Златокрылый Архангел подлетел к Пре­святой Деве Марии. Его прекрасный ликстрог и торжественен, сильная рука про­тянута в благословении. Архангел при­нес весть от Бога, и теперь его большие глаза внимательно смотрят на Ту, от от­вета Которой зависит судьба всего миро­здания.

«Да будет Мне по глаголу твоему», — произносит Пресвятая Дева, и от этих простых слов мир преображается, зали­ваясь золотым светом. Этот свет мы ви­дим в иконе везде. Он заполняет про­странство скромной горницы Благо­вещения, так, что в ней нет ни стен, ни пола, он пронизывает насквозь, делая почти прозрачной фигуру Архангела. А вверху открываются Небеса, где в окру­жении серафимов является Бог, чтобы соединиться со своим самым совершен­ным творением. Дева же смиренно и до­верчиво склоняет перед Ним голову и за­мирает, словно прислушиваясь.Момент Благовещения, запечатленный на иконе, всегда праздновался на Руси светло и радостно, как «главизна» спасе­ния людей от уз смерти.Чем так важен этот праздник? Почему он — «главизна», то есть заглавная буква, зачин всей новозаветной истории че­ловечества? И отчего не только радость и любовь, но и невыразимую печаль изо­бразил древний иконописец на прекрас­ном лице Пресвятой Богородицы? За­чем придал Ее фигуре такую твердость и неколебимую решимость? На что ре­шалась в этот миг Пречистая Дева? И по­чему Она словно хочет прикрыть рукой, но не смеет дотронуться до Младенца, запечатленного у Нее на сердце? Что оз­начает красная нить в Ее руках?

Когда-то ответы на эти вопросы были простыми и очевидными для каждого русского человека. Их не нужно было ис­кать в специальных книгах, они были тут же, в самой иконе, рассказанные ее худо­жественным и символическим языком. О забытом языке иконописных сим­волов и о многом другом в искусстве иконы, начиная с этого выпуска, рас­скажут читателям ведущие специалисты по древнерусскому искусству из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать древ­ние образы нашей культуры доступными и понятными каждому.