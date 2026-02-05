В 1962 г. Томас Кун, один из самых влиятельных философов XX столетия, опубликовал свою выдающуюся книгу «Структура научных революций». На основании 15 лет глубокого изучения истории науки он смог показать, что развитие знаний о Вселенной в различных научных дисциплинах вовсе не представляет собой постепенный процесс накопления данных и формулирования все более точных теорий, как обычно считалось. Вместо этого оно носит явно циклический характер с определенными стадиями и характерной динамикой, которые возможно понимать и даже предсказывать. Центральной идеей теории Куна, которая дает такую возможность, стало понятие парадигмы.

Парадигму можно определить как собрание убеждений, ценностей и методов, разделяемых членами сообщества в тот или иной исторический период. Парадигма направляет мышление и исследовательскую деятельность ученых до тех пор, пока новые наблюдения не подвергают серьезному сомнению ее основные допущения. Это ведет к кризису и появлению предложений радикально новых способов рассмотрения и интерпретации феноменов, которые не способна объяснять старая парадигма. В конце концов одна из этих альтернатив удовлетворяет необходимым требованиям, чтобы стать новой парадигмой, которая затем господствует в научном мышлении в следующий период истории науки.

Станислав Гроф - Исцеление наших самых глубоких ран. Холотропный сдвиг парадигмы

(Трансперсональная психология). - М.: Ганга, 2013. — 400 с.

ISBN 978-5-906154-39-2

Станислав Гроф - Исцеление наших самых глубоких ран. Холотропный сдвиг парадигмы - Содержание

Предисловие

Четвертая сила Абрахама Маслоу: краткая история трансперсональной психологии

Психология будущего: уроки современных исследований сознания

Холотропное дыхание: новые перспективы в психотерапии и исследовании себя

Понимание и лечение психодуховных кризисов

Корни людского насилия и алчности: взгляд на духовность и психику

Психоделические исследования: прошлое, настоящее и будущее

Предисловие Станислава Грофа к книге о жизни и работах Альберта Хофманна

Холотропные исследования и архетиповая астрология: описание двух случаев

Церемония награждения премией «Видение 97»

История Международной трансперсональной ассоциации (МТА)

Нынешний глобальный кризис и будущее человечества: взгляд трансперсональной психологии

2012 год и судьба человека. Конец света или эволюция сознания?

Революция сознания. История международных трансперсональных конференций

Литература