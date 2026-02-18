Руcская икона - Губарева - Невзорова - Языкова - Благовещение Пресвятой Богородицы
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, Reference, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)
Златокрылый Архангел подлетел к Пре­святой Деве Марии. Его прекрасный ликстрог и торжественен, сильная рука про­тянута в благословении. Архангел при­нес весть от Бога, и теперь его большие глаза внимательно смотрят на Ту, от от­вета Которой зависит судьба всего миро­здания.
«Да будет Мне по глаголу твоему», — произносит Пресвятая Дева, и от этих простых слов мир преображается, зали­ваясь золотым светом. Этот свет мы ви­дим в иконе везде. Он заполняет про­странство скромной горницы Благо­вещения, так, что в ней нет ни стен, ни пола, он пронизывает насквозь, делая почти прозрачной фигуру Архангела. А вверху открываются Небеса, где в окру­жении серафимов является Бог, чтобы соединиться со своим самым совершен­ным творением. Дева же смиренно и до­верчиво склоняет перед Ним голову и за­мирает, словно прислушиваясь.Момент Благовещения, запечатленный на иконе, всегда праздновался на Руси светло и радостно, как «главизна» спасе­ния людей от уз смерти.Чем так важен этот праздник? Почему он — «главизна», то есть заглавная буква, зачин всей новозаветной истории че­ловечества? И отчего не только радость и любовь, но и невыразимую печаль изо­бразил древний иконописец на прекрас­ном лице Пресвятой Богородицы? За­чем придал Ее фигуре такую твердость и неколебимую решимость? На что ре­шалась в этот миг Пречистая Дева? И по­чему Она словно хочет прикрыть рукой, но не смеет дотронуться до Младенца, запечатленного у Нее на сердце? Что оз­начает красная нить в Ее руках?
Когда-то ответы на эти вопросы были простыми и очевидными для каждого русского человека. Их не нужно было ис­кать в специальных книгах, они были тут же, в самой иконе, рассказанные ее худо­жественным и символическим языком. О забытом языке иконописных сим­волов и о многом другом в искусстве иконы, начиная с этого выпуска, рас­скажут читателям ведущие специалисты по древнерусскому искусству из Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы сделать древ­ние образы нашей культуры доступными и понятными каждому.

Русcкая икона - Оксана Губарева - Наталия Невзорова - Ирина Языкова - Благовещение Пресвятой Богородицы

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013 — 76 с.
ISBN 978-5-9903069-5-0

  • СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Наталия Николаевна Невзорова)
  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ(Оксана Витальевна Губарева)
  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Оксана Витальевна Губарева)
  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Ирина Константиновна Языкова)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

Русcкая икона - Оксана Губарева - Наталия Невзорова - Ирина Языкова - Благовещение Пресвятой Богородицы - Сюжет и почитание

Рассказ о Благовещении Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии — так называется в церковном календаре этот праздник - нужно начинать с Адама и Евы. В Священном Писании, в книге Бытия рассказывается, что человек был сотворен Господом по образу Божьему. Адам не только носил в себе образ Бо­жий, но обладал и подобием Божиим, он и его жена-помощница имели воз­можность свободного общения с Твор­цом. Вся природа в раю — первой земной Церкви - приобщалась Богу через пер­вых людей. Но это совершенное един­ство Бога и человека было нарушено грехопадением — нераскаянным грехом непослушания. Адам и Ева не выполни­ли свое великое предназначение: сохра­нять в целостности мир, сотворенный Господом, и в чистоте — свою бессмерт­ную душу. Они утратили райское состо­яние и изменились не только внутренне, но и внешне, исказив в себе образ Божий и утеряв богоподобие. Грехопадение на­ложило печать на весь человеческий род. Первородный грех стал переходить из поколения в поколение и порождать новые грехи.
Когда же исполнились назначенные времена, по христианскому вероучению, Бог послал на землю Своего едино­родного Сына, чтобы Он взял на Себя все грехи мира и искупил их, принеся Себя в жертву. Настало время пропове­ди Евангелия — буквально «благой вести, вести о явлении Богочеловека». И пер­вой благую весть приняла Дева Мария — достойнейшая, «честнейшая херувим», то есть святостью превосходящая анге­лов. Со времен Адама и Евы Она одна сумела не согрешить даже в мыслях и яви­ла человека таким, каким он был задуман и сотворен Богом.
