Златокрылый Архангел подлетел к Пресвятой Деве Марии. Его прекрасный ликстрог и торжественен, сильная рука протянута в благословении. Архангел принес весть от Бога, и теперь его большие глаза внимательно смотрят на Ту, от ответа Которой зависит судьба всего мироздания.
«Да будет Мне по глаголу твоему», — произносит Пресвятая Дева, и от этих простых слов мир преображается, заливаясь золотым светом. Этот свет мы видим в иконе везде. Он заполняет пространство скромной горницы Благовещения, так, что в ней нет ни стен, ни пола, он пронизывает насквозь, делая почти прозрачной фигуру Архангела. А вверху открываются Небеса, где в окружении серафимов является Бог, чтобы соединиться со своим самым совершенным творением. Дева же смиренно и доверчиво склоняет перед Ним голову и замирает, словно прислушиваясь.Момент Благовещения, запечатленный на иконе, всегда праздновался на Руси светло и радостно, как «главизна» спасения людей от уз смерти.Чем так важен этот праздник? Почему он — «главизна», то есть заглавная буква, зачин всей новозаветной истории человечества? И отчего не только радость и любовь, но и невыразимую печаль изобразил древний иконописец на прекрасном лице Пресвятой Богородицы? Зачем придал Ее фигуре такую твердость и неколебимую решимость? На что решалась в этот миг Пречистая Дева? И почему Она словно хочет прикрыть рукой, но не смеет дотронуться до Младенца, запечатленного у Нее на сердце? Что означает красная нить в Ее руках?
Когда-то ответы на эти вопросы были простыми и очевидными для каждого русского человека. Их не нужно было искать в специальных книгах, они были тут же, в самой иконе, рассказанные ее художественным и символическим языком. О забытом языке иконописных символов и о многом другом в искусстве иконы, начиная с этого выпуска, расскажут читателям ведущие специалисты по древнерусскому искусству из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать древние образы нашей культуры доступными и понятными каждому.
СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013 — 76 с.
ISBN 978-5-9903069-5-0
Русcкая икона - Оксана Губарева - Наталия Невзорова - Ирина Языкова - Благовещение Пресвятой Богородицы - Содержание
- СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Наталия Николаевна Невзорова)
- ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ(Оксана Витальевна Губарева)
- ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Оксана Витальевна Губарева)
- РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Ирина Константиновна Языкова)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ
Русcкая икона - Оксана Губарева - Наталия Невзорова - Ирина Языкова - Благовещение Пресвятой Богородицы - Сюжет и почитание
Рассказ о Благовещении Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии — так называется в церковном календаре этот праздник - нужно начинать с Адама и Евы. В Священном Писании, в книге Бытия рассказывается, что человек был сотворен Господом по образу Божьему. Адам не только носил в себе образ Божий, но обладал и подобием Божиим, он и его жена-помощница имели возможность свободного общения с Творцом. Вся природа в раю — первой земной Церкви - приобщалась Богу через первых людей. Но это совершенное единство Бога и человека было нарушено грехопадением — нераскаянным грехом непослушания. Адам и Ева не выполнили свое великое предназначение: сохранять в целостности мир, сотворенный Господом, и в чистоте — свою бессмертную душу. Они утратили райское состояние и изменились не только внутренне, но и внешне, исказив в себе образ Божий и утеряв богоподобие. Грехопадение наложило печать на весь человеческий род. Первородный грех стал переходить из поколения в поколение и порождать новые грехи.
Когда же исполнились назначенные времена, по христианскому вероучению, Бог послал на землю Своего единородного Сына, чтобы Он взял на Себя все грехи мира и искупил их, принеся Себя в жертву. Настало время проповеди Евангелия — буквально «благой вести, вести о явлении Богочеловека». И первой благую весть приняла Дева Мария — достойнейшая, «честнейшая херувим», то есть святостью превосходящая ангелов. Со времен Адама и Евы Она одна сумела не согрешить даже в мыслях и явила человека таким, каким он был задуман и сотворен Богом.
