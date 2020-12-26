В современной Америке традиционное еврейство представлено во всём своём многообразии. Это и традиционные хасиды, и антисионисты, и феминисты левого толка. Найдутся и умеренно-традиционные современные ортодоксы, и вернувшиеся к вере “баалей тшува”, и духовные неокабалисты. Но каким бы разнообразным ни было современное американское еврейство, в большинстве своём оно всё-таки причисляет себя к официальным институтам ортодоксального толка. А потому и я в этой книге чередую такие понятия, как “традиционный” и “ортодоксальный”.

Несмотря на то огромное разнообразие, которое бытует в среде традиционного или ортодоксального иудаизма, есть и то, что безусловно объединяет всех нас, — это непоколебимая вера в Бога, Который проявляет Себя в истории; в Бога, Который даровал нам Тору и повелел вести определенный образ жизни. И этот образ жизни подразумевает соблюдение субботы и праздников, ежедневную молитву, питание в соответствии с законами “кашрута” и строго определенные правила во всем том, что касается морали и личной жизни. Особенно важное значение придаётся изучению Торы и образованию подрастающего поколения. Именно всё это, вместе взятое, и отличает традиционный еврейский дом от любого другого.

Блу Гринберг - Традиционный еврейский дом

3-е издание

М. : Мосты культуры/ Гешарим, 2008. - 447 с.

ISBN 978-5-93273-278-4

Блу Гринберг - Традиционный еврейский дом - Содержание

От автора

Предисловие

Часть I. Еврейский образ жизни

1. Шабат

2. «Кашрут»

3. Тагарат гамишпаха — законы семейной чистоты

4. Ежедневная молитва и благословения

5. Воспитание детей и образование

6. Одежда

7. Этика высказываний

8. «Мезуза»: символ еврейского дома

Часть II. Этапы жизненного пути

9. Бракосочетание

10. Рождение

11. Аборты и планирование семьи

12. «Бар-мицва» — «бат-мицва»

13. Развод

14. Смерть и траур

Часть III. Праздники и памятные даты

15. Еврейский календарь/жизненный цикл

16. Элуль, месяц покаяния

17. Рош-Гашана и Йом-Кипур

18. Сукот, Шмини-Ацерет, Симхат-Тора

19. Ханука

20. Пурим

21. Песах

22. Йом гашоа — День памяти жертв Катастрофы

23. Йом гаацмаут — День независимости Израиля

24. Шавуот

25. Девятое ава и другие посты

ЭПИЛОГ

РЕЦЕПТЫ

СЛОВАРЬ

Блу Гринберг - Традиционный еврейский дом - «Мезуза»: символ еврейского дома

Настоящая атмосфера еврейского дома создаётся усилиями всех тех, кто в нём живёт; тем, какой образ жизни они ведут, как поступают и от каких поступков воздерживаются, и, безусловно, тем, во что они верят. Во многих отношениях еврейский образ жизни всегда с тобой, с ним можно отправиться путешествовать на край света. Это относится и к соблюдению шабата и “кашрута”, и к законам тагарат гамишпаха, и к ежедневной молитве, и к изучению Торы.

Существует представление о том, что иудаизм как религия более ориентирован на освящение времени, чем на освящение места. Ибо мы освящаем очень много событий, но почитаем святыми лишь очень немногие места.

Соответствует ли такое представление истине? Отнюдь нет, ибо мы освящаем само то место, где мы живём. И это достигается посредством исполнения одной вполне конкретной заповеди — мицвы “мезузы”.

Заповедь о прикреплении “мезузы” — библейского происхождения, поэтому ей придаётся такое важное значение. “И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих” (Второзаконие, 6:9, 11:20). Так что же именно следует написать? Божественное повеление содержит однозначные указания и на этот счёт: это “слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня ...люби Господа, Бога твоего и соблюдай, что повелено Им соблюдать ... и учите им (заповедям) сыновей своих”.

Итак, “мезузой” принято называть кусочек пергамента (клаф), на котором написано изречение из Торы (Второзаконие, 6:4-9, 11:13-21). “Ме-зузой” называется и тот небольшой футляр, в который помещается этот кусочек пергамента. Она имеет двоякое предназначение: во-первых, каждый раз, когда ты входишь в дом или выходишь из него, она напоминает тебе о завете с Богом; во-вторых, “мезуза” служит для всех знаком того, что этот дом принадлежит евреям, то есть он подчиняется определённым правилам, в нём соблюдаются соответствующие обряды, и о том, что живущие в нём исповедуют определённую веру.