Глава Армянской Церкви анализирует те огромные изменения, которые произошли в Европе за последние десять лет, говорит об их последствиях в жизни Церкви. Присутствующих на ассамблее поражает точность и глубина анализа, искренность в постановке проблем, а также открытость и оптимизм предложений.
Джованни Гуайта - Жизнь человека - встреча неба и земли
М., ФАМ, 1999-С.256
ISBN 5-89831-005-3
Предисловие Сергея Аверинцева
Перевод с французского Марии Свешниковой и Розы Адамянц
Джованни Гуайта - Жизнь человека - встреча неба и земли - Содержание
Святыня церкви и голос человека (С. Аверинцев)
Предисловие автора
Глава I ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
По стопам Учителя. У Иисуса Христа не было Своего кабинета. Восхождение на Фавор. Дружба, власть, авторитет. Слово, которое становится жизнью. Бог и ближний. Евхаристия, исповедь и грех. Богородица и святые. Счастье — что это?
Глава II ГАРЕГИН I
Армянская деревня в Сирии. Детство в деревне. Патриархальная семья. Мама патриарха. "Он не сделает карьеры". Братство с арабами. Очаг или место жительства? "Вошел и подумал!" Монах в двадцать лет. Один, но не одинокий. В Оксфорде с Арменией на плечах. Вундеркинд. Епископ. Католикос Киликии. Моя страна Ливан. Католикос Армении на переломе ее истории. Католикос из Оксфорда. Церковь должна быть динамичной. К земле отцов. "Очищение армянина".
Глава III ВЕРА
Вопрос жизни. "Невозможно изменить цвет своей кожи". Вера, разум и сердце. Метанойя. Троица и красота.
Глава IV АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Апостольское происхождение. Григорианская Церковь? Ной и его ковчег. Монофизитство. Многовековое непонимание. Римская декларация. Сколько существует Армянских Церквей? Споры между юрисдикциями ушли в прошлое... Последнее поколение. Постсоветский синдром. Католикос обновления. Перед лицом будущего.
Глава V СЛОВО БОЖИЕ И ЦЕРКОВЬ
"Евангелие — наш отец..." Священная книга: талисман или источник вдохновения? Дыхание Бога, "...а Церковь — наша мать ". Где двое или трое... Кризис. Вызов сект.
Глава VI ЦЕРКОВЬ И ЕЕ ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ
Власть и авторитет. Авторитарность и анархизм. Урок Понтия Пилата. Карьеризм, монашество и женатый епископат. Пожизненная власть. Демократическая Церковь? Миряне и избрание иерархии. Народ Божий. Наиболее чувствительные создания. Женщины, священство и диаконство. Женщины и чувство святости. Женский гений и «слабый пол». Церковь и молодежь.
Глава VII ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОЛА
Человеческая любовь. Сексуальная жизнь и семья. Развод. Монашество и любовь. Церковь и гомосексуализм. Церковь и нравственность.
Глава VIII ТАЙНА БЫТИЯ ЦЕРКВИ В МИРЕ
Церковь в обществе. Церковь и государство. Церковь и социальная справедливость. Христианский коммунизм? Прогресс и новые проблемы. "Ясогрешил против природы... "Церковь и культура. Инкультурация и общество потребления. Иисус Христос — первый представитель секуляризма.
Глава IX ЭКУМЕНИЗМ
Благоразумный разбойник и догматизм. Экуменизм и экуменическое движение. Единство и любовь. Что нас объединяет. Православие и экуменизм. Экуменическая Армения. Идентичность и инакость. Моменты славы и моменты кризиса. Базель и Грац: разрушить стены и навести мосты. Догматические расхождения и психологические различия. Прозелитизм и униатство. Koinonia, kengma, diakonia.
Глава X СТРАДАНИЕ
Страдание и избрание. Залог нашей свободы. «Почему?» В горниле испытаний. Отсутствие и присутствие. Он повернулся к нам. Христос воскресе!
Глава XI ЛИЦОМ К БУДУЩЕМУ
Творцы истории. Конец века. Прогресс и счастье. Велосипедист на финишной прямой. Приоткрыв завесу будущего...
