Гроф - Революция сознания

Книга «Революция сознания: Трансатлантический диалог» представляет собой интеллектуальный мост между тремя выдающимися мыслителями современности: патриархом трансперсональной психологии Станиславом Грофом, системным философом Эрвином Ласло и футурологом Питером Расселом. Авторы объединяются, чтобы обсудить критическую точку, в которой оказалось человечество на рубеже тысячелетий. Центральный тезис дискуссии заключается в том, что внешние глобальные кризисы — экологические, экономические и социальные — являются прямым следствием внутреннего кризиса человеческого сознания. Без фундаментальной «внутренней революции» любые попытки исправить мир «снаружи» обречены на провал, так как они не затрагивают корень проблемы — фрагментированное и эгоцентрическое восприятие реальности.

В ходе трехдневного диалога ученые анализируют текущее состояние цивилизации через призму теории систем и перинатальных матриц, сравнивая глобальные потрясения с процессом биологического рождения. Они исследуют концепцию «точки выбора», где хаос и нестабильность открывают возможность для резкого эволюционного скачка. Книга предлагает читателю не просто пессимистичный прогноз «конца света», а обоснованную надежду на трансформацию через изменение личных ценностей, развитие интуиции и признание глубокой взаимозависимости всех живых существ. Это глубокое размышление о том, как индивидуальное пробуждение каждого человека вносит вклад в формирование «глобального мозга» и способно изменить траекторию движения всей планеты.

С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел — Революция сознания. Трансатлантический диалог

М.: АСТ / Ipraktik, 2004. — 208 с. (Тексты трансперсональной психологии)

ISBN 5-17-022717-5. Предисловие Кена Уилбера.

С. Гроф, Э. Ласло, П. Рассел — Революция сознания - Содержание