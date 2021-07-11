Актуальность работы. Оригинальный текст Священного Писания Нового Завета написан на древнегреческом языке. Это уникальный язык по своему лексическому богатству, семантической глубине его единиц, и аналогов ему в древнем, а тем более в современном, мире найти трудно, если не сказать невозможно. Процитируем словарь Брокгауза и Ефрона: “Изумителен материал древнегреческого языка по богатству форм, красоте, прозрачной чистоте новообразований; с духом же, оживляющим эти формы – с синтаксисом древнегреческого языка, – еще ни один другой язык не сравнялся.” [ 3.4.] Сделать с него идеальный перевод без погрешностей – просто не представляется возможным. Любой перевод будет иметь погрешности и основная задача переводчика – это минимизация подобных погрешностей, по крайней мере, отсутствие прямого искажения оригинального текста. Собственно, идеальным вариантом, конечно, явятся подстрочные комментарии к священному тексту, в которых и будут излагаться все семантические тонкости оригинального текста Писания.

Трудно говорить об актуальности Священного Писания, актуальности восстановления его оригинальной семантики. “Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” – говорит нам Господь.

Широко используемый ныне Синодальный перевод, как это будет показано в повествовании о его происхождении, создавался в условиях жесткой цензуры, давления на переводчиков и многих других факторов, которые мешали богословской и филологической работе и привели к появлению его определенных недостатков, которые требуют своего исправления. В настоящее время прибавился и еще один весьма значительный недостаток – устарел язык перевода, он стал неудобопонимаем для современного русскоязычного человека. В нем нет поэтичности (а, следовательно, преемственности в этом отношении к оригинальному тексту) церковнославянского перевода, ради которой можно изучить церковнославянский язык, и нет в нем и той, извините, “понятности”, которую можно увидеть в переводе владыки Кассиана (Безобразова).

Новизна. Мы не первые, кто говорит о критическом анализе Синодального перевода, его замене и о необходимости создания подстрочных комментариев к греческому оригиналу. Однако подобных работ посвященных этому вопросу мы не встречали. Если и были подборки каких-либо неудачных цитат – то остается только удивляться: почему столь малозначительным деталям оказывается такое пристальное внимание. В тексте немало и достаточно грубых неточностей, анализ которых был бы полезен человеку для “домостроения” его спасения, однако выбираются стихи и отдельные слова, как нам кажется, все-таки малозначимые. Судите сами:

“Матфея 24:14

СП: «по всей вселенной, во свидетельство всем народам…»

WH: «ойкумене…»

ВП: «по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам…»

НМ: «по всей обитаемой земле для свидетельства всем народам…»

Слово «ойкумене» означает не вселенную. Иисус не повелел проповедовать по всем планетам нашей и других галактик. Это слово означает населенную часть суши, или попросту говоря весь известный населенный мир, всю землю (то же самое слово и в Луки 4:5; 21:26; Деян. 11:28; Евреям 1:6 и т.д.)”[2.10.]

“Обитаемая земля”… Что ж, быть может, для кого-то принципиален такой перевод, но мы в нем особенного смысла не видим.

Цели и задачи. Наша основная цель – указать на несовершенство Синодального перевода и необходимость его замены, тем более, что существуют другие переводческие работы православных филологов (тот же кассиановский перевод). А также обратить внимание читателя на те переводы, в которых сохранился отличительный признак оригинального текста, древнего текста – его непередаваемый современными языками поэтизм и глубина, то есть на церковнославянский перевод (в идеале, конечно, на сам древнегреческий оригинал). Собственно, целью данной работы является не дотошная критика работы переводчиков, которые находились под прессом синодальной эпохи – на них давили многие факторы. Целью является обратить внимание на оригинальный текст, заинтересовать его глубиной, семантическим богатством, поэтичностью, в конце концов.

А. Е. Гришин - Критический филолого-богословский анализ Синодального перевода Священного Писания Нового Завета

Казанская Духовная Семинария

Дипломное сочинение по дисциплине “Древнегреческий язык” студента V курса КазДС А.Е. Гришина

2008 г. - 231 с.

А. Е. Гришин - Критический филолого-богословский анализ Синодального перевода Священного Писания Нового Завета - Содержание

ЧАСТЬ I.

Глава I. История возникновения русского перевода Библии

Глава II. Уникальность древнегреческого языка

ЧАСТЬ II.

Глава I. Первый тип неточностей

Глава II. Второй тип неточностей

Глава III. Третий тип неточностей