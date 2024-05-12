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Гринблатт - Взлет и падение Адама и Евы

Гринблатт Стивен - Взлет и падение Адама и Евы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Theology
Почему же история Адама и Евы, столь простая, занимающая всего полторы страницы из 1078 в современном издании Библии короля Якова, оказывает такой эффект на наши умы? Услышав впервые в пять-шесть лет, ее уже не забудешь никогда.
Любое напоминание, самая грубая карикатура, тут же вызывает в памяти оригинальный нарратив — возможно, не во всех подробностях, но в общих чертах наверняка. Что-то в самом базовом устройстве этого рассказа пленяет наше воображение, и вырваться из-под его влияния абсолютно невозможно.
За долгие столетия библейский сюжет оброс мощными системами поддержки: учителя без конца повторяли его, институции вознаграждали верующих и наказывали скептиков, интеллектуалы выделяли нюансы и предлагали конкурирующие интерпретации, художники создавали на его основе яркие образы. И все же сама история кажется независимой от всех этих сложных построек, или, скорее, все последующие разработки питаются ее неисчерпаемой первобытной энергией, как если бы ядро ее было радиоактивно. Адам и Ева олицетворяют необъяснимую и бесконечную власть, которую имеет над нами акт повествования.
По причинам, которые интуитивно ясны и одновременно совершенно необъяснимы, несколько абзацев древней книги служат зеркалом, отражающим наши страхи и желания на протяжении столетий. История освобождения и поругания, гимн ответственности и страшная сказка о порочности человека, хвала смелым и призыв к женоненавистничеству. Поразительно разнообразие откликов, рожденных за века бессчетным числом отдельных людей и целых сообществ.
Древние раввины смотрели в это зеркало и пытались понять Божьи намерения: чем же люди заслужили такое внимание Творца? Зачем были созданы? Корпя над священными текстами, они заключили, что изначальное обязательство «возделывать сад» отсылает не к сельскохозяйственным работам, а к изучению Торы, в котором они сами проводили дни и которое считали высшей целью в жизни.

Гринблатт Стивен - Взлет и падение Адама и Евы

Пер. с анг- лийского П. Якушевой, А. Прожоги. — Москва: ACT, 2023. — 384 с. — (Люди этого века).
ISBN 978-5-17-132891-7

Гринблатт Стивен - Взлет и падение Адама и Евы – Содержание

Пролог. В молельном доме
  • 1. Голые кости
  • 2. На реках Вавилонских
  • 3. Глиняные таблички
  • 4. Житие Адама и Евы
  • 5. В купальне
  • 6. Первородная свобода, первородный грех
  • 7. Убийство Евы
  • 8. Варианты воплощения
  • 9. Целомудрие и его недостатки
  • 10. Политика рая
  • 11. Обретение реальности
  • 12. Люди до Адама
  • 13. Отпадение
  • 14. Сомнения Дарвина
Эпилог. В райском лесу
  • Приложение 1. Выборка толкований
  • Приложение 2. Выборка историй происхождения ...
Благодарности
Примечания
Views 294
Rating 5.0 / 5
Added 12.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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