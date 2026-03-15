Глава Армянской Церкви анализирует те огромные изменения, которые произошли в Европе за последние десять лет, говорит об их последствиях в жизни Церкви. Присутствующих на ассамблее поражает точность и глубина анализа, искренность в постановке проблем, а также открытость и оптимизм предложений.

Джованни Гуайта - Жизнь человека - встреча неба и земли

М., ФАМ, 1999-С.256

ISBN 5-89831-005-3

Предисловие Сергея Аверинцева

Перевод с французского Марии Свешниковой и Розы Адамянц

Джованни Гуайта - Жизнь человека - встреча неба и земли - Содержание

Святыня церкви и голос человека (С. Аверинцев)

Предисловие автора

Глава I ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

По стопам Учителя. У Иисуса Христа не было Своего кабинета. Восхождение на Фавор. Дружба, власть, авторитет. Слово, которое становится жизнью. Бог и ближний. Евхаристия, исповедь и грех. Богородица и святые. Счастье — что это?

Глава II ГАРЕГИН I

Армянская деревня в Сирии. Детство в деревне. Патриархальная семья. Мама патриарха. "Он не сделает карьеры". Братство с арабами. Очаг или место жительства? "Вошел и подумал!" Монах в двадцать лет. Один, но не одинокий. В Оксфорде с Арменией на плечах. Вундеркинд. Епископ. Католикос Киликии. Моя страна Ливан. Католикос Армении на переломе ее истории. Католикос из Оксфорда. Церковь должна быть динамичной. К земле отцов. "Очищение армянина".

Глава III ВЕРА

Вопрос жизни. "Невозможно изменить цвет своей кожи". Вера, разум и сердце. Метанойя. Троица и красота.

Глава IV АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Апостольское происхождение. Григорианская Церковь? Ной и его ковчег. Монофизитство. Многовековое непонимание. Римская декларация. Сколько существует Армянских Церквей? Споры между юрисдикциями ушли в прошлое... Последнее поколение. Постсоветский синдром. Католикос обновления. Перед лицом будущего.

Глава V СЛОВО БОЖИЕ И ЦЕРКОВЬ

"Евангелие — наш отец..." Священная книга: талисман или источник вдохновения? Дыхание Бога, "...а Церковь — наша мать ". Где двое или трое... Кризис. Вызов сект.

Глава VI ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

Власть и авторитет. Авторитарность и анархизм. Урок Понтия Пилата. Карьеризм, монашество и женатый епископат. Пожизненная власть. Демократическая Церковь? Миряне и избрание иерархии. Народ Божий. Наиболее чувствительные создания. Женщины, священство и диаконство. Женщины и чувство святости. Женский гений и «слабый пол». Церковь и молодежь.

Глава VII ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОЛА

Человеческая любовь. Сексуальная жизнь и семья. Развод. Монашество и любовь. Церковь и гомосексуализм. Церковь и нравственность.

Глава VIII ТАЙНА БЫТИЯ ЦЕРКВИ В МИРЕ

Церковь в обществе. Церковь и государство. Церковь и социальная справедливость. Христианский коммунизм? Прогресс и новые проблемы. "Ясогрешил против природы... "Церковь и культура. Инкультурация и общество потребления. Иисус Христос — первый представитель секуляризма.

Глава IX ЭКУМЕНИЗМ

Благоразумный разбойник и догматизм. Экуменизм и экуменическое движение. Единство и любовь. Что нас объединяет. Православие и экуменизм. Экуменическая Армения. Идентичность и инакость. Моменты славы и моменты кризиса. Базель и Грац: разрушить стены и навести мосты. Догматические расхождения и психологические различия. Прозелитизм и униатство. Koinonia, kengma, diakonia.

Глава X СТРАДАНИЕ

Страдание и избрание. Залог нашей свободы. «Почему?» В горниле испытаний. Отсутствие и присутствие. Он повернулся к нам. Христос воскресе!

Глава XI ЛИЦОМ К БУДУЩЕМУ

Творцы истории. Конец века. Прогресс и счастье. Велосипедист на финишной прямой. Приоткрыв завесу будущего...