Я написал эту книгу для христиан, желающих знать, чему Библия учит о повиновении Богу в повседневной жизни. Надеюсь, она будет полезна не только студентам колледжей и семинарий, которые проходят курс по христианской этике, но также всем христианам, стремящимся исполняться перед Богом «познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном», чтобы поступать «достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 1:9-10).

Книга в ваших руках является приглашением испытать огромное Божье благословение, приходящее благодаря ежедневному хождению путями послушания, познания радости от Божьего присутствия и Его благоволения по отношению к нам (см. гл. 4). Это приглашение насладиться благостью и красотою Божьих моральных стандартов, поскольку наслаждение этими стандартами на самом деле представляет собой наслаждение благим и моральным характером Самого Бога (см. гл. 2). Наслаждение Божьими моральными стандартами должно вызывать у нас желание восклицать вместе с псалмопевцем: «Как я люблю закон Твой! Весь день размышляю о нем» (Пс. 118:97).

С другой стороны, эта книга представляет собой определенный вызов. Лично меня беспокоит тот факт, что во многих евангельских церквях до сих пор пренебрегают учением об этике. Частично это происходит, потому что данные вопросы выглядят сложными, частично — потому что пасторы не хотят быть обвиненными в «законничестве», а частично — потому что окружающая верующих светская культура достаточно враждебна по отношению ко христианским моральным ценностям, из-за чего каждый, кто пытается ссылаться на библейскую этику, с большой долей вероятности подвергается критике со стороны неверующих. Именно по этой причине я надеюсь, что данная книга поможет восполнить нужду современных христиан в более глубоком понимании библейских морально-этических принципов. В ее основе лежит призыв, во-первых, жить жизнью личной святости — жизнью, которая кардинально отличается от жизни представителей светской культуры вокруг; а, во-вторых, «не сообразоваться с веком сим», но «преобразоваться обновлением ума», чтобы познавать, «что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

Я ни в коем случае не хочу сказать, что сам соответствую всем морально-нравственным стандартам, описанным в этой книге. Более того, я не думаю, что им соответствует кто-либо из моих читателей или преподавателей христианской этики. Иисус сказал: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) — это относится к совершенству не только в поступках, но и в мотивах и отношении сердца, чего никто из живущих на земле людей не способен исполнить. Кто может заявить, что совершенным образом исполняет две заповеди, которые Иисус назвал наибольшими: возлюбить Бога и ближнего?

Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:37-40).

Грудем Уэйн - Христианская этика - Основы библейского морально-этического учения - Том 1

Пер. с англ. А. Лавриненко. - Киев: Золотой город, ФОП Смоленский С. А., 2024. - 352 с.

ISBN 978-617-8215-29-3

Грудем Уэйн - Христианская этика – Том 1 – Содержание

СОКРАЩЕНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I: ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 Введение в христианскую этику

Глава 2 Моральный характер Бога — главное основание этики

Глава 3 Библия — источник моральных стандартов

Глава 4 Цель этики — жизнь для Божьей славы

Глава 5 Радость и благословения от повиновения Богу и пагубные последствия греха

Глава 6 Как познавать Божью волю: факторы, которые нужно учитывать при принятии морально-этических решений

Глава 7 Христиане никогда не должны выбирать «меньший грех»

Глава 8 Как христианам искать морально-нравственное руководство в Ветхом Завете?

ЦИТИРУЕМЫЕ ПЕРЕВОДЫ БИБЛИИ

СЛОВАРЬ

УКАЗАТЕЛЬ ГИМНОВ

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛЕЙСКИХ ССЫЛОК

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ