Григорий Богослов - Догматические поэмы

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy

Книга впервые представляет русскому читателю сравнительно большой массив поэтических текстов св. Григория Богослова, переведенных размером подлинника. Тексты сопровождены комментариями и обстоятельной статьей, посвященной философско-богословской проблематике времен IV в. н. э. — первого века существования имперского христианства в Средиземноморье.

Перевод Т. Г. Сидаша. — СПб. : Нестор-История, 2012. - 180 с.

ISBN 9-785-90598-652-9

Григорий Богослов - Догматические поэмы - Содержание

  • 1. Об Отце

  • 2. О Сыне

  • 3. О Святом Духе

  • 4. О космосе

  • 5. О промысле

  • 6. О том же самом [т. е. о Промысле]

  • 7. Об умных сущностях

  • 8. О душе

  • 9. О заветах и явлении Христа

  • 10. Против Аполлинария о вочеловечении

  • 11.О вочеловечении

  • 12. О неподдельных книгах боговдохновенного Писания

  • 13. Патриархи, сыны Якова

  • 14. Казни египетские

  • 15. Декалог Моисея

  • 16. О чудесах Ильи пророка и Елисея

  • 17. Эпиграмма о храме Ильи, называемом Вдовьим

  • 18. О генеалогии Христа

  • 19. Ученики Христа

  • 20. О чудесах Христа по Матфею

  • 21. Чудеса Христовы по Марку

  • 22. О Его чудесах по Луке

  • 23. О Его чудесах по Иоанну

  • 24. О Его сравнениях и загадках

  • 25. Притчи по Марку

  • 26. О притчах по Луке

  • 27. О сравнениях у четырех евангелистов

  • 28. Буря во время Христова сна

  • 29. Гимн к Богу

  • 30. Гимн к Богу

  • 31. Иной гимн

  • 32. Вечерняя песнь

  • 33. Благодарение

  • 34. Иное благодарение

  • 35. Епиклесис перед чтением Писания

  • 36. Напутствие [т. е. моление о хорошей дороге]

  • 37. Иная молитва о хорошей дороге

  • 38. Иная молитва о том же

Сидаш. Т. Г. ПОСЛЕСЛОВИЕ

  • I. Парменид глазами христианина

  • II. Григорий Богослов глазами платоника

  • Вместо заключения

