутствие [т. е. моление о хорошей дороге]

37. Иная молитва о хорошей дороге