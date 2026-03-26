Грилихес Леонид - Практический курс древнееврейского языка

Уже давно библиографической редкостью стала изданная в 1874 г. профессором К. Коссовичем в переводе на русский язык фундаментальная грамматика В. Гезениуса, которая до сих пор не только не потеряла своего значения, но остается незаменимым пособием при изучении библейского иврита.

Однако, все эти издания, включая последнее, не являются учебниками в собственном смысле этого слова. В них отсутствуют практические задания, поурочное расширение словаря, методологически необходимая в учебных целях последовательность подачи грамматического материала и т.п.

Таким образом, русскоязычный студент, желающий овладеть языком Ветхого Завета, должен был обращаться за помощью либо к многочисленным учебникам современного иврита и затем, корректируя свои знания по описательным грамматикам, постепенно, окольным путем "пробираться" к текстам ветхозаветных книг, либо воспользоваться учебниками библейского иврита на иностранных языках.

Москва, Учебный Комитет при Священном Синоде РПЦ, Издательство Свято-Владимирского Братства - 1996 г., 254 с.

ISBN 5—900249—18—2

Протоиерей Леонид Грилихес - Практический курс древнееврейского языка - Содержание

А Древнееврейский алфавит

В Примечания к алфавиту о фонетическом значении некоторых букв

С Знаки для гласных. Факультативное дополнение к С

D Письменность

§1 Матери чтения (Matres lectionis)

§2 Открытые и закрытые слоги

§3 Мэтэг

§4 Ударение

§5 Шва

§6 Маккэф

§7 Камац катан (малый) и камац гадоль (большой)

§8 Дагеш

§9 Маппик

§10 Рафэ

§11 Немые (непроизносимые) согласные

§12 Гортанные согласные

§13 Акценты

§14 Пауза

§15 Кетив и керэ

§16 Артикль. Факультативное дополнение к §16

§17 Слитные предлоги. Факультативное дополнение к § 17

§18 Имя (мужской и женский род ед.ч.)

§19 Род и число имен

§20 Двойственное число Факультативное дополнение к §§19,20

§21 Соединительный союз 1. Факультативное дополнение к §21

§22 Вопросительное местоимение

§23 Имя. Самостоятельное и сопряженное состояние (status absolutus и status constructus). Факультативное дополнение к §23

§24 Таблица именных форм. Факультативное дополнение к §§23,24

§25 Местоименные суффиксы (имена м.р. ед.ч.)

§26 Слитные предлоги с суффиксами

§27 Показатель определенного дополнения. Факультативное дополнение к §27

§28 Личные местоимения

§29 Перфект (совершенный вид) правильного глагола

§30 Существительные в st. absolutus и st. constructus (продолжение)

§31 Существительные ж.р. ед.ч. с суффиксами

§32 Указательные местоимения

§33 Предлоги с суффиксами

§34 Действительное причастие

§35 Древнее окончание винительного падежа (направительный падеж)

§36 Существительные мн.ч. с местоименными суффиксами

§37 Некоторые неправильные имена

§38 Выражение притяжательности

§39 Имперфект (несовершенный вид) правильного глагола

§40 Повелительное наклонение (императив) §

§41 Отрицательная форма повелительного наклонения (запрещение)

§42 Неопределенная форма глагола (инфинитив).

§43 Вопросительная частица. Факультативное дополнение к §43

§44 Сеголатные имена. Факультативное дополнение к §44

§46 Пассивное причастие

§47 Предлоги с суффиксами, имеющие форму множественного числа

§48 Когортатив и юссив. Факультативное дополнение к §48

§49 Вав последовательности (consecutivum)

§50 Глаголы состояния. Общее резюме

§51 Общее обозрение системы глагольных пород (правильный или целый глагол)